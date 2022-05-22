«Нет войне, свободу Украине, Путин черт» - школьница в Дагестане на торжественной линейке оскорбила президента РФ. ВИДЕО





Ученица 11 класса, которая выступила с речью, сразу после окончания торжества, была задержана. Вызвана полиция. Сначала с девушкой провели воспитательную беседу, а после — доставили в местный отдел полиции. Предположительно, она понесёт наказание по статье 319 УК РФ. Оскорбление представителя власти. Ей грозит крупный штраф или исправительные работы на срок до одного года. ВИДЕО



Напомним, рано утром 24 февраля войска РФ вторглись в Украину. Сегодня 22 мая 2022 во время мероприятия одна из девушек выкрикнула: "Нет войне, свободу Украине, Путин - черт!". После таких заявлений прозвучали аплодисменты, сообщает УНИАН.Ученица 11 класса, которая выступила с речью, сразу после окончания торжества, была задержана. Вызвана полиция. Сначала с девушкой провели воспитательную беседу, а после — доставили в местный отдел полиции. Предположительно, она понесёт наказание по статье 319 УК РФ. Оскорбление представителя власти. Ей грозит крупный штраф или исправительные работы на срок до одного года.Напомним, рано утром 24 февраля войска РФ вторглись в Украину.

Кремль не объявлял войну Украине, а назвал действия в украинском государстве "спецоперацией", целью которой является, в частности, "денацификация" украинцев.

Противник сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирных жителей ряда населенных пунктов. По данным властей Украины, только в одном Мариуполе погибли более 20 тысяч человек.

В одной из школ Республики Дагестан (входит в состав Российской Федерации) во время последнего звонка выступили против войны в Украине и назвали российского президента Владимира Путина "чертом".