Як зупинити небезпечні віруси: глухі комарі перестають розмножуватися

Науковці вважають, що вони знайшли незвичайний спосіб боротися з хворобами, які поширюють комарі, - денге, жовтою гарячкою та вірусом Зіка. Вони зробили комарів глухими, щоб їм було складніше паруватися та розмножуватися.

Комарі паруються під час польоту, і самці покладаються на слух, щоб знайти самицю, орієнтуючись на привабливий для них звук її крил.

Дослідники провели експеримент, порушивши слух самців. У результаті вони не встановлювали фізичний контакт із самицями навіть після трьох днів у одній клітці.

Саме самки комарів переносять хвороби людям, тому якщо змусити комарів менше розмножуватися, це зменшить кількість захворювань.

Команда з Каліфорнійського університету в Ервайні досліджувала комарів виду Aedes aegypti, які щорічно заражають приблизно 400 мільйонів людей.

Вони ретельно спостерігали за спарюванням комарів, яке може тривати від кількох секунд до трохи менш як хвилину, і знайшли спосіб порушити цей процес за допомогою генетики.

Вони зосередилися на білку під назвою trpVa, який, як видається, є важливим для слуху.

У мутованих комарів нейрони, які зазвичай беруть участь у виявленні звуку, не реагували на звуки польоту або на коливання крил потенційних партнерок.

Привабливий шум залишався без реакції.

Натомість дикі (не мутантні) самці швидко спарювалися багато разів і запліднювали майже всіх самок у своїй клітці.

Учені з Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі, які опублікували своє дослідження в журналі PNAS, зазначили, що ефект генного нокауту був "абсолютним", оскільки спаровування глухих самців повністю зупинили.

Доктор Йорг Альберт з Університету Ольденбурга в Німеччині, експерт зі спарювання комарів, прокоментував дослідження.

Він сказав, що експеримент зі слухом є перспективним шляхом для контролю комарів, але потребує подальшого вивчення.

"Дослідження надає перший прямий молекулярний тест, який підтверджує, що слух дійсно не лише важливий для розмноження комарів, а й необхідний. Без здатності самців чути та акустично переслідувати самок комарі можуть опинитися на межі вимирання".

Він додав, що є ще один метод, який досліджують вчені, – це випуск стерильних самців у райони, де є осередки хвороб, що поширюють комарі.

Хоча комарі і можуть переносити хвороби, вони також є важливою частиною харчового ланцюга: вони є їжею для риб, птахів, кажанів і жаб, а деякі з них є важливими запилювачами рослин.

Автор: Мішель Робертс, Редакторка з питань охорони здоров'я, BBC News