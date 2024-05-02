Трирічна дівчинка скаржилася на монстрів у своїй кімнаті. Виявилося, що це 60 тисяч бджіл

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Коли 3-річна Сейлор Класс почала скаржитися на монстрів у своїй спальні, її батьки подумали, що це лише плід бурхливої дитячої уяви.

Але потім бджоляр виявив над спальнею дівчинки десятки тисяч медоносних бджіл.

Сейлор з батьками живе в фермерському будинку в місті Шарлотт, Північна Кароліна. Вона скаржилася на "монстрів у стіні" своєї кімнати.

Її матір Ешлі Массіс Класс і її чоловік особливо не задумувалися про це.

Зрештою, недавно вони показували дівчинці мультик "Корпорація монстрів".

"Ми навіть дали їй пляшку води і сказали, що це спрей для монстрів, щоб вона могла віднадити будь-якого монстра вночі", - сказала мама дівчинки.

Але йшли місяці, а Сейлор ще наполегливіше запевняла, що у її кімнаті щось є.

Це почало набувати сенсу, коли Массіс Класс помітила, що біля горища і димоходу їхнього 100-річного будинку рояться бджоли.

АВТОР ФОТО,ASHLEY MASSIS CLASS Бджоляр вилучив до 65 тисяч бджіл із стіни кімнати

Батьки подумали, що Сейлор могла чути їхнє дзижчання біля стелі спальні.

Массіс Класс подзвонила в компанію по боротьбі зі шкідниками, яка виявила, що крилаті комахи були медоносними бджолами – цей вид під охороною в США.

Вона та її чоловік зв’язалися з бджолярем, який помітив, що комахи летіли до підлоги на горищі – прямо над спальнею дівчинки.

Виявилося, що бджоли 8 місяців будували там величезний вулик.

Бджоляр приніс тепловізійну камеру, щоб просканувати стіни в спальні трирічної дитини.

"Засвітилося, наче на Різдво", - каже Массіс Класс.

Бджоляр сказав, що ніколи не бачив, щоб вулик так глибоко опускався в стіну.

Він відстежив його до отвору завбільшки з монету в кутку вентиляційного отвору на горищі.

Бджоляр – якого донька Массіс Класс почала називати мисливцем на монстрів – відкрив стіну, в якій виявив величезні стільники.

"Вони просто посипалися, як із фільму жахів", - каже Массіс Класс.

АВТОР ФОТО,ASHLEY MASSIS CLASS Бджоли завдали сім'ї збитків на 20 тисяч доларів

Бджоляр вилучив від 55 до 65 тисяч бджіл і 45 кілограмів стільників.

У будинку сім'ї провели три видалення комах шляхом зворотного вакуумування зі стіни. Комах помістили в ящики і переселили до притулку для медоносних бджіл.

Массіс Класс довелося загороджували кімнату між етапами видалення, щоб бджоли не дзижчали навколо її будинку.

Медоносні бджоли та їхній мед пошкодили електричну проводку будинку, каже Массіс Класс.

Вона сказала, що страхування не покриває нічого, пов’язаного зі шкідниками, оскільки це вважається чимось таким, чому можна запобігти.

Жінка підрахувала, що бджоли завдали їй збитків на більш ніж 20 тисяч доларів.

Рейчел Лукер, ВВС News