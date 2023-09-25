Первые американские танки Abrams прибыли в Украину. ФОТО

Что такое M1 Abrams?

Первые танки «Абрамс» американского производства были доставлены в Украину, заявили два представителя Министерства обороны США. Они прибыли на несколько месяцев раньше, чем первоначально предполагалось, и были вовремя использованы в контрнаступлении Киева против российских войск.В ближайшие месяцы будет отправлено еще больше танков M1 Abrams, заявили официальные лица, отметив, что те, которые были отправлены в Украину в субботу, представляют собой первые из 31 танка, которые обещала отправить администрация Байдена. Чиновники не уточнили, сколько уже доставлено.«Абрамс» будет среди других танков в арсенале Украины, которые она сможет использовать для вторжения и, возможно, возвращения удерживаемых Россией территорий в восточных и южных регионах Украины, где боевые действия продолжаются уже несколько месяцев без серьезных прорывов. Но Кирилл Буданов, глава украинской военной разведки, предупредил, что «Абрамсы» придется использовать «очень специально, для очень конкретных, хорошо продуманных операций», иначе они рискуют быть уничтоженными.Если их просто отправят на передовую, чтобы попытаться прорвать оборону России, заявил генерал Буданов на прошлой неделе в интервью американскому военному блогу , «они не проживут очень долго на поле боя. Их нужно использовать в этих прорывных операциях, но очень хорошо подготовленных».Два американских чиновника говорили на условиях анонимности, поскольку о поставках не было официально объявлено. Украинские официальные лица отказались от комментариев.И президент Байден, и министр обороны США Ллойд Остин III на прошлой неделе прогнозировали , что танки будут отправлены в течение нескольких дней. Их прибытие представляет собой часть чрезвычайных усилий западных союзников — в ответ на неустанное давление со стороны Украины — поставить мощное оружие на несколько месяцев раньше запланированного срока.Всего год назад союзники сопротивлялись отправке танков западного производства в Украину, опасаясь, что это приведет к более непосредственному вовлечению НАТО в войну и дальнейшей эскалации напряженности в отношениях с президентом России Владимиром Путиным.Однако к январю, убедившись, что Украине нужно больше тяжелой бронетехники для противостояния российским войскам, Великобритания, Германия и США согласились поставлять современные западные танки или разрешить их переброску в Киев. На тот момент эксперты предсказывали, что на подготовку достаточного количества украинских сил к использованию современного западного оружия может потребоваться как минимум год.Американские войска начали подготовку украинских войск в конце весны, проведя сокращенные 12-недельные курсы по эксплуатации танков «Абрамс» на американских военных базах в Германии.Решение Америки пожертвовать танки «Абрамс» открыло возможность передачи из европейских стран нескольких десятков танков «Леопард» немецкого производства, еще одного сложного западного оружия, чего Берлин не хотел допускать без аналогичного обязательства со стороны Соединенных Штатов. Весной Великобритания поставила как минимум 14 своих танков Challenger 2.Украина заявила, что ей нужно как минимум 300 западных танков для контрнаступления, но на данный момент она получила лишь около половины этого количества, сказал полковник Маркус Райснер из Австрии, который внимательно следит за войной в главной военной академии Австрии.Для сравнения, по оценкам чиновников, Россия производит около 200 танков каждый год.M1 Abrams - действительно современный танк, на котором установлена одна из самых совершенных (и сложных) систем управления огнем, которая включает и лазерные дальномеры, и приборы ночного видения, и бортовой компьютер, помогающий выбирать цели и наводиться на них. Одна из особенностей "Абрамса" - в качестве двигателя он использует турбину. И она действительно потребляет много топлива.Но при этом электронику в любом случае никто чинить в поле не будет, это слишком сложно, турбину выбрали в качестве двигателя отчасти из-за ее надежности, а что касается горючего, то ее прожорливость компенсируется неприхотливостью - "Абрамс" можно заправить топливом для реактивных двигателей, бензином, соляркой и даже судовым дизельным топливом.Такой двигатель увеличивает скорость и маневренность танка, а также гораздо меньше шумит, что тоже важно в условиях боевых действий.