8 Березня в Україні 2024 року: чи скасували святкування та чи буде дата вихідним днем

|ЖЖ » Новини » Мистецтво і культура » 2024 » Февраль » 22 » 15:07:32
В Україні, як і в низці інших країн світу, 8 Березня було прийнято святкувати Міжнародний жіночий день. До повномасштабного вторгнення день завжди був вихідним. Чи скасують його і чим можуть замінити?
За останній рік в Україні точаться дискусії щодо того, чи потрібно продовжувати на офіційному рівні святкувати свято Міжнародний жіночий день (8 Березня), адже воно в свідомості українців тісно пов'язане зі зросійщенням та радянським періодом. Низка депутатів запропонувала скасувати державний вихідний на 8 березня та ще деякі свята, які були створені за радянщини, а натомість сформувати свої власні.
Наразі воєнний стан в Україні було подовжено до 13 травня 2024 року, тож це означає, що додаткового вихідного дня на 8 Березня точно не буде. В мирний час Міжнародний жіночий день завжди був вихідним, хоча в більшості інших країн світу він робочий.
На цю дату зазвичай планували різноманітні концерти та інші святкові заходи. В школах та вузах вітали дівчат зі святом. Найчастіше дарували букети перших весняних квітів: мімози, тюльпанів.
Ще 14 лютого 2023 року частина депутатів Верховної Ради України запропонувала внести до Кодексу законів про працю України певні зміни, які стосуються встановлення українських свят. Там же йшлося про скасування державних свят 8 Березня (Міжнародний жіночий день), 1 та 9 травня (День праці і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні).
Нагадаємо, що ці свята пов'язують з періодом Радянського Союзу, вони дуже популярні в сучасній Росії.
Законопроєкт №9009 був зареєстрований в парламенті, але все ще перебуває на опрацюванні в комітеті.
Замість цих свят депутати пропонують створити українські аналоги, які стануть державними вихідними:
Однак наразі ці рішення ще не були ухваленими.