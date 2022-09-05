«Новую учительницу боюсь больше, чем ракет». Как воюющая Украина встретила День знаний

Обычно накануне первого звонка родительские чаты полны споров о том, какого цвета должны быть новые шторы в классе, сколько они должны стоить и нужно ли вообще их менять. Но в этом году предшкольные дискуссии в Украине ведутся совсем о другом. Например о том, стоит ли обустраивать в укрытиях под школами спальные места для самых младших учеников. Или как поместить на маленьком браслетике, который ребенок должен будет носить в школе, и его имя, и информацию о его родителях. И группу крови. На всякий случай.

Нынешний учебный год станет самым тяжелым в истории Украины. По состоянию на начало войны в стране работали около 14 тыс. школ. На сегодняшний день, по данным министерства образования, 269 из них полностью разрушены в результате боевых действий, более двух тысяч получили разной степени повреждения, около 1300 - оказались на оккупированной территории. И даже тот факт, что конкретная школа уцелела, ничего не значит: каждый день над украинскими городами и селами раздаются сирены воздушной тревоги, и никто не даст гарантии, что следующей целью российских бомб и ракет не станет именно учебное заведение.

"Сегодня важно, чтобы родители поверили в то, что образовательная территория - это территория безопасности", - говорил недавно министр образования Украины Сергей Шкарлет.



АВТОР ФОТО,REUTERS Школа в Ирпене. В начале войны город интенсивно обстреливали

Но одной веры мало. Соображения безопасности детей для многих украинцев являются главным фактором, влияющим на их решения. Даже такие, как возвращение домой, в Украину.

Группа крови на браслете

По данным министерства образования, за западной границей Украины, прежде всего, в странах ЕС, сегодня оказался каждый седьмой школьник из обучавшихся в украинских школах до войны. В абсолютных цифрах это более 640 тыс. детей.

Власти Евросоюза отвечают на вопрос о том, что делать детям, оказавшимся на его территории, просто. "Украинцы, которые решат остаться в стране ЕС, должны поступить в школу в этой стране. Да, это в некоторых странах это сделать непросто. В некоторых регионах будет очень много новых учеников... Другой вариант - вам нужно возвращаться домой в Украину и идти в школу в Украине", - говорила в начале августа в интервью изданию "Европейская правда" еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоганссон.

АВТОР ФОТО,ВВС. Такие браслеты родители выбирают для детей

Однако у украинского государства другой взгляд на решение этого вопроса. "Если школа, в которой дети учились в Украине, организовала дистанционное обучение, необходимо рекомендовать учащимся подключиться к нему", - говорится в специальном тексте для оказавшихся за рубежом школьников на сайте Минобразования. Отдельно в министерстве уверяют: учиться одновременно в двух школах - украинской и зарубежной - никто не будет принуждать, выбор - за родителями.

А родители очень часто делают этот выбор в пользу безопасности. Уровень которой, как ни крути, выше за границей.



Дарья, мать пятиклассника Максима, рассказывает Би-би-си, что в их "родной" школе в Боярке под Киевом и укрытие обустроили, и часть класса будет учиться очно, однако возвращаться домой из Латвии она пока не будет. Исключительно из-за опасений по поводу безопасности ребенка.

"Я увидела в нашем родительском вайбер-чате, как обсуждают силиконовые браслеты с данными ребенка, которые он должен будет носить в школе. Меня поразило, что там нужно будет указывать группу крови. То есть это браслет не на случай, если ребенок потеряется, а если он пострадает от обстрела. Сама такая вероятность очень пугает. Поэтому пока летят ракеты, мы будем здесь", - говорит Дарья.

Киевлянка Оксана и устроила свою дочь Катю в восьмой класс варшавской школы - ведь ребенку нужно общение со сверстниками - и оставила на "дистанционку" в девятом классе в киевской школе - в расчете на скорое возвращение домой. "Если будет большая нагрузка, то, наверное, от какой-нибудь из школ откажемся", - говорит она Би-би-си.

"Я выбираю укрытие"

У родителей находящихся в Украине детей свои проблемы. Дело в том, что министерство образования определило только базовые критерии того, где школы точно не смогут открыться для очного обучения. Например, останутся закрытыми учебные заведения, расположенные на расстоянии ближе 40 километров от зоны активных боевых действий и, что примечательно, от границы с Россией и Беларусью.

На относительно "мирной" территории каждая школа, которая физически откроет дверь учащимся, должна быть оборудована укрытием с двумя выходами, электричеством, вентиляцией и канализацией, которое должны одобрить специалисты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Такое укрытие может располагаться не дальше, чем в 500 метрах от школы. В любом случае, по словам министра образования Сергея Шкарлета, путь от класса до укрытия у ребенка должен занимать не более десяти минут.



АВТОР ФОТО,АДМИНИСТРАЦИЯ КИЕВА. Укрытие в одной из школ Киева

По данным ГСЧС, такими укрытиями на сегодняшний день могут похвастаться 59% проверенных ведомством украинских школ.

Однако часто даже там, где власти дали "добро" на открытие школ, окончательного согласия на это нет от родителей местных школьников. "В нашем чате ссору о том, можно отпускать детей в школу или нет, можно было сравнить разве что с баталиями между сторонниками и противниками вакцинации от коронавируса", - грустно улыбается в разговоре с Би-би-си отец двух львовских школьников.

Одни родители настаивали: дистанционное обучение - это только видимость учебы, ребенку нужно настоящее общение с учителем и сверстниками. Другие уверяли: россияне специально целятся именно по школам, поэтому отправлять туда детей крайне опасно.

АВТОР ФОТО,EPA. Школа в Харькове. Город постоянно обстреливают, поэтому обучение здесь будет проходить только онлайн.

Для Елены и ее детей, восьмилетней Ульяны и одиннадцатилетнего Андрея, этой дилеммы не существует. Первые полгода войны они переждали за пределами Киева, а сейчас возвращаются в столицу специально, чтобы дети пошли в уже знакомую школу.

"Россияне уже и так много у нас забрали. Мы не хотим дарить им еще и образование наших детей. Дистанционное обучение - это как будто от страха мы должны куда-то прятаться. Нельзя постоянно бояться! Тем более для россиян, которые стреляют по жилым кварталам, школа и жилой дом - это одинаковые цели", - говорит она.

АВТОР ФОТО,ВВС. 11-летний Андрей говорит, что ракет не боится, но ему немного страшно, потому что в его классе будет новая учительница

А ее сын добавляет: "Мне страшнее, что у меня будет новая учительница, а не из-за войны. Первые три месяца было страшно, а сейчас нет".

Однако получать образование нужно всем, а не только тем, кто отважился отдать своего ребенка в школу. Так что в украинских школах разработали несколько форм обучения:

Обычная очная;

Дистанционная синхронная - это когда часть детей находится в классе, а часть наблюдает за уроком в видеотрансляции и учитель может вызвать как одних, так и других;

Дистанционная асинхронная - разработанная специально для детей, записавшихся в зарубежные школы: утром они будут ходить в свои новые школы, а вечером будут получать презентации и видеозаписи уроков из Украины и должны будут выполнять с украинскими одноклассниками только итоговые работы;

Семейная - когда обучать ребенка дома должны сами родители, а учителя будут только время от времени проверять его знания;

Экстернат - когда ребенок практически не посещает занятия, но сдает все контрольные в школе.



"Дай Бог здоровья и крепких-крепких нервов учителям. Я не представляю, как они выгребут этот учебный год сразу с четырьмя разными формами обучения. Если бы я была учительницей, я бы до конца года не дожила", - говорит Мария, мать второклассника одного из киевских лицеев.

Она сама не колеблясь отдает своего сына на очную форму обучения. "В нашей школе есть укрытие, туда даже приглашали на экскурсию, там светло и красиво. А возле моего дома бомбоубежища нет, во время тревог мы сидим в коридоре. Выбирая между коридором и школьным укрытием, я выбираю укрытие", - говорит она.

"Наша директор говорит: давайте начнем [обучение], а там - разберемся. Главное, чтобы не было хуже, чем сейчас. Потому что так, как сейчас, еще можно учиться. Одна тревога в день, максимум две. Пошли [в укрытие], посидели. Отбой - поднялись и продолжаем обучение", - рассказывала на родительском собрании учительница из школы Марии.



АВТОР ФОТО,АДМИНИСТРАЦИЯ КИЕВА. В некоторых школах уроки будут проходить в подвалах

За пределами Киева, особенно в селах, ситуация максимально упрощается.

Мать двоих девочек-школьниц Наталья уехала из-под Киева в Хмельницкую область. В школе в ее селе укрытия нет, но, с другой стороны, и воздушных тревог здесь не слышно: в селе нет системы оповещения. Поэтому дети здесь будут учиться онлайн, но первоклашкам сказали приходить в школу пару раз в неделю - иначе как они вообще поймут, что такое школьное обучение.

А Валентина, учительница в сельской школе одной из областей центральной Украины, честно признается: в селе, с нестабильным интернетом и невысоким уровнем заинтересованности родителей в успеваемости учащихся, возможностей организовать полноценное обучение онлайн просто нет.

В ее школе укрытие есть. Поэтому до последнего - даже после 1 сентября - педагоги будут убеждать родителей писать заявления на очную форму обучения. А "дистанционщиков" будут всячески стимулировать хотя бы пару раз в неделю приходить в школу - возможно даже с помощью сельского головы.

"Будем говорить, что сентябрь - это единственный шанс детям походить в школу. Дальше начнется ковид и все равно нас закроют", - считает Валентина. Пока что собрать большинство голосов родителей за очное обучение - именно это дало бы возможность открыть дверь класса для учеников - удалось лишь в двух классах из одиннадцати, но борьба Валентины и ее коллег продолжается.



АВТОР ФОТО,STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE. Школа в Марганце (Днепропетровская область) после обстрела

"Надеюсь, снова придут дети"

Станислав Федоров, директор лицея №3 в Ирпене, городке под Киевом, очень пострадавшем в первые недели войны, может был бы и рад выбирать между очным и дистанционным обучением для своих учеников. Но его лицей попал под обстрелы в самом начале вторжения. В здании сгорела крыша, вылетели окна. И даже после этого лицей продолжал служить убежищем для нескольких тысяч жителей окрестных домов.

С 1 сентября лицей откроет учебный год, но только в дистанционной и семейной формах обучения: учителя будут вести уроки из дома. Хотя, добавляет Федоров, у многих педагогов домов попросту нет. В конце концов, продолжает он, в Ирпень вернулась только половина лицеистов: остальные - в других регионах Украины или за границей.

АВТОР ФОТО,ФЕЙСБУК ЛИЦЕЯ №3 В ИРПЕНЕ. Директор лицея надеется, что школу отремонтируют и тут снова будут учиться дети

"Надеюсь, в мою школу когда-нибудь снова придут дети, - говорит Федоров. - В конце концов, критических разрушений здание лицея не получило. Самая большая проблема - сгоревшая крыша. Дождь сделал даже больше, чем война. Но это все можно восстановить. Как раз ищем деньги на ремонт. Если средства будут, за год можно справиться".

"Ждем победу и никакого негатива"

А тем временем утром 1 сентября все школы Украины провели для своих учеников, где бы они ни находились и по какой форме ни обучались, первый урок, который в этом году назывался "Мы украинцы: честь и слава несокрушимым".

АВТОР ФОТО,ОФИС ПРЕЗИДЕНТА. Президент Украины Владимир Зеленский 1 сентября сходил в школу в Ирпене

"Важно, что учебный год начинается. Важно, что обучение продолжается и что знание об Украине не прерывается, потому что это знание дает нам прочность. Это знание стало нашим оружием. "Знать" и "защищать" всегда идут рядом. Знать более чем тысячелетнюю историю нашей государственности и защищать, когда кто-то говорит, что Украины не существовало", - говорил в специально записанном утреннем поздравлении с Днем знаний Владимир Зеленский.

"Мы все знаем, что победа будет. Вы все знаете, что победа будет. У вас украли часть детства, часть юности... Но вы свободны. Всегда будете. Так будьте же достойны своей свободы и нашей Украины!", - продолжал он.

На самом уроке пафоса тоже хватало: в конце концов, за сорок минут учителя должны были рассказать ученикам и о богатстве украинской природы, и о вековых традициях Украины, и о зенитно-ракетных комплексах, которыми украинские военные защищают свою землю.

Однако в третьем классе одной киевской школы - в столице Украины все первые уроки проводились в онлайн-режиме - начало урока дети потратили на то, чтобы поделиться впечатлениями о том, где они сейчас и как они пережили это непростое лето.

"Мы первые несколько недель жили в Киеве в метро. Спали на полу. Было много людей, но страшно не было. А сейчас вообще нормально", - говорила одна девочка.

"Мы сейчас в Польше. Домой хочется, но в школу не очень", - говорил ее одноклассник под смех друзей.

"Извините, я с вами минут 15 побуду, а потом пойду на урок в голландскую школу", - оправдывался еще один мальчик.

И вот, наконец, с экранов "Зума" раздалась запись школьного звонка: учебный год официально начался. За спинами детей в окошках чатов были видны лица их родителей, которые, кажется, переживали еще сильнее, чем сами ученики.

"Все будет хорошо. Ждем победу. Те, кто идут в школу офлайн, - правильно собираем ребенка. И никакого негатива, во всем нужно искать позитив", - попрощалась с ними учительница - и начала первый в этом учебном году урок.

Имена некоторых героев материала изменены по их желанию