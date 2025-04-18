Як Росія забирає квартири українців у Маріуполі. Розслідування

Російська влада систематично забирає житло в українців, які втекли з Маріуполя через війну. Йдеться про тисячі випадків у місті. Про це повідомляє BBC Verify у своєму розслідуванні, опублікованому до третьої річниці окупації міста.

Конфіскації підлягають щонайменше 5 700 об'єктів нерухомості, йдеться в документах, опублікованих так званою російською "міською адміністрацією" Маріуполя.

Спочатку російська влада оголошує квартири "нічийними", щоб потім передати їх у власність іншим людям.

Щоб зберегти своє житло, людям доводиться рушати у небезпечну поїздку до окупованого Маріуполя через територію Росії, проходити виснажливі перевірки, долати складні бюрократичні процедури та витримувати серйозний тиск із вимогою прийняти російське громадянство.

Житло, яке забирає російська влада, раніше належало українцям. Ці люди або загинули, або були змушені втекти з захопленого і понівеченого росіянами Маріуполя.

За даними Human Rights Watch, під час обстрілів росіянами Маріуполя загинуло понад 8 000 людей, але правозахисники вважають, що ця цифра "ймовірно, суттєво занижена".

Конфіскації, вочевидь, є частиною масштабної кампанії з "русифікації" окупованого міста на березі Азовського моря. Росіяни будують тут нові військові об'єкти, русифікують назви вулиць.

За даними дослідженням Human Rights Watch, 93% багатоповерхових будинків Маріуполя, а це 443 споруди, зруйновані або пошкоджені внаслідок російської облоги. Відтоді Росія заявляє, що побудувала понад 70 нових житлових будинків. Однак, місцеві жителі кажуть, що у Маріуполі гостро бракує житла.

Автор фото,Getty Images Маріуполь

Інформація про те, що Росія забирає квартири та будинки людей на окупованих територіях України, надходить уже деякий час.

Але новий закон, який нещодавно прийняли в Росії, тільки пришвидшив цей процес — і для українців, власників житла, стало ще важче відстояти свої права.

Згідно з документами, які проаналізувала BBC Verify, російська міська влада Маріуполя найближчим часом готує до конфіскації 2 200 квартир. Ще 3 550 об'єктів нерухомості внесли до списку для вилучення.

Представники окупаційної російської адміністрації Маріуполя не відповіли на запит ВВС про коментар.

Галина — одна з 350 тисяч українців, змушених виїхати з Маріуполя, тікаючи від російської окупації. З міркувань безпеки ми не називаємо її прізвище, бо її родичі все ще залишаються в місті.

За словами Галини, її багатоквартирний будинок у Маріуполі, де до війни проживало близько 425 тисяч людей, серйозно пошкоджений вогнем російських танків під час облоги міста.

Вона дізналася, що у її квартирі вже поставили нові вікна та двері, і що там без її дозволу живуть люди. Вона побоюється, що її житло конфіскують.

"Це легалізована крадіжка моєї власності", — каже вона.

Це зразок типового житлового будинку в місті, де до вторгнення РФ мешкали десятки українських сімей. ВВС вирішила не показувати його точне розташування, щоб захистити жителів. Пошкоджені під час облоги 75 квартир, включно з тими, що позначені червоним, підлягають конфіскації

Російські "чиновники" в окупованому Маріуполі використовують термін "безхозное" - "безхазяйне", "нічиє", щоб описати те житло, яке, за їхніми словами, не використовують або, яке не має законного власника — тобто людину, зареєстровану в Росії.

Однак, ці квартири мають законних власників — це громадяни України, які втекли від російської окупації, або спадкоємці тих, хто загинув унаслідок російських атак.

Офіційні документи, опубліковані на сайті окупаційної адміністрації, демонструють складну процедуру (описану нижче), за якою вилучають нерухомість. Спочатку її так званий "нічийний" статус фіксують місцеві інспектори або самі мешканці Маріуполя. Іноді сусіди самі повідомляють про квартири, де ніхто не живе.

ПОЧАТКОВИЙ СПИСОК

Упродовж 10 днів після первинного повідомлення призначена Росією влада публікує оголошення на своєму сайті, в якому вказує, що майно має "ознаки безхазяйного".

ПОЧАТОК РЕЄСТРАЦІЇ

Далі власник має особисто з'явитися у Маріуполі з документами на право власності та з російським паспортом. Влада стверджує, що також прийматиме інші документи, але не уточнює, які саме.

МАЙНО ВНОСЯТЬ ДО РЕЄСТРУ

Якщо власник не з'явиться особисто протягом 30 днів з моменту публікації списку, влада починає реєструвати майно як "нічиє".

Після внесення до реєстру "нічийого" майна, влада чекає три місяці, перш ніж звернутися до суду з вимогою передати житло у власність міста.

Нам не вдалося знайти дані про те, скільки квартир пройшли фінальну стадію судового розгляду.

Проте під час нещодавньої конференції Олег Моргун — призначений Росією окупаційний "мер" Маріуполя — заявив, що "остаточне рішення суду" про конфіскацію є приблизно щодо 600 квартир.

"Якщо ваше житло потрапило до будь-якого з цих списків — повернути його майже неможливо", — каже Петро Андрющенко, колишній радник мера Маріуполя.

Призначений Росією Моргун заявляв, що житло вилучать зі списку "нічийних", якщо справжній власник подасть скаргу. Також він говорив, що, якщо "старі власники" з'являться, то місто саме буде з ними розбиратися, а новим власникам нічого не буде загрожувати.

Закон, ухвалений в Росії наприкінці минулого року, дозволяє передавати конфісковані в українців квартири новим власникам.

Отримати житло за такою схемою можуть лише мешканці так званої "ДНР", які втратили житло під час бойових дій і мають російський паспорт.

На мапі позначені території, які контролює Росія

Будинки, виділені червоним кольором, перебувають на завершальних етапах вилучення й тому вважаються "нічийними" до судового розгляду

Будинки, виділені помаранчевим кольором, визначені як потенційно "нічийні", "безгосподарні" — це найперша стадія процесу

Російська влада, як видається, дедалі більше ускладнює для українців можливість відстояти свої права на житло і робить усе для витіснення нелояльних українців з окупованих територій.

Усі будинки в таких містах, як Маріуполь, мають бути зареєстровані за російським законодавством. Однак у березні 2025 року президент РФ Володимир Путін видав наказ, який забороняє громадянам "недружніх" країн, зокрема України, реєструвати нерухомість на окупованих територіях до 2028 року без спеціального дозволу.

Фактично це ставить українців перед неможливим вибором: зберегти свою безпеку та ідентичність — чи зберегти своє житло.

Павло розповів, що був змушений залишатися в Маріуполі під час облоги після того, як російські солдати його поранили. Йому вдалося уникнути конфіскації житла, оформивши російський паспорт. Він каже, що "95% усіх розмов у місті стосуються нерухомості". BBC погодилася не розкривати його справжнє ім'я з міркувань безпеки.

У телеграм-чатах, з якими ознайомилася BBC Verify — деякі з них налічують тисячі користувачів, — багато місцевих мешканців розповідають, що не розуміють, як саме їхнє житло отримало статус "безхазяйного", "нічийого".

"Правила не зрозумілі. Їх ніде не публікували, — каже Галина. — Вас можуть переслідувати навіть за щось українське у телефоні, чи за ті дані, які вони на вас мають".

Діана Берг також була змушена втекти з рідного дому, аби уникнути російської окупації. Зараз вона живе в іншому регіоні України.

Щоб не дати місту забрати нерухомість, родичка Діани мала б повернутися до Маріуполя.

Єдиний шлях туди — через московський аеропорт Шереметьєво, де на українців чекають виснажливі перевірки ФСБ, відомі як "фільтрація".

Діана розповідає, що для її родини зараз "немає жодного шансу" потрапити до Маріуполя.

"Процедура фільтрації… може тривати до тижня. Вас не саджають до в'язниці, але утримують у спеціальному пункті, поки вас перевіряють", — каже вона.

Житлові ініціативи окупаційної влади, очевидно, є частиною ширшої кампанії з "русифікації" українського міста. Супутникові знімки та повідомлення ЗМІ свідчать, що в Маріуполі будуються нове морське училище та великий військовий меморіал.

Також росіяни схвалили новий герб міста, з якого прибрали українську мову та додали російські символи.

Зображення Маріуполя до і після

Хоча багато з цих змін запровадили без особливого спротиву, житлова програма викликала рідкісну хвилю критики серед тих мешканців Маріуполя, які залишилися в місті, — вони некомфортно почуваються через статус квартир, які їм пропонують.

Протести почали виникати після того, як у грудні Путін особисто підтримав цю програму.

Один із міжнародних правових експертів заявив, що ця ініціатива є явним порушенням норм воєнного права, визначених Четвертою Женевською конвенцією та Гаазькою конвенцією. Вони забороняють захоплення цивільної власності, за винятком дуже обмежених обставин.

Професор Негал Бхута, голова кафедри міжнародного права Единбурзького університету, зазначив, що ця конфіскація житла є незаконною, оскільки вона випливає із "незаконної анексії" територій, "за" яку проголосував російський парламент у 2022 році.

Для українців, за словами Петра Андрющенка, це болісний і заплутаний процес.

"Це ніби тебе знову і знову ранять, — каже він. — Ти не можеш зрозуміти, як таке можливо, що твоя квартира, твоя власність стала "нічиєю". Це ніби тебе вдарили молотком по голові".

BBC завантажила документи зі списками адрес з офіційного сайту окупаційної влади в Маріуполі, які є у відкритому доступі. Адреси стандартизували, додали географічні координати (широту та довготу) для кожної локації — це дозволило створити мапи.

У підготовці матеріалу брали участь:

Алекс Мюррей, Ярослава Кирюхіна та Гаррієт Агерхолм

Дизайн:

Месут Ерсоз, Ерван Ріво та Луїза Гантер

Розробка:

Джакомо Боскаліні-Гілрой та Шон Хардерн

Дані:

ISW (7 квітня 2025), Open Street Map

Автор: Ольга Робінсон, Крістін Джіванс, Ольга Мальчевська, Метт Мерфі, BBC Verify