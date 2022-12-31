Ракеты ATACMS с дальностью 300 км, танки M1 Abrams и истребители F-16: каких подарков под елку украинцы ждут от Санты

«Я знаю, что могу победить этого врага. Но мне нужны ресурсы. – говорит в интервью The Economist Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный. – Мне нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц. Тогда, думаю, вполне реально выйти на рубеж 23 февраля».



Может ли Украина получить такое количество оружия от западных партнеров в ближайшее время? С одной стороны, сегодня это кажется фантастикой. С другой, вспомните, что в начале года нам отказывались передавать даже широко распространенные ПЗРК Stinger. А 21 декабря одобрили поставку несравненно более современных, сложных и дорогих комплексов ПРО Patriot.

На этом фоне обнадеживающим выглядит недавнее заявление Джо Байдена. По итогам переговоров с Владимиром Зеленским он подчеркнул, что и дальше намерен укреплять боевые возможности Вооруженных сил Украины. Вероятнее всего, что речь идет о поставке основных боевых танков M1 Abrams и тяжелых боевых машин пехоты M2 Bradley, чтобы закрыть «список Залужного».



Но если уж мечтать, то хотелось бы видеть в этом списке баллистические ракеты класса «земля-земля» ATACMS с дальностью стрельбы в 300 км, ударные БПЛА MQ-1C Grey Eagle, и, конечно, истребители F-15E Strike Eagle и F-16 Fighting Falcon, которые навсегда отобьют у захватчика желание летать над украинской землей.

Редакция MC.today выяснила характеристики и преимущества вооружений, которые союзники могут нам передать в 2023 году, и разобралась как они повлияют на ход войны.

Тактическая баллистическая ракета ATACMS

ATACMS, или Army TACtical Missile System (армейский тактический ракетный комплекс) – это тактическая баллистическая ракета класса «земля-земля», которая производится американской компанией Lockheed Martin. Ее можно запускать с пусковых установок систем залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS, которые уже есть на вооружении Украины.

Дальность ракет ATACMS зависит от модификации и может изменяться от 165 км (ATACMS Block I) до 300 км в Block IVA и 450 км в новейших M57A1. Они созданы, чтобы с высокой точностью поражать командные пункты, пусковые установки ракет, объекты ПВО, узлы связи и склады боеприпасов.

Технические характеристики

Стоимость: около $1 млн.

Длина ракеты: 3,96 м

Диаметр ракеты: 0,61 м

Размах крыльев: 1,4 м

Масса ракеты: от 1320 до 1670 кг

Масса боевой части: от 227 до 560 кг

Дальность стрельбы: от 165 до 450 км

Перспективы в украинской армии

В интервью Валерия Залужного The Economist упоминается важный факт, который касается HIMARS. Даже в сочетании с самыми простыми ракетами GMLRS эти системы заставили россию кардинально пересмотреть способы ведения военных действий. Противнику пришлось удалить из полосы глубиной 70 км все склады боеприпасов, базы технического обеспечения и пункты управления.



Но проблема в том, что сейчас армия рф приспособилась. «Они отошли на расстояние, на которое HIMARS уже не может достать. – Объясняет Залужный. – А ничего более дальнобойного у нас нет». Таким образом HIMARS, который летом и осенью стал главным элементом противодействия артиллерийскому наступлению россии, теперь действует менее эффективно.

В этой ситуации для высокоточных ракет GMLRS нужна такая же массовая, но более дальнобойная альтернатива. И это, конечно, ATACMS! Если ВСУ получат ATACMS с дальностью стрельбы в 300 км, то можно смело сказать, что тыла у российской армии не будет вовсе. После этого не останется ни одного места на временно оккупированных территориях и в Крыму, где враг мог бы себя чувствовать в безопасности.

Ракеты ATACMS полностью обрежут логистику обеспечения российских войск. Боеприпасы, которые идут через Крым, окажутся в зоне досягаемости наших ракет. Это вынудит врага сокращать линию фронта и сделает удержание оккупированного юга слишком сложным. Одним словом, даже 100 дальнобойных ракет ATACMS существенно изменят баланс сил. Главный вопрос – когда и сколько мы их получим.

Основной боевой танк M1 Abrams

M1 Abrams – основной боевой танк армии США. Серийно выпускается с 1980 года, состоит на вооружении 8 стран (включая Польшу), прошел ряд модернизаций. В настоящее время является одним из самых тяжелых танков. При весе свыше 62 тонн он в 1,5 раза тяжелее советского Т-72 и на 30% тяжелее современного российского танка Т-90.

В качестве силовой установки на M1 установлен мощный газотурбинный двигатель AGT-1500 (1500 л/с). Даже при столь значительной массе он обеспечивает высокую удельную мощность, которая необходима для маневренности на поле боя. Но, с другой стороны, по сравнению с дизельным двигателем имеет намного больший расход топлива.

Важное преимущество американского танка состоит в изолированном размещении боекомплекта в специальных бункерах, которые снабжены «вышибными» перегородками. Поэтому в случае детонации боекомплекта у Abrams, в отличие от российских танков, не срывает башню. Это сохраняет жизнь экипажу, но в то же время увеличивает необходимый объем башни – самого уязвимого элемента танка.

Технические характеристики

Стоимость: около $6,2 млн. для М1A2

Боевая масса: от 54 т (М1) до 66,8 т (M1A2SEP v.3)

Экипаж: 4 человека

Калибр и тип пушки: 120 мм гладкоствольная

Пулеметы: 1×12,7 мм, 2×7,62 мм

Тип двигателя: газотурбинный Honeywell AGT1500

Мощность двигателя: 1500 л/с

Удельная мощность, л.с./т: от 27,6 (М1) до 22,2 (M1A2SEP v.3)

Скорость по шоссе: 68 км/ч

Перспективы в украинской армии

В комментарии 24 каналу военный эксперт Роман Свитан высказал мнение, что около 200 тяжелых танков M1 Abrams могли бы решить задачу по выходу ЗСУ на левобережье Херсонской области и рассечению сухопутного коридора в Крым. Он отметил, что мощные американские машины могут выполнять подобные задания намного эффективнее чем советские Т-72, которые есть на вооружении ВСУ.

Тяжелая боевая машина пехоты M2 Bradley

Боевая машина пехоты (БМП) M2 Bradley создана в 1980 году в качестве альтернативы бронетранспортёрам M113 с улучшенными вооружением и бронированием. Экипаж БМП состоит из трех человек, в десантном отделении может находиться еще 6 пехотинцев.

Всего было выпущено около 10 тыс. штук Bradley в нескольких модификациях, которые отличаются главным усиленным бронированием, дополнительной защитой от кумулятивных боеприпасов и более совершенной информационной системой. Так, например броня модификации M2A2 в передней проекции выдерживает выстрел 30 мм пушек 2А42, которые установлены на БМП-2, с дистанции 100 метров.

БМП M2 Bradley широко использовались американцами в войнах в Персидском заливе, Ираке и Афганистане. Интересный факт: за время войнs в заливе боевые машины пехоты Bradley с помощью ПТУР (противотанковых управляемых ракет) TOW уничтожили больше иракских танков, чем танки Abrams.

Технические характеристики

Экипаж + десант: 3 + 6

Боевая масса: 32,7 т (М2А3)

Основное вооружение: 25 мм автоматическая пушка

ПТРК: 2 пусковые установки TOW

Пулеметы: спаренный 7,62 мм

Дымовые гранатометы: 8

Число амбразур десанта: 6

Мощность двигателя: 500 л/с

Удельная мощность, л.с./т: 22,4

Скорость по шоссе: 66 км/ч

Известно, что по состоянию на 2018 год около 2000 M2 Bradley находились в США на хранении. Поэтому передача нескольких сотен М2 в Украину не будет для США отягчающей и не потребует изымать технику из действующих войск.



Кроме того, ВСУ уже используют несколько сотен гусеничных бронетранспортеров М113, в качестве улучшенной альтернативы которым в свое время и разрабатывались Bradley. По словам украинских бойцов, БТР М113 превосходят боевые машины пехоты советского образца по маневренности и бронированию. Логично предположить, что еще более тяжелые М2А3 Bradley могли бы обеспечить нашей пехоте лучшую по сравнению со всеми украинскими БМП и БТР защиту в сочетании с высокой огневой мощью. А их ПТУР TOW стали бы эффективным решением против российских танков.

Ударный БПЛА MQ-1C Gray Eagle

MQ-1C Gray Eagle – это глубокая модернизация БПЛА MQ-1 Predator, который хорошо показал себя в Югославии, Афганистане и Ираке. Конструктивно отличается большим взлетным весом и полезной нагрузкой. Дрон оснащен мощной прицельной станцией с телевизионным, тепловизионным и лазерным каналами. Радар позволяет видеть цели сквозь облака, а практический потолок в 8800 м делает Gray Eagle недоступным для некоторых видов армейского ПВО.

Технические характеристики

Стоимость: около $90 млн. за комплекс из 4 дронов и станции управления

Размах крыльев: 17 м

Максимальный взлетный вес: 1633 кг

Полезная нагрузка: 360 кг

Максимальное время в воздухе: 25 часов (45 часов в новой версии)

Максимальная скорость: 309 км/час

Практический потолок: 8800 м

Ракеты: 4 × AGM-114 Hellfire или 8 × AIM-92 Stinger

Бомбы: 4 × GBU-44/B Viper Strike

Перспективы в украинской армии

Чтобы понять на что способен «Серый орел», его проще всего сравнить с популярным в Украине Bayraktar TB2. Американский дрон в два раза тяжелее (1633 кг против 700 кг у TB2) и может поднимать большую полезную нагрузку (360 кг против 150 кг). Кроме этого у него больше скорость (309 км/ч против 220 у Bayraktar).

Как настоящий ударный БПЛА, MQ-1C Gray Eagle несет полноценный набор средств поражения. Это 4 (в новой версии 8) противотанковых ракет AGM-114 Hellfire с дальностью полета 8 км, 8 планирующих бомб с дальностью до 10 км или 8 ракет AIM-92 Stinger для уничтожения воздушных целей. Для сравнения: Bayraktar может нести только 2 противотанковые ракеты или 4 бомбы.

Еще одним важным преимуществом Gray Eagle является спутниковый канал передачи данных. Поэтому такого параметра, как максимальное удаление от станции управления, у американского аппарата просто не существует. Таким образом MQ-1C имеет ряд существенных преимуществ над турецким Bayraktar. А в случае принятия на вооружение станет самым мощным ударным беспилотником ВСУ с неанонсированной дальностью, которая, судя по всему, позволяет поразить любую цель в европейской части россии.

Многофункциональный истребитель F-16 Fighting Falcon

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (Атакующий сокол) – это легкий одномоторный истребитель четвертого поколения, который поступил на вооружение США в 1978 году. Благодаря удачной конструкции, универсальности и относительно невысокой цене стал самым массовым истребителем четвертого поколения в мире. Сегодня на вооружении 25 стран состоит более 4600 этих боевых самолетов.

За десятки лет, которые истребитель F-16 является основой военно-воздушных сил США, он претерпел 10 модификаций и стал многоцелевым самолетом, способным выполнять самые разные миссии. Модернизированный F-16 получил более мощный двигатель, современный радар с дальностью 250 км (F-16D), возможность запускать новейшие ракеты «воздух-воздух» и «воздух-земля» и радиопоглощающее покрытие планера, благодаря чему снизилась заметность самолета для вражеских РЛС.

Технические характеристики

Стоимость: $24,8 млн.

Экипаж: 1 человек

Длина корпуса: 15,06 м

Размах крыльев: 9,96 м

Максимальная скорость: 2410 км/ч

Боевой радиус: 550 км

Максимальная дальность полета: 4200 км

Практический потолок: 18 000 м

Вооружение: 20-мм шестиствольная пушка М61А1 Vulcan

Количество узлов подвески: 9

Масса полезной нагрузки: 7700 кг

Перспективы в украинской армии

По данным справочника World Air Forces 2022, перед войной на вооружении украинских ВВС было 43 легких истребителя МиГ-29 и 26 тяжелых истребителей Су-27. С российской стороны им противостояли 240 МиГ-29/35 и 350 Су-27/30/35. Как видим, у агрессора подавляющее количественное преимущество (6–12 раз), к тому же большая часть его самолетов относится к более поздним модификациям с лучшими вооружением и авионикой.



Сколько украинских истребителей остается в боеспособном состоянии сейчас – точно неизвестно. Однако все эксперты сходятся во мнении, что наступать без поддержки с воздуха будет очень сложно. Поэтому для освобождения оккупированных территорий Украине нужно пополнить состав своих ВВС. Это можно сделать за счет покупки у восточноевропейских стран моделей советского/российского производства. Но их количество ограничено, к тому же есть сложности с доступностью запчастей и подходящих боеприпасов.

В пользу F-16 говорит тот факт, что их у союзников очень много, в том числе на хранении. Значит поставка не займет много времени. К тому же в последнее время ряд стран отказывается от F-16 в связи с переходом на F-35A. Например, США собираются списать 47 истребителей F-16 серий C и D. Этого бы вполне хватило для создания трех-четырех украинских эскадрилий. Еще одно преимущество «Атакующего сокола» – его совместимость с широкой номенклатурой ракет и бомб западного производства.

15 июля стало известно, что палата представителей США приняла проект закона об оборонной политике. Им предусматривается выделение $100 млн. на обучение украинских пилотов управлению истребителями F-15 и F-16. «Украинским военным нужна наша немедленная помощь, особенно авиационными средствами. – Заявил один из авторов проекта конгрессмен Кинзингер. – Если эскалация войны еще больше возрастет, то украинские летчики должны быть готовы немедленно использовать западную авиацию».

Истребитель-бомбардировщик F-15E Strike Eagle

McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle (Ударный орел) – это двухместный истребитель-бомбардировщик, созданный на базе истребителя F-15D. Может использоваться для разведки, патрулирования, перехвата воздушных целей и нанесения ракетно-бомбовых ударов по военным объектам, бронетехнике и живой силе врага. В качестве главного ударного самолета принял участие в войнах в Персидском заливе (1990), Афганистане (2001–2021) и Ливии (2011).

Технические характеристики

Стоимость: $100 млн.

Экипаж: 2 человека

Длина: 19,4 м

Размах крыльев: 13,05 м

Максимальная скорость: 3017 км/ч

Боевой радиус: 1272 км

Дальность полета: 1950 км, 3900 км с подвесными баками

Практический потолок: 18 300 м

Вооружение: 20-мм шестиствольная пушка М61А1 Vulcan

Количество узлов подвески: 17

Масса полезной нагрузки: 11 000 кг

Перспективы в украинской армии

Рано или поздно Украине придется искать замену советским МиГ-29 и Су-27. И F-15E Strike Eagle – одних из лучших претендентов на эту роль. Да это не самый простой и не самый дешевый (почти в 4 раза дороже F-16) самолет. К тому же двухдвигательная схема делает более дорогим его обслуживание.

Но результат того стоит, так как мультизадачность F-15E попросту не имеет себе равных. Он может взлететь на перехват воздушных целей с десятью дальнобойными (до 160 км) ракетами AIM-120 (кстати, именно такими ракетами оснащен комплекс ПВО NASAMS). Способен сбросить на врага двадцать высокоточных бомб или нанести удар крылатыми ракетами.



А недавно американцы показали, что при желании Strike Eagle можно превратить в «стратегический бомбардировщик». На фото видно, что под крыльями и фюзеляжем истребителя подвешено 5 крылатых ракет JASSM c дальностью до 1000 км и весом более тонны. Предполагают, что в такой конфигурации F-15E сможет выполнять некоторые задачи, которые раньше были под силу только бомбардировочной авиации.

В качестве заключения можно сказать, что США предпочитают действовать крайне осторожно, постепенно расширяя ассортимент передаваемых Украине вооружений. Но после поставок продвинутой системы ПРО Patriot уже ничто не выглядит абсолютно невозможным. Вероятно, Вашингтон уже не опасается утраты в Украине критических технологий. Поэтому в 2023 году мы, скорее всего, увидим в ВСУ американские бронированные машины, затем ракеты ATACMS, и после этого истребители и тяжелые БПЛА. По крайней мере давайте попросим об этом Санту.



Микола Ладуба, MC today

Новый год – это время мечтать. Но роковой 22-ой сделал предновогодние мечты украинцев совершенно особенными. Святой Николай, помоги ВСУ добраться до Рубежного, – просит ребенок из Луганской области. – Принеси воинам оружие, одежду и еду, чтобы им было тепло».Действительно, все мы хотим, чтобы быстрее закончилась война. В то же время понимаем, что победить сильного и многочисленного врага можно только за счет более современной техники. Поэтому с надеждой смотрим на наших союзников и внимательно изучаем характеристики новых вооружений, которые получают ВСУ.