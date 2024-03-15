Ракетний удар Росії по Одесі 15 березня: кількість загиблих та поранених стрімко зростає

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У пʼятницю вдень Росія двічі вдарила по Одесі ракетами. Спочатку влада повідомила, що загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце. Згодом кількість жертв зросла аж до 20 людей. Поранених понад 75.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

У місті під час повітряної тривоги пролунала серія гучних вибухів. Повітряні сили вказали, що Росія завдала удару балістичними ракетами з комплексу "Іскандер М".

Керівник ОВА розповів, що на місці атаки були постраждалі, туди виїхали рятувальні служби.

АВТОР ФОТО,ДСНС

Але у наступному повідомленні він зазначив, що на місці, де лікарі та ДСНС надавали допомогу людям, був повторний удар.

"На жаль, внаслідок російської ракетної атаки загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце", - зазначив Олег Кіпер.

Згодом він заявив, що кількість загиблих збільшилась. Їх тепер 20 - це місцеві жителі, медик, рятувальник та співробітники поліції.

Ще 75 людини, у тому числі восьмеро співробітників ДСНС, отримали поранення. Десять людей у важкому стані.

"Постраждалим надається вся необхідна допомога. Всі відповідні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян", - зазначив керівник ОВА.

Завтра в Одесі та області оголосять жалобу.

Згодом стало відомо, що серед загиблих також поліцейські керівники та чиновники. Зокрема, влада Одеси повідомила про загибель ексначальника патрульної поліції області Олександра Гостіщева та колишнього заступника міського голови Сергія Тетюхіна.

"На жаль, маємо втрати і серед особового складу Національної поліції України", - йдеться в заяві поліції.



АВТОР ФОТО,ДСНС



Внаслідок російського ракетного удару пошкоджено цивільну інфраструктуру. На місці влучання виникла пожежа.

Рятувальники ДСНС одразу прибули на місце удару та почали гасити вогонь та розбирати завали.

У цей момент Росія повторно завдала ракетного удару.

Внаслідок ракетної атаки зруйнована триповерхова будівля рекреаційного об'єкту, пошкоджені щонайменше 10 приватних будинків, станція техобслуговування, газопровід низького тиску, автівки швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі.



АВТОР ФОТО,ДСНС

Принцип повторних ударів, військовий аналітик Олександр Коваленко, Одеса:

"Перший удар завдається з метою знищення цілі – об'єкта, групи об'єктів.

Але повторний удар, з невеликою паузою, по тій же локації завдається у разі наміру збільшити кількість жертв. Як серед поранених, так і серед служб, які надають їм першу допомогу. В іншому випадку парні та більше удари завдаються практично одночасно.

З урахуванням того, що початкове завдання удару та наступні здійснювалися в Одесі по приватному сектору, тобто заздалегідь було відомо, що жертвами стануть цивільні особи, яким надаватиметься допомога, наступний удар мав на меті виключно збільшення кількості жертв, як серед постраждалих, так і служб порятунку".

Близько тижня тому Росія завдала ракетного удару по Одесі, коли туди приїхав президент Володимир Зеленський, щоби зустрітися з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Зеленський розповів, що у момент атаки він саме був з Міцотакісом, вибухи пролунали близько. Внаслідок удару загинули люди.

Після нічної атаки дронів на Одесу 2 березня загинуло 12 людей, серед них 5 дітей.