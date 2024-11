Росія має 521 міжконтинентальну балістичну ракету. Для накопичення арсеналу знадобилось 20 років

Вранці 21 листопада Росія здійснила атаку міжконтинентальною балістичною ракетою, крилатими ракетами з бомбардувальників Ту-95МС та аеробалістичним "Кинджалом". Повітряні сили України повідомили, що ціллю росіян було місто Дніпро.

Спочатку, близько 5.30 ранку, стало відомо про удар "Кинджалом" по Дніпру. Після 6 години ранку повідомили про пуски крилатих ракет з Ту-95.

Згодом Повітряні сили ЗСУ у своєму зведенні уточнили, що вранці з Тамбовської області з винищувача МіГ-31К летіла аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал", із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС сім крилатих ракет Х-101, а з Астраханської області вперше по Україні запустили міжконтинентальну балістичну ракету.

"Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил знищено шість ракет Х-101. По інших ракетах – без суттєвих наслідків", - твердять українські військові.

Крилаті ракети залетіли в Україну через Чернігівщину, а потім групами направились через Київщину і Полтавщину далі до Дніпра.



Автор фото,ДСНС Наслідки ударів по Дніпру в четвер, 21 листопада



Загальноукраїнська тривога тривала з 5.30 ранку, близько 7.40 її скасували для західних областей, а згодом і для інших.

Вранці в Києві та області, а також на Одещині, Дніпропетровщині і Донеччині були екстрені відключення світла.

Близько 10-ї ранку аварійні відключення скасували, і в більшості областях світло почали відключати за плановими графіками.

У міністерстві енергетики України повідомили, що Запорізька АЕС вдруге за тиждень на межі блекауту через російський обстріл - внаслідок атаки знеструмлено одну з двох ліній живлення окупованої станції.

Це може спричинити аварію, кажуть у міністерстві.

Куди вдарили у Дніпрі

Зараз відомо про те, що в Дніпрі є пошкодження промислового підприємства, також у місті було дві пожежі. Про це заявив керівник області Сергій Лисак.

Пізніше він розповів, що пожежі виникли в одному з двох приватних будинків, які постраждали через атаку, а також в гаражному кооперативі. Їх уже загасили.

Попередньо постраждали дві людини - 57-річний чоловік і 42 річна жінка, яка зараз в лікарні, сказав Лисак.



Автор фото,ДСНС Пожежа виникла у приватному будинку в Дніпрі



Через атаку також постраждав центр реабілітації для людей з інвалідністю - там частково зруйнована котельня, вибиті кілька десятків вікон, але люди не постраждали, додав Лисак.

Через кілька годин після ранкової атаки ракета невідомого типу атакувала ще і Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Там постраждало 17 людей, серед них двоє підлітків 17 і 16 років.

Деякі люди потрапили в лікарню, 38-річна з різаними ранами голови - у важкому стані.



Автор фото,Сергій Лисак Будівля, яка постраждала від обстрілу Кривого Рогу



Лисак сказав, що в результаті "частково зруйнована адмінбудівля, пошкоджені дві житлові двоповерхівки", а також 5 багатоквартирних будинків і транспорт.

Загроза великого удару

20 листопада з самого ранку українців попереджали про імовірний великий удар Росії.

Кілька посольств у Києві слідом за американським закрилися через цю загрозу.

На фоні цих повідомлень деякі київські компанії працювали з укриттів, бо офіси вирішили закрити з безпекових міркувань, інші кияни та мешканці інших міст казали, що їх раніше відпустили з роботи.

Серед населення весь день були певні панічні настрої, а в соцмережах поширювали інформацію про нібито надпотужну загрозу.

Проте згодом МЗС України та ГУР Міноборони повідомили, що ця інформація може бути дезінформацією Росії.

Ввечері 20 листопада більше десяти Ту-95МС літали до пускових рубежів, але ракети так і не запустили й повернулись на аеродроми.

Напередодні стало відомо, що Україна почала завдавати ударів ракетами ATACMS по території Росії. А президент Зеленський підтвердив, що Київ справді отримав дозвіл на використання далекобійної зброї.

Попередня масована ракетна атака Росії на Україну сталась зранку 17 листопада, тоді загинули 9 людей і була пошкоджена енергетика. Тоді вперше за осінь запровадили графіки вимкнення світла у багатьох регіонах України.

Відтоді Росія била по житлових будинках в Одесі, Сумах і Глухові, де загинули десятки людей.

Скільки всього ракет має Росія?

На цьому тлі цілком логічно виникає питання про те, а скільки взагалі міжконтинентальних балістичних ракет в своєму розпорядженні може мати Росія. Відповідь на це питання нам дасть розуміння зокрема про те, наскільки затратним для рашистів могло бути застосування МБР під час удару 21 листопада 2024 року, та в яких масштабах вони взагалі можуть виготовляти міжконтинентальні балістичні ракети.



Пуск РС-24 "Ярс"



Для початку маємо окреслити, що тут доведеться опиратись на агреговані дані одразу з трьох джерел – The Military Balance 2024, довідник Bulletin of the Atomic Scientists по ядерному арсеналу РФ та збірника SIPRI Yearbook 2024, World nuclear forces 2023.

В усіх трьох випадках дані наводяться станом на початок 2024 року, тому логічно, що в цих підрахунках відсутні дані по можливій наявності РС-26 "Рубеж" в розпорядженні рашистів.

Тому можемо зафіксувати, що саме на початок поточного року Росія мала в своєму розпорядженні загалом 521 міжконтинентальну балістичну ракету наземного та морського базування, при цьому для накопичення такого арсеналу знадобилось понад два десятки років роботи російського ВПК.



Дані про ядерному та ракетному арсеналу РФ станом на початок 2024 року від Bulletin of the Atomic Scientists



Якщо конкретніше, то російські РВСН на початок цього року мали в своєму розпорядженні загалом:

34 МБР типу РС-20 "Воевода" (розгортання стартувало ще у 1988 році),

60 МБР типу РС-12М "Тополь-М" (розгортання стартувало у 1997 році),

18 МБР РС-12М1 "Тополь-М" (розгортання стартувало в 2006 році),

180 МБР РС-24 "Ярс" у шахтному варіанті (розгортання стартувало в 2010 році)

24 такі ракети в мобільному варіанті (з 2014 року),

невідома кількість МБР "Сармат"

близько 8 ракет "Авангард".



При цьому цей ракетний арсенал був зведений в таку структуру: 14 ракетних полків із шахтним варіантом "Ярс" та чс ракетних полків з мобільною версією цієї МБР, вісім ракетних полків із "Тополь-М" та два ракетні полки з "Авангард", шість ракетних полків із РС-20 "Воевода".



Р-30 "Булава"



Якщо говорити про морську складову, то Росія має 192 балістичні ракети для розміщення на 12 атомних підводних крейсерах.

Із них 112 одиниць – це РСМ-56 (або ж Р-30) "Булава", розгортання якої стартувало в 2012 році, та 80 одиниць – це РСМ-54 "Синева", розгортання якої стартувало в 2007 році.