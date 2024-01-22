ЗСУ по-хитрому використовують танки Abrams: які переваги дає нова тактика

Військові Сил оборони України комбіновано використовують радянську та західну бронетехніку на фронті. Захисники України вигадують різні тактики для того, щоб ця військова техніка успішно доповнювала та посилювала одна одну під час боїв на передовій.

Про це йдеться у матеріалі видання Forbes. Як пише автор матеріалу, поєднання в одному бою західної та радянської техніки стало помітним під час контрнаступу ЗСУ влітку 2023 року.

Тоді аналітики помітили використання українськими військами німецьких танків Leopard 2 та американських БМП Bradley поряд із радянськими танками T-64 та T-72. Тепер на передовій з'явилися танки М-1 Abrams, які Україні передав Вашингтон. Цієї техніки, як зазначається, у ЗСУ невелика кількість, однак вона стала дуже корисною на фронті.

У танків Abrams найкращі сенсорні можливості серед усіх танків, які є на озброєнні України. Тому М1 Abrams насамперед варто розглядати не стільки як танк, скільки як сенсорну платформу.

Завдяки системі теплового бачення SADA-II цей танк міг би діяти спільно з основними бойовими танками радянського зразка, оптика яких менш функціональна. Екіпаж Abrams може виявляти цілі на великій відстані та передавати їхні координати по радіо іншим українським екіпажам.

"Abrams має найкращі датчики з усіх українських танків. Завдяки системі теплового бачення SADA-II 69-тонний чотиримісний М-1 може виявляти цілі на відстані до п'яти миль (8 км) – далі, ніж усі інші основні бойові танки у 23-місячній війні Росії проти України", – йдеться у статті.

Крім того, існує ймовірність, що отримані Україною американські танки та БМП оснащені бортовою системою Blue Force Tracker, яка реєструє на цифровій карті розташування дружніх сил.

"Якщо українські Abrams та Bradley зможуть ділитися ситуаційною поінформованістю через свої мережеві трекери Blue Force, а не через голосове радіо, вони можуть стати кращою командою, ніж, скажімо, Leopard 2 та Bradley", – пише видання.

Поєднання Abrams з іншими бойовими машинами також надає команді чудові можливості для нічних боїв. М-1 з високоякісними тепловізійними прицілами бачить майже так само добре вночі, як і вдень, на відстані кількох миль. Натомість російський Т-72Б зразка 2022 року має досить примітивний тепловізійний приціл, що працює на відстані менш як два кілометри.

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