ТОП провалов российских ВДВ в Украине и как они стали позором России

Сегодня, 2 августа, на России отмечают День Воздушно-десантных войск. Рассказываем читателям телеграм канала "Pravda Gerashchenko" о главных провалах хваленых ВДВ оккупантов и как они стали позором российской армии.
Попытка наступления на Киев через аэродром Гостомеля
Минобороны рф планировало молниеносную операцию – десант высаживается с вертолетов в аэропорту, закрепляется и за ними садятся десятки транспортных ИЛ-76 с основным составом военных, из Беларуси заходит бронетехника, а потом – бросок на Киев.
6 вертолетов из 35, которые отправили на штурм, – ВСУ сбили на подлете. Тех, кто успел высадиться с уцелевших вертолетов, накрыли артиллерией, а после – разбили взлетно-посадочную полосу. О повторных попытках высадки в Гостомеле
можно было забыть.
Застопорившееся наступление на Изюмском направлении
1 апреля Изюм оккупирован российскими войсками, в том числе сюда перебросили и десант. Район планировалось использовать как плацдарм для наступления в Славянско-Краматорском направлении, но оккупанты продвинуться так и не смогли.
В сентябре ВСУ начали контрнаступление на Харьковско-Изюмском направлении. Рашистам грозило окружение
, их пути снабжения были перерезаны. В результате вражеская группировка отступила, оставляя в панике вооружение и технику.
Переправа через реку Северский Донец
ВСУ уничтожили понтонный мост с российской техникой на переправе Северский Донец
вблизи с.Белогоровка Луганской области. Под огнем украинской артиллерии враг потерял около 100 единиц техники и более 400 человек личного состава.
Российские подразделения ВДВ понесли значительные потери – разведка Британии
ВДВ рф состояли из около 45 000 военных. В Украине десантников использовали в миссиях, которые лучше подошли бы для тяжелой пехоты, и они понесли существенные потери.
По данным разведки, российских ВДВ как рода войск сегодня уже не существует.