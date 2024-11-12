Трагедія у Кривому Розі: тіла мами і трьох дітей знайшли під завалами після ракетного удару Росії, батька врятувало диво

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Кривий Ріг оплакує родину, яка загинула 11 листопада у себе вдома після влучання російської ракети у житловий будинок.

Вона забрала життя 32-річної Олени Кулик та її трьох дітей – двомісячної Уляни, Демида, якому було 2 роки і 9 місяців та десятирічного Кирила. Вижив лише батько родини - Максим Кулик.

Біля підʼїзду зруйнованого будинку - квіти та іграшки, сімʼю Куликів у місті добре знали.

Повітряна тривога пролунала у Кривому Розі в понеділок вранці.

Місто атакували балістичною ракетою, розповів Олександр Вілкул, голова Ради оборони Кривого Рогу. За його словами, це була ракета "Іскандер-М", яку випустили з Криму.

Ракета вдарила по щільній міській забудові, зруйнувавши цілий підʼїзд п'ятиповерхівки. В одній із його квартир на третьому поверсі жили Олена і Максим Кулики та троє їхніх дітей.

Чоловіку вдалося дивом врятуватися.

Автор фото,Свої Кривий Ріг Максим Кулик в одну мить втратив дружину і трьох дітей

"Син вийшов на кухню готувати сніданок, залишився живий. Він упав на другий поверх", - розповіла "Суспільному" мама чоловіка Ірина.

Почувши про ракетний удар, вона одразу приїхала на місце трагедії.

"Я була на роботі, почула вибух, почала телефонувати - не відповідають. Приїхала і побачила таке лихо", - розповіла бабуся загиблих дітей.

Вона до останнього сподівалася, що невістку й онуків знайдуть. Але ввечері, після понад 13 годин пошуків рятувальники знайшли тіло Олени, а до ранку - й дітей.

Автор фото,Олександр Вілкул Люди приносять квіти та іграшки до зруйнованого будинку, де загинула родина

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи удар, назвав російських військових “терористами”.

"Кривий Ріг. Звичайна п'ятиповерхівка, по якій російські терористи вдарили ракетою. Зруйновано квартири з першого по п'ятий поверх одного з під'їздів", - заявив Зеленський.

Автор фото,ДСНС Дніпропетровщини

Удар балістичної ракети загалом пошкодив понад 40 багатоповерхівок. Постраждали 14 людей, з них двоє – діти. 11-річний хлопчик потрапив у лікарню.

Що відомо про родину

"Усі, хто їх знав, кажуть, що це були дуже світлі люди".

У коментарях журналістам і в щемких постах у соцмережах мешканці міста пригадують загиблу родину.

Олена Кулик, тіло якої дістали вночі рятувальники, працювала операторкою залізничного цеху ПП "Стіл Сервіс". Але коли сталася трагедія, вона була у декретній відпустці.

Автор фото,Олександр Вілкул Олена Кулик лише два місця тому народила доньку, вона була у декретній відпустці

Лише два місяці тому жінка народила доньку, про яку вони так довго мріяли з чоловіком.

Максим і його мама Ірина працюють на комбінаті "АрселорМіттал Кривий Ріг". Максим - диспетчером на залізниці.

"Це була дуже гарна пара. Вони були усюди разом”, - написала у соцмережах користувачка yevheniia_bezi_, яка додала, що знає родину особисто.

Олена, Максим і Ірина були членами місцевої релігійної громади - церкви "Благословіння" у Радушному.

"Це така чудова сім’я", - сказав місцевому телеканалу "Рудана" євангеліст Микола Королюк.

Автор фото,Свої. Кривий Ріг Олена з середнім сином Демидом

Він розповів, що родина прийшла до церкви приблизно сім років тому. І відтоді вони допомагали знедоленим людям, роздавали обіди безхатькам. Максим брав участь у всіх заходах громади, допомагав у дитячих притулках.

"Це Люди з великої букви, - додає Королюк. - Оленка теж була членом нашої церкви, але вона була більше зайнята зі своїми трьома дітками. Це була гарна дівчина, чудова матуся для малечі, мала дуже добре серце".

Чоловік додає, що до церкви "телефонують зі співчуттями брати і сестри з Америки та інших країн".

Автор фото,ТРК "Рудана" Максим Кулик із сином Кирилом

З Оленою Кулик і її трьома дітьми прощатимуться у четвер у молитовному домі "Спасіння".

13 листопада у Кривому Розі оголосили день жалоби.

Повітряні тривоги лунають у Кривому Розі щоночі, розповіла BBC Україна журналістка Інна Іванченко. Але місто живе, працюють комунальні служби, працюють заклади.



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