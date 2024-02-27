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Свята в березні 2024 і коли вихідні дні. Церковний календар

27.02.2024, 12:09:08 537 0 Помилка?Помилка в тексті?
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Свята в березні 2024 і коли вихідні дні. Церковний календар

В перший місяць весни українці традиційно святкують чимало важливих подій: як церковних, так і міжнародних або державних. А щоб не забути, коли і що припадає за новими датами – скористайтеся календарем на березень 2024 року.

Березень не лише приносить весняний настрій і теплу погоду, але й чимало свят. Так, в Україні все ще святкують 8 Березня (Міжнародний жіночий день), хоча в лютому 2023 року деякі депутати подали законопроєкт про його скасування. 2024 року це буде п'ятниця і до повномасштабного вторгнення свято було додатковим вихідним.

Однак через дію закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" (від 6 лютого 2024 року ще на 90 діб) додаткових вихідних у березні не буде.

Березень 2024 року: скільки робочих і вихідних днів

Традиційно в березні 2024 року буде 31 день, а саме з них – 21 робочий день і 10 – офіційних вихідних (субота й неділя).

Тобто українці працюватимуть 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 березня. А відпочиватимуть 2 і 3, 9 і 10, 16 і 17, 23 і 24, 30 і 31 березня.

Варто звернути увагу, що в березні на українців чекає й кілька важливих церковних подій. Зокрема, починається Великий піст (18 березня). А перед ним ми тиждень їстимемо млинці й вареники, адже в Україні святкуватимуть Масницю (11-17 березня).

Міжнародні й державні свята в березні 2024 року: календар, що і коли святкуємо

Свята в березні 2024 року: календар / © ТСН.ua
Свята в березні 2024 року: календар / Фото: ТСН.ua
  • 1 березня – Всесвітній день цивільної оборони;
  • 3 березня – Всесвітній день письменника;
  • 8 березня – Міжнародний жіночий день;
  • 9 березня – Міжнародний день діджея, День землевпорядника;
  • 11 березня – початок Масниці;
  • 15 березня – Всесвітній день захисту прав споживачів;
  • 17 березня – кінець Масниці, День працівників ЖКГ та побутового обслуговування населення;
  • 21 березня–27 березня – Тиждень солідарності з народами, які борються проти расизму та расової дискримінації;
  • 21 березня – Всесвітній день поезії, Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації, Міжнародний день лялькаря;
  • 22 березня – Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста;
  • 23 березня – Всесвітній метеорологічний день;
  • 24 березня – Всеукраїнський день боротьби із захворюваністю на туберкульоз, Всесвітній день боротьби проти туберкульозу;
  • 25 березня – День Служби безпеки України, Благовіщення Діви Марії, Міжнародний день пам’яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі;
  • 26 березня – День Національної гвардії;
  • 27 березня – Міжнародний день театру;
  • 30 березня – Година Землі;
  • 31 березня – Перехід на літній час.
 

Церковний календар за новим стилем на березень 2024 року

Релігійні свята за значенням і важливістю для християн поділяються на двунадесяті - це великі свята, які пов'язані з Христом і Богоматір'ю, і недвонадесяті - до них відносяться інші знаменні події та дні пам'яті святих. У березні 2024 року за новим календарем буде велике двунадесяте свято - Благовіщення Пресвятої Богородиці.

Церковні свята за новим стилем у березні 2024:

  • 1 березня - преподобномучениці Євдокії.
  • 2 березня - священномученика Феодота, святителя Іова, митрополита Київського і всієї Русі.
  • 3 березня - Тиждень про блудного сина, мучеників Євтропія, Клеоника і Василіска.
  • 4 березня - преподобного Герасима на Йордані, мучеників Павла і Юліанії.
  • 5 березня - святого Конона Мандонського.
  • 6 березня - пам'ять 42-х мучеників із міста Амморея, Костянтина та його матері Олени.
  • 7 березня - священномучеників, які в Херсонесі єпископствували: Василя, Єфрема, Капітана, Євгенія та інших.
  • 8 березня - преподобного Феофілакта, єпископа Нікомидійського.
  • 9 березня - Вселенська м'ясопусна батьківська субота, 40-ка мучеників Севастійських.
  • 10 березня - Тиждень мисопусний про страшний суд, мучеників Кодрата, Кипріяна, Анекта і Крискента.
  • 11 березня - початок Сирного тижня (Масляної), святителів Софронеїв, Антипа і Єфимія.
  • 12 березня - преподобного Феофана, святого Григорія Двоєслова, преподобного Симеона Нового Богослова.
  • 13 березня - перенесення мощей святого Никифора, патріарха Константинопольського, мучениці Христини Перської.
  • 14 березня - преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Київського.
  • 15 березня - мученика Агапія і з ним сімох мучеників: Пуллія, Тимолая, Роміла, двох Александрів і двох Діонісіїв.
  • 16 березня - Собор усіх преподобних отців, що в подвизі просіяли, мученика Савіна, священномученика Олександра.
  • 17 березня - Тиждень Сиропусний (Прощена неділя), преподобного Олексія, чоловіка Божого, мученика Марина.
  • 18 березня - початок Великого посту, святого Кирила, архієпископа Єрусалимського, мучеників Трохима і Євкарпія.
  • 19 березня - мучеників Хрисанфа і Дарії.
  • 20 березня - преподобних Іоанна, Сергія, Патрикія та інших.
  • 21 березня - преподобного Якова, єпископа Катанського (Сицилійського).
  • 22 березня - священномученика Василя, пресвітера Анкірського.
  • 23 березня - преподобномученика Никона Сицилійського, єпископа, і 199-ти учнів його, преподобного Никона, ігумена Києво-Печерського.
  • 24 березня - 1-й тиждень Великого посту, Торжество Православ'я, передсвяткування Благовіщення Пресвятої Богородиці, день пам'яті преподобного Захарії Печерського, пісника.
  • 25 березня - Благовіщення Пресвятої Богородиці.
  • 26 березня - Собор архангела Гавриїла.
  • 27 березня - мучениці Матрони Солунської.
  • 28 березня - преподобного Іларіона Нового.
  • 29 березня - мучеників Марка, єпископа Арефусійського, Кирила, диякона та інших.
  • 30 березня - батьківська субота 2-го тижня Великого посту, преподобного Іоанна Ліствичника.
  • 31 березня - 2-й тиждень Великого посту, свтяїтеля Григорія Палами, Собор усіх преподобних отців Києво-Печерських.
 

Православний календар

Церковний календар на березень 2024 року за новим стилем / інфографіка УНІАН
Церковний календар на березень 2024 року за новим стилем / інфографіка УНІАН

Церковний календар за старим стилем на березень 2024 року

Церковні свята за старим стилем у березні 2024 року:

  • 1 березня - святого Памфіла та 11 мучеників;
  • 2 березня - преподобного Феодора Києво-Печерського;
  • 3 березня - святого Лева, єпископа Римського, святителів Альва, Агапіта і Флавіана;
  • 4 березня - апостолів від 70-ти Архипа і Филимона;
  • 5 березня - 1-ша неділя Великого посту, Торжество Православ'я, єпископа Лева Катанського, преподобного Агафона;
  • 6 березня - 2-й тиждень Великого посту, Афанасія Сповідника, преподобного Тимофія, святих Євстахія і Георгія;
  • 7 березня - обрітення мощей мучеників у Євгенії, мучеників Маврикія і 70-х воїнів: Фотіна, Феодора, Філіпа та інших;
  • 8 березня - священномученика Полікарпа, єпископа Смирнського;
  • 9 березня - перше і друге обрітення Чесної Глави св. Іоанна Предтечі;
  • 10 березня - святого Тарасія, архієпископа Константинопольського;
  • 11 березня - святителя Порфирія, архієпископа Газського, поминальна 2-а субота Великого посту;
  • 12 березня - 2-а неділя Великого посту, святителя Григорія Палами, Собор усіх преподобних отців Києво-Печерських;
  • 13 березня - 3-й тиждень Великого посту, преподобного Василія Сповідника;
  • 14 березня - преподобномучениці Євдокії;
  • 15 березня - священномученика Феодота, святителя Іова, митрополита Київського і всієї Русі;
  • 16 березня - мучеників Євтропія, Клеоника і Василіска;
  • 17 березня - преподобного Герасима на Йордані, мучеників Павла і Юліанії;
  • 18 березня - святого Конона Мандонського; поминальна 3-тя субота Великого посту;
  • 19 березня - 3-тя неділя Великого посту, Хрестопоклонна, пам'ять 42-х мучеників із міста Амморея, Костянтина і його матері Олени;
  • 20 березня - 4-й тиждень Великого посту, священномучеників, які в Херсонесі єпископствували: Василя, Єфрема, Капітана, Євгенія та інших;
  • 21 березня - преподобного Феофілакта, єпископа Нікомидійського;
  • 22 березня - 40-а мучеників Севастійських;
  • 23 березня - мучеників Кодрата, Кипріана, Анекта і Крискента;
  • 24 березня - святителів Софронеїв, Антипа і Єфимія;
  • 25 березня - преподобного Феофана, святого Григорія Двоєслова, преподобного Симеона Нового Богослова; поминальна 4-та субота Великого посту;
  • 26 березня - 4-та неділя Великого посту, день пам'яті святого Никифора, патріарха Константинопольського, мучениці Христини Персидської;
  • 27 березня - 5-й тиждень Великого посту, преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Київського;
  • 28 березня - мученика Агапія і з ним сімох мучеників: Пуллія, Тимолая, Роміла, двох Олександрів і двох Діонісіїв;
  • 29 березня - мученика Савіна, священномученика Олександра;
  • 30 березня - четвер Великого канону, преподобного Олексія, чоловіка Божого, мученика Марина;
  • 31 березня - святого Кирила, архієпископа Єрусалимського, мучеників Трохима і Євкарпія.
 

Поминальні дні в березні 2024 року

Особливі дні поминання покійних - батьківські суботи - щороку випадають у різні дати, вони залежать від інших релігійних свят. На березень 2024 року випадають два таких поминальних дні - М'ясопусна, вона ж Вселенська, батьківська субота (9 березня) і субота другої седмиці Великого посту (30 березня).

Тэги: 8 марта, 8 березня, праздники, свята, Календар

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