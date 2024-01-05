Коли Водохреще в Україні: новий календар 2024 і історія свята

У зв’язку з переходом ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар на 13 днів змістилися дати церковних свят. Віряни, що звикли відзначати Водохреще 19 грудня, тепер святкуватимуть хрещення Ісуса 6 січня 2024.

Водохреще – одне з найбільших християнських свят. Про нову дату та історію свята – читайте у матеріалі.

Дата Водохреща

За Євангельськими подіями, хрещення Ісуса відбулося на річці Йордан. У християнській традиції ця подія є однією з найважливіших.

З Водохрещем пов’язано багато обрядів. Наприклад, священники освячують воду, занурюючи в неї хрест. За повір’ями, вода, освячена в цей день, має особливу силу. У 2024 році Водохреще вперше святкуватимуть 6 січня.

Історія свята

Згідно з подіями, описаними в Новому Заповіті, служіння Ісуса почалося, коли він досягнув 30-літнього віку. Ісус прийшов до ріки Йордан, де його охрестив Іван Хреститель.

Ця подія була надзвичайно важливою в житті Ісуса. Після хрещення розкрилися небеса, зійшов дух Господній у вигляді білого голуба, а з неба почувся голос: "Це Син Мій Улюблений, що я Його вподобав".

Саме після хрещення почалося служіння Ісуса, тому це свято є особливим для вірян.

Воду прийнято освячувати та зберігати у ємностях протягом року. Вважається, що освячена на Водохреще вода має цілющі властивості та може вилікувати від багатьох хвороб.