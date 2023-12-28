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ЖЖ » Новини » Технологии » 2023 » Декабрь » 28 » 10:17:44

Фейкові СМС про надходження посилки на Укрпошту: кіберполіція попереджає про нову схему шахраїв

28.12.2023, 10:17:44 541 0 Помилка?Помилка в тексті?
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Фейкові СМС про надходження посилки на Укрпошту: кіберполіція попереджає про нову схему шахраїв

Шахраї розсилають фейкові повідомлення про надходження посилок від відомого логістичного оператора.
 
Нацполіція попередила про нову шахрайську схему – зловмисники розсилають від імені відомого поштового сервісу SMS-повідомлення про нібито відправлення, які насправді спрямовують користувачів за фішинговими посиланнями на підконтрольні аферистам ресурси.
 
Правоохоронці нагадують:
  • не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями;
  • отримуйте дані про надходження посилки на лише офіційному сайті поштового сервісу або в застосунку;
  • перевіряйте правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних;
  • заведіть окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказуйте лише ту суму, що необхідна для оплати;
  • сплачуйте гроші після отримання товару;
  • не повідомляйте стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у SMS-повідомленнях або безпосередньо в застосунки.

Як повідомляв ІМІ, 18 грудня фактчекери проєкту “НотаЄнота” звернули увагу, що шахраї почали надсилати українцям з іноземних номерів смс-повідомлення від вигаданої “Пошти України”, яка нібито не може доставити їм посилку через “відсутність адреси” або “неправильну адресу”. Людям пропонують перейти за лінком і ввести свої дані.
Тэги: киберполиция, Укрпошта, Шахрайство

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