Вихідні та свята у жовтні 2024 року в Україні

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У жовтні українці святкують Покрову, День українського козацтва та інші важливі свята

Також цього місяця відзначаються такі свята, як День працівників освіти, День художника, День української писемності та мови тощо.

На які дні припадають свята та чи будуть додаткові вихідні...

Робочі, святкові та вихідні дні у жовтні 2024 року

У жовтні 2024 року буде такий розподіл робочих та вихідних днів:

23 робочих дні (понеділок-п'ятниця): 1-4, 7-11, 14-18, 21-25, 28-31 жовтня

8 вихідних днів (суботи та неділі): 5-6, 12-13, 19-20, 26-27 жовтня



Зверніть увагу, що 1 жовтня (День захисників і захисниць України) припадає на вівторок, але додатковий вихідний не передбачається відповідно до закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Що святкуємо у жовтні 2024: міжнародні та державні свята

На жовтень припадають такі державні та міжнародні свята:

1 жовтня – День захисників і захисниць України, День Українського козацтва, Покрова Пресвятої Богородиці.

– День захисників і захисниць України, День Українського козацтва, Покрова Пресвятої Богородиці. 2 жовтня – Міжнародний день ненасильства.

– Міжнародний день ненасильства. 4 жовтня – Всесвітній день захисту тварин.

– Всесвітній день захисту тварин. 5 жовтня – Всесвітній день учителя, День міста Запоріжжя, День міста Чернівці.

– Всесвітній день учителя, День міста Запоріжжя, День міста Чернівці. 6 жовтня – День учителя в Україні, День територіальної оборони України, День міста Ужгород.

– День учителя в Україні, День територіальної оборони України, День міста Ужгород. 7 жовтня – Всесвітній день архітектора, Міжнародний день лікаря.

– Всесвітній день архітектора, Міжнародний день лікаря. 8 жовтня – День юриста України.

– День юриста України. 9 жовтня – Всесвітній день пошти, День ріелтора.

– Всесвітній день пошти, День ріелтора. 10 жовтня – Всесвітній день психічного здоров'я, День працівників стандартизації та метрології, Європейський день боротьби проти смертної кари.

– Всесвітній день психічного здоров'я, День працівників стандартизації та метрології, Європейський день боротьби проти смертної кари. 13 жовтня – День художника України, День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби, Всесвітній день боротьби з раком грудей.

– День художника України, День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби, Всесвітній день боротьби з раком грудей. 15 жовтня – Всесвітній день продовольства, Міжнародний день білої тростини, Всесвітній день сільської жінки.

– Всесвітній день продовольства, Міжнародний день білої тростини, Всесвітній день сільської жінки. 16 жовтня – Всесвітній день продовольства, Всесвітній день анестезіолога.

– Всесвітній день продовольства, Всесвітній день анестезіолога. 17 жовтня – Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності.

– Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності. 18 жовтня – Європейський день боротьби з торгівлею людьми.

– Європейський день боротьби з торгівлею людьми. 19 жовтня – День працівників целюлозно-паперової промисловості.

– День працівників целюлозно-паперової промисловості. 20 жовтня – Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози, День працівників харчової промисловості, Міжнародний день кухаря і кулінара.

– Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози, День працівників харчової промисловості, Міжнародний день кухаря і кулінара. 22 жовтня – Всесвітній день людей з вадами мовлення.

– Всесвітній день людей з вадами мовлення. 23 жовтня – День працівників реклами, Всесвітній день інформації про розвиток, День народження Національної спілки художників України.

– День працівників реклами, Всесвітній день інформації про розвиток, День народження Національної спілки художників України. 24 жовтня – День Організації Об'єднаних Націй.

– День Організації Об'єднаних Націй. 25 жовтня – День маркетолога.

– День маркетолога. 27 жовтня – День української писемності та мови, День автомобіліста.

– День української писемності та мови, День автомобіліста. 28 жовтня – День визволення України від фашистських загарбників.

– День визволення України від фашистських загарбників. 29 жовтня – Всесвітній день боротьби з інсультом.

– Всесвітній день боротьби з інсультом. 31 жовтня – Міжнародний день Чорного моря.

Міжнародні й державні свята у жовтні 2024 року. інфографіка: glavcom