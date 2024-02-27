Фейк. «Укрпошта» надсилає SMS про посилку з проханням вказати адресу

Фейкові SMS-повідомлення

Аналіз

Останнім часом українці стикаються із новою шахрайською схемою, яка використовує ім'я Укрпошти для введення людей в оману. Повідомлення, які здаються офіційними листами від Укрпошти, відправляються з вимогою оновити особисті дані, при цьому вказуючи, що вони пов'язані із відправленням посилки.За останні кілька місяців багато українців отримали подібні повідомлення, в якихдля введення своїх даних. Повідомлення виглядають вкрай правдоподібно, з логотипом Укрпошти та іншими деталями, які добре підроблені.

Подібні повідомлення надходять з незнайомих номерів телефонів, міжнародний код яких відповідає Індії – «+91» та В’єтнаму – «+84».

Зазначені номери телефонів не мають відношення до компанії «Укрпошта», що знаходиться в Україні та відповідно має номери телефонів з кодом «+380».

Повідомлення містить посилання на ресурси, більшість з яких має подібну Url адресу до офіційного сайту «Укрпошти».



А також мають дизайн який має ідентичні елементи та схожий дизайн до офіційного сайту компанії. При переході за посиланням на більшість з них браузер видає попередження про небезпечний ресурс.





На фішингових (шахрайських)ресурсах пропонується ввести конфіденційні дані банківської карти нібито для збору, який необхідно сплатити для доставки посилки. Таким чином, шахраї оманливим шляхом заманюють користувачів на ресурси задля отримання конфіденційної інформації.

Багато людей стають жертвами

Відео ТСН

За схожістю із реальним сайтом Укрпошти та офіційними повідомленнями, багато людей стають жертвами цієї шахрайської схеми. Заманливі повідомлення вводять в оману інтернет-користувачів, переконуючи їх у необхідності оновити дані для успішної доставки посилки.Жертви, які випадково натискують на посилання, можуть потрапити у руки зловмисників, які використовують цю інформацію для різноманітних шахрайських дій. Іноді повідомлення можуть стверджувати, що посилка неможливо доставити через неправильну адресу або неповну інформацію.Щоб уникнути потенційної загрози, важливо бути пильним та уважним. Не слід натискати на посилання в сумнівних повідомленнях та завжди перевіряти їх аутентичність. Якщо вам надійшло підозріле повідомлення від Укрпошти, рекомендується звертатися безпосередньо до служби підтримки чи відділення Укрпошти для перевірки.Кіберполіція та інші владні органи також закликають громадян бути обережними та повідомляти про будь-які схожі випадки шахрайства. Зокрема, слід відразу звертатися до банку та блокувати картку, якщо ви виявилися жертвою шахраїв.Невдовзі буде розглянуто можливість впровадження більш ефективних заходів безпеки для захисту громадян від цих шахраїв. Усім користувачам інтернету слід пам'ятати, що пильність та обережність – ключові фактори в уникненні кіберзагроз та шахрайства в онлайн середовищі.