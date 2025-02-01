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Чи безпечно ховатися у ванній під час повітряної тривоги в Україні?

01.02.2025, 14:46:59 1651 0 Помилка?Помилка в тексті?
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Чи безпечно ховатися у ванній під час повітряної тривоги в Україні?

Рятувальник ДСНС України пояснив, що ванна кімната може перетворитися на пастку. Ванна кімната – не є безпечним місцем під час повітряної тривоги. Про це розповів рятувальник ДСНС Артур Моркотенко у проєкті "Нація Непереможних".

"Ванна кімната – не є безпечним місцем під час повітряної тривоги, тому що це маленьке приміщення. Кожна ванна кімната оздоблена плиткою. Там є дзеркало. Та й по суті, якщо там привалить, доступу кисню взагалі не буде. Можна у цій ванній кімнаті залишитись просто у пастці", – зазначив рятувальник.


Артур Моркотенко пояснив, що, коли відбувається влучання, йде розгорання. І тому, навіть якщо людина залишиться неушкодженою та нетравмованою, вона може просто задихнутися. "У ванній кімнаті може нічого не трапитись, але будуть двері заблокованими, коли у сусідній кімнаті, наприклад, завалиться якась конструкція, і людина просто не зможе вийти", – резюмував рятувальник.

ТОП-10 порад під час повітряної тривоги

  1. Заздалегідь знайдіть найбезпечніше місце – найкращим варіантом є укриття або підвал. Якщо немає доступу, обирайте місце в коридорі, подалі від вікон і дзеркал.

  2. Не залишайтеся у ванній кімнаті – вона може стати пасткою через кахель, дзеркала та обмежений доступ повітря.

  3. Тримайте "тривожну валізу" поруч – покладіть у неї документи, воду, аптечку, ліхтарик, запас їжі та павербанк.

  4. Закривайте двері та вікна – це може зменшити ризик отримання травм від вибухової хвилі.

  5. Не використовуйте ліфт – під час вибуху або аварійного вимкнення електроенергії можна застрягнути.

  6. Лягайте на підлогу та прикрийтесь – вибухова хвиля рухається горизонтально, тому найменша висота дає більше шансів на виживання.

  7. Закрийте вуха і відкрийте рот – це допоможе зменшити вплив вибухової хвилі на барабанні перетинки.

  8. Уникайте знаходження біля вікон – уламки скла можуть стати смертельно небезпечними.

  9. Не ігноруйте сирену – навіть якщо загроза здається малоймовірною, краще перестрахуватися.

  10. Заздалегідь узгодьте план дій з родиною – домовтесь, де зустрічатиметесь після атаки, як підтримуватимете зв’язок і куди ховатиметеся.


Дотримання цих правил може врятувати ваше життя та життя ваших близьких. Не нехтуйте безпекою! Бережіть себе та рідних!

Тэги: тривога, війна в україні, ракетний обстріл

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