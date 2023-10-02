В Тернополе мужчина несколько месяцев заказывал домой суши и пиццу и подделывал чеки monobank

В Тернополе мужчина несколько месяцев заказывал домой доставку из кафе, но «оплачивал» все заказы поддельными чеками. За это время он наел примерно на 20 000 грн. Какое наказание получил гурман?



Как говорится в материалах дела Тернопольского горрайонного суда, с декабря 2022 по апрель 2023 житель Тернополя регулярно заказывал доставку суши и пиццы в одном заведении. Вместо настоящей оплаты он подрабатывал чеки monobank и посылал их заведению через Viber.



Стоимость одного такого заказа колебалась от 500 до 1500 грн, а всего он наел на более чем 20 тыс. грн.



Гурман-мошенник свою вину признал и раскаялся. Он также добавил, что добровольно возместил ущерб, поэтому просит не наказывать строго.



Потерпевшая директор кафе на судебное заседание не пришла, но подтвердила, что ей возместили средства, поэтому претензий к мужчине больше нет.



Суд признал его виновным по ч. 1, 2 ст. 190 УК Украины (Мошенничество) и назначил наказание в виде штрафа. Так, честная оплата заказов ему обошлась бы дешевле, поскольку теперь за свои действия он должен заплатить 51 000 грн.