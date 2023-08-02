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Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Август » 2 » 12:52:22
 

ТОП провалов российских ВДВ в Украине и как они стали позором России

Сегодня, 13:06:22 216 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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ТОП провалов российских ВДВ в Украине и как они стали позором России

Сегодня, 2 августа, на России отмечают День Воздушно-десантных войск. Рассказываем читателям телеграм канала "Pravda Gerashchenko" о главных провалах хваленых ВДВ оккупантов и как они стали позором российской армии.

Попытка наступления на Киев через аэродром Гостомеля

  • 24-25 февраля 2022 года
Минобороны рф планировало молниеносную операцию – десант высаживается с вертолетов в аэропорту, закрепляется и за ними садятся десятки транспортных ИЛ-76 с основным составом военных, из Беларуси заходит бронетехника, а потом – бросок на Киев.

6 вертолетов из 35, которые отправили на штурм, – ВСУ сбили на подлете. Тех, кто успел высадиться с уцелевших вертолетов, накрыли артиллерией, а после – разбили взлетно-посадочную полосу. О повторных попытках высадки в Гостомеле можно было забыть.

Застопорившееся наступление на Изюмском направлении

  • апрель-август 2022 года
1 апреля Изюм оккупирован российскими войсками, в том числе сюда перебросили и десант. Район планировалось использовать как плацдарм для наступления в Славянско-Краматорском направлении, но оккупанты продвинуться так и не смогли.

В сентябре ВСУ начали контрнаступление на Харьковско-Изюмском направлении. Рашистам грозило окружение, их пути снабжения были перерезаны. В результате вражеская группировка отступила, оставляя в панике вооружение и технику. 

Переправа через реку Северский Донец

  • май 2022 года
ВСУ уничтожили понтонный мост с российской техникой на переправе Северский Донец вблизи с.Белогоровка Луганской области. Под огнем украинской артиллерии враг потерял около 100 единиц техники и более 400 человек личного состава.

Российские подразделения ВДВ понесли значительные потери – разведка Британии

ВДВ рф состояли из около 45 000 военных. В Украине десантников использовали в миссиях, которые лучше подошли бы для тяжелой пехоты, и они понесли существенные потери. 

По данным разведки, российских ВДВ как рода войск сегодня уже не существует.
ТОП провалов российских ВДВ в Украине
 
Тэги: Белогоровка, война в Украине, вдв, россия
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