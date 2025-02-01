Чи безпечно ховатися у ванній під час повітряної тривоги в Україні?

|ЖЖ » Новини » Надзвичайні події » 2025 Февраль 1 » 14:46:59
Рятувальник ДСНС України пояснив, що ванна кімната може перетворитися на пастку. Ванна кімната – не є безпечним місцем під час повітряної тривоги. Про це розповів рятувальник ДСНС Артур Моркотенко у проєкті "Нація Непереможних".
"Ванна кімната – не є безпечним місцем під час повітряної тривоги, тому що це маленьке приміщення. Кожна ванна кімната оздоблена плиткою. Там є дзеркало. Та й по суті, якщо там привалить, доступу кисню взагалі не буде. Можна у цій ванній кімнаті залишитись просто у пастці", – зазначив рятувальник.
Артур Моркотенко пояснив, що, коли відбувається влучання, йде розгорання. І тому, навіть якщо людина залишиться неушкодженою та нетравмованою, вона може просто задихнутися. "У ванній кімнаті може нічого не трапитись, але будуть двері заблокованими, коли у сусідній кімнаті, наприклад, завалиться якась конструкція, і людина просто не зможе вийти", – резюмував рятувальник.
Заздалегідь знайдіть найбезпечніше місце – найкращим варіантом є укриття або підвал. Якщо немає доступу, обирайте місце в коридорі, подалі від вікон і дзеркал.
Не залишайтеся у ванній кімнаті – вона може стати пасткою через кахель, дзеркала та обмежений доступ повітря.
Тримайте "тривожну валізу" поруч – покладіть у неї документи, воду, аптечку, ліхтарик, запас їжі та павербанк.
Закривайте двері та вікна – це може зменшити ризик отримання травм від вибухової хвилі.
Не використовуйте ліфт – під час вибуху або аварійного вимкнення електроенергії можна застрягнути.
Лягайте на підлогу та прикрийтесь – вибухова хвиля рухається горизонтально, тому найменша висота дає більше шансів на виживання.
Закрийте вуха і відкрийте рот – це допоможе зменшити вплив вибухової хвилі на барабанні перетинки.
Уникайте знаходження біля вікон – уламки скла можуть стати смертельно небезпечними.
Не ігноруйте сирену – навіть якщо загроза здається малоймовірною, краще перестрахуватися.
Заздалегідь узгодьте план дій з родиною – домовтесь, де зустрічатиметесь після атаки, як підтримуватимете зв’язок і куди ховатиметеся.
Дотримання цих правил може врятувати ваше життя та життя ваших близьких. Не нехтуйте безпекою! Бережіть себе та рідних!