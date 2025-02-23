Папа Франциск у критичному стані, почалась ниркова недостатність

Пресслужба святого престолу повідомила, що папа Франциск залишається у критичному стані, однак від вечора 22 лютого у нього не було жодного респіраторного кризу. При цьому аналізи показали початок легкої ниркової недостатності, йдеться у свіжій заяві Ватикану. Остання ніч у нього минула добре і він виспався.

"Папа Франциск притомний і отримує кисень. Завдяки переливанню покращилися показники аналізів крові, зафіксовано початкову ниркову недостатність", - йдеться у заяві пресслужби Ватикану.

Його стан "залишається критичним", хоча "від учорашнього вечора у нього не було жодного респіраторного кризу".

"Папа отримав два курси концентрату еритроцитів, що принесло користь та відновило показники гемоглобіну. Тромбоцитопенія залишається стабільною, проте деякі аналізи крові свідчать про початкову, легку ниркову недостатність, яка перебуває під контролем. Триває високопоточна киснева терапія через носові канюлі", - йдеться у звіті про здоров'я за вечір 23 лютого.

Папа, за даними пресслужби, залишається притомним і добре орієнтується, а прогноз щодо нього "залишається стриманим".

Зранку 24 лютого пресслужба не дала деталей щодо його стану, але вказала, що «ніч пройшла добре, Папа виспався і відпочиває".

88-річний понтифік вже понад тиждень перебуває в лікарні.

Раніше його стан погіршився, він переніс астматичний респіраторний криз, і йому зробили переливання крові.

Переливання крові було необхідним через низький рівень тромбоцитів, пов'язаний з анемією, повідомили у Ватикані.

Ватикан заявляв, що понтифік був бадьорим, але йому був потрібний "великий обсяг" кисню, і прогноз щодо його стану "залишається обережним".

Папа проходить лікування від двосторонньої пневмонії в римській лікарні "Агостіно Джемеллі", де він перебуває з 14 лютого. Його госпіталізували через труднощі з диханням після перенесеного бронхіту.

Минулого тижня лікарі повідомили, що понтифік має полімікробну інфекцію дихальних шляхів, яка потребувала зміни лікування для вирішення "складної клінічної ситуації". Після рентгена та лабораторних досліджень у Папи виявили двосторонню пневмонію.

Папа Римський попросив відкритості щодо свого здоров'я, тому Ватикан почав оприлюднювати щоденні заяви.

В ході лікування Папа Франциск періодично отримує кисень і, за словами медиків, реагує на посилену медикаментозну терапію пневмонії.

Серджіо Альф'єрі, голова команди лікарів понтифіка, на пресконференції в п'ятницю так прокоментував його стан: "Він поза небезпекою? Ні. Але якщо поставити запитання "чи загрожує йому смерть", то відповідь буде "ні".

За словами Альф'єрі, до того, як Франциска доправили до лікарні, він перехворів на сезонний грип, а також страждав від втоми "у зв'язку з його складними обов'язками".

Папа особливо схильний до легеневих інфекцій, тому що в зрілому віці у нього розвинувся плеврит, а в 21 рік йому видалили частину однієї з легень.

За 12 років перебування на посту глави Римо-католицької церкви понтифік кілька разів потрапляв до лікарні, зокрема у березні 2023 року, коли він провів три ночі у клініці з бронхітом.

Через хворобу Папа Франциск другий тиждень поспіль пропустить традиційну недільну проповідь.

Біля лікарні, де лежить Папа, люди весь тиждень залишали свічки, квіти та листи. У суботу ввечері біля собору Святого Петра у Ватикані не відбулося жодних змін, однак натовп не збирався.

Люди, які проходили площею, казали, що стежать за новинами.

"Ми почуваємося дуже близькими до Папи тут, у Римі, - сказав BBC один італієць. - Ми бачили останні новини, і ми хвилюємося".

У Папи Франциска "складна клінічна ситуація"

Папа Римський тиждень тому захворів на бронхіт і минулої п'ятниці був госпіталізований до римської лікарні Gemelli. У понеділок стан Папи погіршився, і лікарям довелося змінити перебіг його лікування.

У понеділок увечері пресслужба Святого Престолу надала останню інформацію про стан здоров'я Папи.

"Його стан стабільний. Святіший Отець не має температури і продовжує призначене лікування", - повідомили речники.

У пресслужбі додали, що у понеділок вранці понтифік прийняв Євхаристію, а потім взявся за певну роботу та трохи за читання.

Це вже не перші повідомляння про погіршення здоров'я Папи за останні роки.

Папа Римський є головою католицької церкви, йому також підпорядковується Українська греко-католицька церква.

Ватикан уточнив, що 88-річний понтифік має полімікробну інфекцію дихальних шляхів, через яку знадобилася модифікація його лікування для вирішення "складної клінічної ситуації".

Папа Франциск залишатиметься у лікарні доти, доки це буде необхідно, йдеться у повідомленні Ватикану.

Прессекретар Ватикану Маттео Бруні заявив, що понтифік перебуває "в гарному настрої". За його словами, додаткову інформацію про стан здоров'я папи опублікують пізніше в понеділок.

Раніше лікарі рекомендували понтифіку повний спокій, тому він не зміг виступити з традиційною щотижневою молитвою в неділю перед паломниками на площі Святого Петра.

Вранці у понеділок Ватикан повідомляв, що "Папа Франциск добре провів ніч".

"Клінічні показники стабільні, проводяться діагностичні та терапевтичні заходи, запропоновані медперсоналом", - йшлося у повідомленні Ватикану.

Аргентинський понтифік очолює Римсько-католицьку церкву майже 12 років.

Протягом усього життя він має проблеми зі здоров'ям, зокрема через видалення частини однієї з легень у віці 21 року після перенесеної хвороби. Через це, як писали ЗМІ, він є більш вразливим до респіраторних інфекцій.

Раніше, у березні 2023 року, він провів три ночі у тій же римській лікарні для лікування бронхіту.

У грудні того ж року понтифік був змушений скасувати свою поїздку до Об'єднаних Арабських Еміратів на кліматичний саміт COP28 через черговий напад хвороби.

Франциск та Україна

Папа Франциск неодноразово робив контроверсійні заяви про війну в Україні.

У грудні 2024 року під час візиту на французький острів Корсика він закликав до якнайшвидшого досягнення миру в Україні та в Росії і назвав українців і росіян "двоюрідними братами".

"Вони ж брати, двоюрідні брати. Хай порозуміються! Війна - це завжди поразка. Миру всьому світу!" - заявив він.

Автор фото,Reuters Папа Римський під час візиту на Корсику

Слова про "братні" взаємини між українцями та росіянами викликають різко негативну реакцію в Україні, оскільки російські політики часто використовують тези про спорідненість двох народів для виправдання своєї агресії.

У серпні 2024 року Папа засудив рішення України заборонити діяльність в країні російської церкви.

У березні 2024 року Франциск закликав Україну до переговорів, "поки ситуація не погіршилася", і припустив, що Київ може підняти "білий прапор", щоб уникнути жертв.

У відповідь тодішній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав, що "сильнішим за всіх є той, хто в битві добра зі злом стає на бік добра, а не намагається зрівняти їх, назвавши це переговорами".

Зеленський після заяви понтифіка сказав, що дехто в церкві займається "віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити".

Слова понтифіка також розкритикувала низка західних політиків.

Крім того, у квітні 2023 року, перед Великоднем, у МЗС України обурились через рішення Ватикану запросити для спільної участі у Хресній ході хлопчиків з України та Росії.