Свята в березні 2024 і коли вихідні дні. Церковний календар

В перший місяць весни українці традиційно святкують чимало важливих подій: як церковних, так і міжнародних або державних. А щоб не забути, коли і що припадає за новими датами – скористайтеся календарем на березень 2024 року.

Березень не лише приносить весняний настрій і теплу погоду, але й чимало свят. Так, в Україні все ще святкують 8 Березня (Міжнародний жіночий день), хоча в лютому 2023 року деякі депутати подали законопроєкт про його скасування. 2024 року це буде п'ятниця і до повномасштабного вторгнення свято було додатковим вихідним.

Однак через дію закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" (від 6 лютого 2024 року ще на 90 діб) додаткових вихідних у березні не буде.

Березень 2024 року: скільки робочих і вихідних днів

Традиційно в березні 2024 року буде 31 день, а саме з них – 21 робочий день і 10 – офіційних вихідних (субота й неділя).

Тобто українці працюватимуть 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 березня. А відпочиватимуть 2 і 3, 9 і 10, 16 і 17, 23 і 24, 30 і 31 березня.

Варто звернути увагу, що в березні на українців чекає й кілька важливих церковних подій. Зокрема, починається Великий піст (18 березня). А перед ним ми тиждень їстимемо млинці й вареники, адже в Україні святкуватимуть Масницю (11-17 березня).

Міжнародні й державні свята в березні 2024 року: календар, що і коли святкуємо

Свята в березні 2024 року: календар / Фото: ТСН.ua

1 березня – Всесвітній день цивільної оборони;

– Всесвітній день цивільної оборони; 3 березня – Всесвітній день письменника;

– Всесвітній день письменника; 8 березня – Міжнародний жіночий день;

– Міжнародний жіночий день; 9 березня – Міжнародний день діджея, День землевпорядника;

– Міжнародний день діджея, День землевпорядника; 11 березня – початок Масниці;

– початок Масниці; 15 березня – Всесвітній день захисту прав споживачів;

– Всесвітній день захисту прав споживачів; 17 березня – кінець Масниці, День працівників ЖКГ та побутового обслуговування населення;

– кінець Масниці, День працівників ЖКГ та побутового обслуговування населення; 21 березня–27 березня – Тиждень солідарності з народами, які борються проти расизму та расової дискримінації;

– Тиждень солідарності з народами, які борються проти расизму та расової дискримінації; 21 березня – Всесвітній день поезії, Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації, Міжнародний день лялькаря;

– Всесвітній день поезії, Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації, Міжнародний день лялькаря; 22 березня – Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста;

– Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста; 23 березня – Всесвітній метеорологічний день;

– Всесвітній метеорологічний день; 24 березня – Всеукраїнський день боротьби із захворюваністю на туберкульоз, Всесвітній день боротьби проти туберкульозу;

– Всеукраїнський день боротьби із захворюваністю на туберкульоз, Всесвітній день боротьби проти туберкульозу; 25 березня – День Служби безпеки України, Благовіщення Діви Марії, Міжнародний день пам’яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі;

– День Служби безпеки України, Благовіщення Діви Марії, Міжнародний день пам’яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі; 26 березня – День Національної гвардії;

– День Національної гвардії; 27 березня – Міжнародний день театру;

– Міжнародний день театру; 30 березня – Година Землі;

– Година Землі; 31 березня – Перехід на літній час.

Церковний календар за новим стилем на березень 2024 року

Релігійні свята за значенням і важливістю для християн поділяються на двунадесяті - це великі свята, які пов'язані з Христом і Богоматір'ю, і недвонадесяті - до них відносяться інші знаменні події та дні пам'яті святих. У березні 2024 року за новим календарем буде велике двунадесяте свято - Благовіщення Пресвятої Богородиці.

Церковні свята за новим стилем у березні 2024:

1 березня - преподобномучениці Євдокії.

2 березня - священномученика Феодота, святителя Іова, митрополита Київського і всієї Русі.

3 березня - Тиждень про блудного сина, мучеників Євтропія, Клеоника і Василіска.

4 березня - преподобного Герасима на Йордані, мучеників Павла і Юліанії.

5 березня - святого Конона Мандонського.

6 березня - пам'ять 42-х мучеників із міста Амморея, Костянтина та його матері Олени.

7 березня - священномучеників, які в Херсонесі єпископствували: Василя, Єфрема, Капітана, Євгенія та інших.

8 березня - преподобного Феофілакта, єпископа Нікомидійського.

9 березня - Вселенська м'ясопусна батьківська субота, 40-ка мучеників Севастійських.

10 березня - Тиждень мисопусний про страшний суд, мучеників Кодрата, Кипріяна, Анекта і Крискента.

11 березня - початок Сирного тижня (Масляної), святителів Софронеїв, Антипа і Єфимія.

12 березня - преподобного Феофана, святого Григорія Двоєслова, преподобного Симеона Нового Богослова.

13 березня - перенесення мощей святого Никифора, патріарха Константинопольського, мучениці Христини Перської.

14 березня - преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Київського.

15 березня - мученика Агапія і з ним сімох мучеників: Пуллія, Тимолая, Роміла, двох Александрів і двох Діонісіїв.

16 березня - Собор усіх преподобних отців, що в подвизі просіяли, мученика Савіна, священномученика Олександра.

17 березня - Тиждень Сиропусний (Прощена неділя), преподобного Олексія, чоловіка Божого, мученика Марина.

18 березня - початок Великого посту, святого Кирила, архієпископа Єрусалимського, мучеників Трохима і Євкарпія.

19 березня - мучеників Хрисанфа і Дарії.

20 березня - преподобних Іоанна, Сергія, Патрикія та інших.

21 березня - преподобного Якова, єпископа Катанського (Сицилійського).

22 березня - священномученика Василя, пресвітера Анкірського.

23 березня - преподобномученика Никона Сицилійського, єпископа, і 199-ти учнів його, преподобного Никона, ігумена Києво-Печерського.

24 березня - 1-й тиждень Великого посту, Торжество Православ'я, передсвяткування Благовіщення Пресвятої Богородиці, день пам'яті преподобного Захарії Печерського, пісника.

25 березня - Благовіщення Пресвятої Богородиці.

26 березня - Собор архангела Гавриїла.

27 березня - мучениці Матрони Солунської.

28 березня - преподобного Іларіона Нового.

29 березня - мучеників Марка, єпископа Арефусійського, Кирила, диякона та інших.

30 березня - батьківська субота 2-го тижня Великого посту, преподобного Іоанна Ліствичника.

31 березня - 2-й тиждень Великого посту, свтяїтеля Григорія Палами, Собор усіх преподобних отців Києво-Печерських.

Православний календар

Церковний календар на березень 2024 року за новим стилем / інфографіка УНІАН

Церковний календар за старим стилем на березень 2024 року

Церковні свята за старим стилем у березні 2024 року:

1 березня - святого Памфіла та 11 мучеників;

2 березня - преподобного Феодора Києво-Печерського;

3 березня - святого Лева, єпископа Римського, святителів Альва, Агапіта і Флавіана;

4 березня - апостолів від 70-ти Архипа і Филимона;

5 березня - 1-ша неділя Великого посту, Торжество Православ'я, єпископа Лева Катанського, преподобного Агафона;

6 березня - 2-й тиждень Великого посту, Афанасія Сповідника, преподобного Тимофія, святих Євстахія і Георгія;

7 березня - обрітення мощей мучеників у Євгенії, мучеників Маврикія і 70-х воїнів: Фотіна, Феодора, Філіпа та інших;

8 березня - священномученика Полікарпа, єпископа Смирнського;

9 березня - перше і друге обрітення Чесної Глави св. Іоанна Предтечі;

10 березня - святого Тарасія, архієпископа Константинопольського;

11 березня - святителя Порфирія, архієпископа Газського, поминальна 2-а субота Великого посту;

12 березня - 2-а неділя Великого посту, святителя Григорія Палами, Собор усіх преподобних отців Києво-Печерських;

13 березня - 3-й тиждень Великого посту, преподобного Василія Сповідника;

14 березня - преподобномучениці Євдокії;

15 березня - священномученика Феодота, святителя Іова, митрополита Київського і всієї Русі;

16 березня - мучеників Євтропія, Клеоника і Василіска;

17 березня - преподобного Герасима на Йордані, мучеників Павла і Юліанії;

18 березня - святого Конона Мандонського; поминальна 3-тя субота Великого посту;

19 березня - 3-тя неділя Великого посту, Хрестопоклонна, пам'ять 42-х мучеників із міста Амморея, Костянтина і його матері Олени;

20 березня - 4-й тиждень Великого посту, священномучеників, які в Херсонесі єпископствували: Василя, Єфрема, Капітана, Євгенія та інших;

21 березня - преподобного Феофілакта, єпископа Нікомидійського;

22 березня - 40-а мучеників Севастійських;

23 березня - мучеників Кодрата, Кипріана, Анекта і Крискента;

24 березня - святителів Софронеїв, Антипа і Єфимія;

25 березня - преподобного Феофана, святого Григорія Двоєслова, преподобного Симеона Нового Богослова; поминальна 4-та субота Великого посту;

26 березня - 4-та неділя Великого посту, день пам'яті святого Никифора, патріарха Константинопольського, мучениці Христини Персидської;

27 березня - 5-й тиждень Великого посту, преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Київського;

28 березня - мученика Агапія і з ним сімох мучеників: Пуллія, Тимолая, Роміла, двох Олександрів і двох Діонісіїв;

29 березня - мученика Савіна, священномученика Олександра;

30 березня - четвер Великого канону, преподобного Олексія, чоловіка Божого, мученика Марина;

31 березня - святого Кирила, архієпископа Єрусалимського, мучеників Трохима і Євкарпія.

Поминальні дні в березні 2024 року

Особливі дні поминання покійних - батьківські суботи - щороку випадають у різні дати, вони залежать від інших релігійних свят. На березень 2024 року випадають два таких поминальних дні - М'ясопусна, вона ж Вселенська, батьківська субота (9 березня) і субота другої седмиці Великого посту (30 березня).