США хотят передать 10 танков Abrams Украине, чтобы Германия передала танки Leopard 2

Президент США Джо Байден готов передать Украине танки Abrams, чтобы повлиять на Германию, которая пока не приняла решение относительно возможных поставок Киеву танков Leopard 2, сообщает Sky News Arabia.
По информации неназванного ответственного лица в Пентагоне, Байден может передать Украине десять таких танков.
Собеседник телеканала также считает, что Германии «необходимо перестать упрямиться» и передать танки Leopard Украине
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Чиновник, попросивший не называть его имени, сказал Sky News Arabia, что пришел к выводу, что Киеву нужно 500 танков, чтобы противостоять тому, что президент России Владимир Путин готовит к новому раунду наступательных операций с приближением весны.
Официальная американская сторона пока не комментировала эту информацию.
5 января газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Администрация президента США Джо Байдена исключает отправку в Украину боевых танков Abrams из-за ряда технических причин.
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