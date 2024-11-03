Як зупинити небезпечні віруси: глухі комарі перестають розмножуватися

|ЖЖ » Новини » Спорт і Здоров'я » 2024 Ноябрь 3 » 14:04:42
Науковці вважають, що вони знайшли незвичайний спосіб боротися з хворобами, які поширюють комарі, - денге, жовтою гарячкою та вірусом Зіка. Вони зробили комарів глухими, щоб їм було складніше паруватися та розмножуватися.
Комарі паруються під час польоту, і самці покладаються на слух, щоб знайти самицю, орієнтуючись на привабливий для них звук її крил.
Дослідники провели експеримент, порушивши слух самців. У результаті вони не встановлювали фізичний контакт із самицями навіть після трьох днів у одній клітці.
Саме самки комарів переносять хвороби людям, тому якщо змусити комарів менше розмножуватися, це зменшить кількість захворювань.
Команда з Каліфорнійського університету в Ервайні досліджувала комарів виду Aedes aegypti, які щорічно заражають приблизно 400 мільйонів людей.
Вони ретельно спостерігали за спарюванням комарів, яке може тривати від кількох секунд до трохи менш як хвилину, і знайшли спосіб порушити цей процес за допомогою генетики.
Вони зосередилися на білку під назвою trpVa, який, як видається, є важливим для слуху.
У мутованих комарів нейрони, які зазвичай беруть участь у виявленні звуку, не реагували на звуки польоту або на коливання крил потенційних партнерок.
Привабливий шум залишався без реакції.
Натомість дикі (не мутантні) самці швидко спарювалися багато разів і запліднювали майже всіх самок у своїй клітці.
Учені з Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі, які опублікували своє дослідження в журналі PNAS, зазначили, що ефект генного нокауту був "абсолютним", оскільки спаровування глухих самців повністю зупинили.
Доктор Йорг Альберт з Університету Ольденбурга в Німеччині, експерт зі спарювання комарів, прокоментував дослідження.
Він сказав, що експеримент зі слухом є перспективним шляхом для контролю комарів, але потребує подальшого вивчення.
"Дослідження надає перший прямий молекулярний тест, який підтверджує, що слух дійсно не лише важливий для розмноження комарів, а й необхідний. Без здатності самців чути та акустично переслідувати самок комарі можуть опинитися на межі вимирання".
Він додав, що є ще один метод, який досліджують вчені, – це випуск стерильних самців у райони, де є осередки хвороб, що поширюють комарі.
Хоча комарі і можуть переносити хвороби, вони також є важливою частиною харчового ланцюга: вони є їжею для риб, птахів, кажанів і жаб, а деякі з них є важливими запилювачами рослин.
Автор: Мішель Робертс, Редакторка з питань охорони здоров'я, BBC News