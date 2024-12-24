Коли можна колядувати в 2024 році за новим календарем?

З наближенням зимових свят українці починають готуватися до улюблених традицій – колядування, щедрування та посівання. Ці звичаї, які передаються з покоління в покоління, наповнені теплом, духовністю та атмосферою свята. Однак із впровадженням нового календаря дати деяких свят змінилися, і важливо знати, коли саме варто вирушати з вертепом чи засівати на щастя, здоров’я та добробут.

Давайте розглянемо, які дати припадають на традиційні зимові обряди в період 2024-2025 років за новим церковним календарем. Ви дізнаєтеся, коли саме вітати друзів і сусідів святковими колядками, які дні найкраще обрати для щедрування, а також чому важливо правильно дотримуватися обрядів посівання на Старий Новий рік.

Коли колядувати 2024 року

Колядки здавна є традиційними різдвяними піснями українців. Зазвичай колядують у Різдвяний Святвечір, який приходить напередодні Різдва. За новоюліанським календарем українці будуть святкувати Різдво 25 грудня, а це означає, що колядувати ми будемо ввечері 24 грудня. Колядки можна співати також і на саме Різдво Христове.

Колядки з'явилися на території сучасної України ще за дохристиянських часів. Вони були обрядовими піснями, які завжди супроводжували зимові свята наших предків. Лише після прийняття християнства вони набули релігійного значення і в них почали прославляти народження Ісуса Христа. Минулого століття серед українців почали з'являтися патріотичні колядки. Незалежно від виду, всі ці обрядові пісні мають особливе значення для українців.

Коли будемо щедрувати за новим календарем

За новоюліанським календарем ми будемо святкувати Щедрий вечір (Щедру кутю) ввечері 31 грудня. Нагадаємо, що раніше це свято припадало на 13 січня. За радянських часів воно ще мало назву "Старий Новий рік".

Згідно з народними традиціями, Щедрий вечір — це час, коли ми закликаємо в своє життя добробут, щастя, урожай. Він завжди супроводжувався веселими гуляннями молоді. Особливо молоді люди любили "водити Маланку" ввечері 31 грудня. Саме в цей день також і щедрують.

В щедрівках традиційно містяться побажання багатого урожаю, щастя для господарів дому та їхніх близьких. Часто щедрівки співали як імпровізацію.

Коли засівати 2025 року

Засівають хлопці вранці на свято Василя Великого. За новоюліанським календарем воно припадає на 1 січня 2025 року. Нагадаємо, що за старим календарем українці засівали 14 січня.

Традиція засівання також має язичницьке коріння, як і більшість народних українських обрядів. Цей ритуал закликає природу до щедрого урожаю, багатства. Наші предки дуже сильно залежали від зміни пори року, а тому сільськогосподарська праця вважалася найважливішою.

Слід пам'ятати, що за традицією засівають тільки хлопці. Дівчатам і жінкам робити це забороняється. Господарі пригощали смаколиками і давали гроші молодим чоловікам, які вранці приходили засівати оселю зерном.