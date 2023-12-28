Фейкові СМС про надходження посилки на Укрпошту: кіберполіція попереджає про нову схему шахраїв

Нацполіція попередила про нову шахрайську схему – зловмисники розсилають від імені відомого поштового сервісу SMS-повідомлення про нібито відправлення, які насправді спрямовують користувачів за фішинговими посиланнями на підконтрольні аферистам ресурси.

Правоохоронці нагадують:

не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями;

отримуйте дані про надходження посилки на лише офіційному сайті поштового сервісу або в застосунку;

перевіряйте правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних;

заведіть окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказуйте лише ту суму, що необхідна для оплати;

сплачуйте гроші після отримання товару;

не повідомляйте стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у SMS-повідомленнях або безпосередньо в застосунки.

Шахраї розсилають фейкові повідомлення про надходження посилок від відомого логістичного оператора.Як повідомляв ІМІ, 18 грудня фактчекери проєкту “НотаЄнота” звернули увагу, що шахраї почали надсилати українцям з іноземних номерів смс-повідомлення від вигаданої “Пошти України”, яка нібито не може доставити їм посилку через “відсутність адреси” або “неправильну адресу”. Людям пропонують перейти за лінком і ввести свої дані.