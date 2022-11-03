Выходные дни и праздники в ноябре 2022 года. Церковные праздники и посты в Украине: православный календарь

В ноябре нас ждет много интересных и важных праздников, но вот дополнительных выходных в этом месяце не будет. Какие выходные и праздничные дни отмечаем в Украине в ноябре-2022? Когда будет День Достоинства и Свободы Украины, День молодежи, День студентов, День мужчин и День ребенка? Какие еще государственные и важные международные даты мы отмечаем в ноябре 2022 года? Подробнее читайте в нашей статье.

Выходные в ноябре 2022 года

Общее количество рабочих дней в конце осени будет 22. А выходных и праздничных дней в ноябре будет всего 8, т.е. только субботы и воскресенья.

Праздники в ноябре-2022

Предлагаем вашему вниманию полный список важных государственных, профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в Украине и мире в ноябре 2022 года. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые имеют отношение к этим датам.

1 ноября – День рождения Европейского Союза, День вегана.

– День рождения Европейского Союза, День вегана. 2 ноября – Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

– Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. 3 ноября – День инженерных войск, ракетных войск и артиллерии.

– День инженерных войск, ракетных войск и артиллерии. 4 ноября – День железнодорожника.

– День железнодорожника. 5 ноября – Всемирный день распространения информации о проблеме цунами.

– Всемирный день распространения информации о проблеме цунами. 6 ноября – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов, а также День освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков во время Второй мировой войны.

– Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов, а также День освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков во время Второй мировой войны. 7 ноября – День работника социальной сферы Украины.

– День работника социальной сферы Украины. 8 ноября – Всемирный день градостроительства, Международный день КВН.

– Всемирный день градостроительства, Международный день КВН. 9 ноября – День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства, Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма, а еще День книги рекордов Гиннеса.

– День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства, Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма, а еще День книги рекордов Гиннеса. 10 ноября – Всемирный день молодежи, Всемирный день науки, а также Международный день бухгалтерии.

– Всемирный день молодежи, Всемирный день науки, а также Международный день бухгалтерии. 11 ноября – Всемирный день качества, Всемирный День Юзабилити.

– Всемирный день качества, Всемирный День Юзабилити. 12 ноября – Всемирный день борьбы с пневмонией, День специалиста по безопасности.

– Всемирный день борьбы с пневмонией, День специалиста по безопасности. 13 ноября – Международный день слепых.

– Международный день слепых. 14 ноября – Всемирный день борьбы против диабета, Международный день логопеда, День виноградаря и винодела Украины.

– Всемирный день борьбы против диабета, Международный день логопеда, День виноградаря и винодела Украины. 16 ноября – Международный день терпимости, а также День работников радио, телевидения и связи Украины.

– Международный день терпимости, а также День работников радио, телевидения и связи Украины. 17 ноября – Международный день студентов, Всемирный день географических информационных систем, а еще Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких.

– Международный день студентов, Всемирный день географических информационных систем, а еще Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких. 18 ноября – День сержанта Вооруженных Сил Украины, Международный день отказа от курения, а еще Международный день философии.

– День сержанта Вооруженных Сил Украины, Международный день отказа от курения, а еще Международный день философии. 19 ноября – Всемирный день мужчин, День работников гидрометеорологической службы, День стеклодела.

– Всемирный день мужчин, День работников гидрометеорологической службы, День стеклодела. 20 ноября – Всемирный день ребенка.

– Всемирный день ребенка. 21 ноября – День Достоинства и Свободы Украины, Всемирный день телевидения, Всемирный день приветствий, Всемирный день рыболовства, Всемирный день памяти жертв ДТП, День работников сельского хозяйства Украины, День Десантно-штурмовых войск Украины.

– День Достоинства и Свободы Украины, Всемирный день телевидения, Всемирный день приветствий, Всемирный день рыболовства, Всемирный день памяти жертв ДТП, День работников сельского хозяйства Украины, День Десантно-штурмовых войск Украины. 25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

– Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. 26 ноября – Всемирный день информации, Черная пятница и День без покупок.

– Всемирный день информации, Черная пятница и День без покупок. 27 ноября – День памяти жертв голодомора.

– День памяти жертв голодомора. 28 ноября –День работника системы финансового мониторинга в Украине, Начало Рождественского поста у православных и Ханука у евреев.

–День работника системы финансового мониторинга в Украине, Начало Рождественского поста у православных и Ханука у евреев. 30 ноября – Международный день защиты информации и День домашних животных.

Церковные праздники и посты в ноябре-2022

Православные церковные праздники в ноябре 2022: календарь

Узнайте, когда в ноябре-2022 отмечаем Дмитриевскую родительскую субботу, начало Рождественского поста, память святого Михаила, святого Иоанна Златоуста, апостола Филиппа, другие церковные праздники и значимые даты. Смотрите по календарю, какие важные церковные праздники и события будут в ноябре 2022 года. Эта информация поможет вам не пропустить великие и значимые даты, а также знать дни постов и другие важные события церковного православного календаря на ноябрь.

1 ноября – пророка Иоиля, мученика Уара и с ним 7 учителей христианских, блаженной Клеопатры и сына ее Иоанна, священномученика Садока, епископа Персидского, и с ним 128 мучеников. Перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского.

2 ноября – Великомученика Артемия.

3 ноября – преподобного Иллариона Великого, преподобного Иллариона, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, мучеников Дасия, Гаия и Зотика. Перенос мощей святителя Иллариона, епископа Меглинского.

4 ноября – равноапостола Аверкия, епископа Иерапольского, чудотворца, семерых отроков в Эфесе: Максимилиана, Ямвлиха, Мартиниана, Дионисия, Антонина, Константина (Ексакустодиана) и Иоанна, мучеников Александра, епископа, Ираклия, воина, и жен Анны, Елисаветы, Феодоры и Гликерии. Андрониковской, Казанской иконы Божией Матери.

5 ноября – апостола Иакова, брата Господня по плоти, святителя Игнатия, патриарха Константинопольского.

5 ноября – Димитриевская поминальная суббота. Иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость". Мученика Арефы и с ним 4299 мучеников, преподобных Арефы, Сысоя и Феофила, затворников Киево-Печерских, в Ближних пещерах, блаженного Елезвоя, царя Ефиопского, мученицы Синклитики и двух дочерей ее, святителя Афанасия, патриарха.

7 ноября – мучеников Маркиана и Мартирия, преподобных Мартирия, диакона, и Мартирия, затворника, Киево-Печерских, в Дальних пещерах, мученика Анастасия, праведного Тавифы.

8 ноября – великомученика Димитрия Солунского, преподобного Феофила Киево-Печерского, епископа Новгородского, в Дальних пещерах, мученика Лупа, преподобного Афанасия Мидикийского, преподобного Димитрия Басарбовского.

9 ноября – мученика Нестора Солунского, преподобного Нестора Летописца, Киево-Печерского, в Ближних пещерах, мучениц Капитолины и Еротииды, мученика Марка и других с ним.

10 ноября – великомученицы Параскевы-Пятницы, преподобного Иова, игумена Почаевского, святителя Димитрия, митрополита Ростовского, преподобного Нестора, некнижного, Киево-Печерского, в Дальних пещерах, мучеников Терентия и Неонилы и детей их Сарвила, Нита, Фота, Феодула, Иеракса, Нита, Вила и Евникии, преподобного Стефана Саваита, творца канонов, святителя Арсения, архиепископа Сербского, мучеников Африкана, Терентия, Максима, Помпия и других 36, священномученика Кириака, патриарха Иерусалимского, преподобного Иоанна Хозевита, епископа, Киевского, Христа ради юродивого.

11 ноября – преподобномученицы Анастасии Римлянки, преподобного Аврамия, затворника и блаженной Марии, племянницы его, мучеников Клавдия, Астерия, Неона и Феонилы, преподобной Анны.

12 ноября – священномученика Зиновия, епископа Эгейского, и сестры его мученицы Зиновии, апостолов от 70-х: Тертия, Марка, Юста, Артемы, священномученика Маркиана, епископа Сиракужского, мученицы Евтропии, мученицы Анастасии Соланской, и матери их Елены. Озерянская икона Божией Матери.

13 ноября – апостолов от 70-х: Стахия, Амплия, Урвана, Наркиса, Апеллия и Аристовула, мученика Епимаха, преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Киево-Печерских, в Ближних пещерах, преподобной Мавры.

14 ноября – бессеребренников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и матери их преподобной Феодотии, священномучеников Иоанна, епископа, и Иакова, пресвитера, пострадавших в Персии, мучениц Кириены и Юлиании, мученика Ерминингельда, царевича Готеского, царевича Готского; .

15 ноября – мучеников Акиндина, Пигасия, Афония, Элпидифора, Анемподиста и других с ними, преподобного Маркиана Киринейского.

16 ноября – мучеников Акепсима, епископа, Иосифа, пресвитера, и Аифала, диакона, мучеников Аттика, Агапия, Евдоксия, Катерия, Истукария, Пактия, Никтополиона и воинов их, преподобного Акепсима, преподобной Снандулии. Обновление храма великомученика Георгия в Лидде.

17 ноября – преподобного Иоаникия Великого, священномучеников Никандра, епископа Мирского, и Ермия, пресвитера, преподобного Меркурия, постника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, святителя Павла (Конюшкевича), митрополита Тобольского.

18 ноября – мучеников Галактиона и Епистимии, апостолов от 70-х: Патрова, Ерма, Лина, Гаия, Филолога, святителя Григория, архиепископа Александрийского.

19 ноября – святителя Павла, патриарха Константинопольского, исповедника, преподобного Луки, иконома Киево-Печерского, в Ближних пещерах, мучениц Текусы, Александры, Поллактии, Клавдии, Ефросинии, Афанасии и Матроны, преподобного Луки Тавроменийского.

20 ноября – мучеников в Мелитине: Иерона, Исихия, Никандра, Афанасия, Маманта, Варахия, Калиника, Феогена, Никона, Лонгина, Феодора, Валерия, Ксанфия, Феодула, Калимаха, Евгения, Феодоха, Острихия, Епифания, Максимиана, , Гигантия, Дорофея, Феодота, Кастрикия, Аникиты, Фемелия, Евтихия, Иллариона, Диодота и Амонита, преподобного Лазаря Галисийского, мученика Феодота, корчемника, мучеников Меласипа и Кассинии и сына их Антонина, мучеников.

21 ноября – собор архистратига Михаила и других небесных сил бесплотных Архангелов: Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила.

22 ноября – мучеников Онисифора и Порфирия, преподобной Матроны, преподобной Феоктисты, преподобного Онисифора, исповедника Киево-Печерского, в Ближних пещерах, мученика Александра Солунского, мученика Антония, преподобного Иоанна Колова, преподобных Евстолия Питера и Сосипа. Иконы Божией Матери "Скоропослушница".

23 ноября – апостолов от 70-х: Эраста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта (Кварта) и Тертия, мученика Ореста, врача, священномученика Милия, епископа Персидского, и двух учеников его, преподобного Феостирикта в Символах. Мученика Константина, князя Грузинского. Колесование великомученика Георгия.

24 ноября – великомученика Мины, мученика Виктора и мученицы Стефаниды, мученика Викентия, преподобного Феодора Студита, исповедника, мученика Стефана Дечанского.

25 ноября – святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского, преподобного Нила, постника, пророка Ахии. Иконы Божией Матери "Милостивая".

26 ноября – святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского, мучеников Антонина, Никифора и Германа, мученицы Манефы.

27 ноября – апостола Филиппа, правоверного царя Юстиниана и царицы Феодоры, святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского. Заговоры на Рождественский (Филиппов) пост. Поминовение всех, в Украине голодом заморенных.

28 ноября – мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива, преподобного Паисия Величковского, мучеников Элпидия, Маркела и Евстахия, мученика Димитрия. Купятицкая икона Божией Матери. Начало Рождественского поста.

29 ноября – апостола и евангелиста Матфея, праведного Фулвиана, князя Эфиопского, у святого крещения Матфея.

30 ноября – святителя Григория, чудотворца, епископа Неокесарийского, преподобного Лазаря, иконописца, мученика Гоброна, у святого крещения Михаила, и с ним 133 воина.

Посты в ноябре 2022 года

Многодневный пост: 28 ноября начинается Рождественский (Филиппов) пост, который продлится 40 дней, до 6 января 2023 года.

начинается Рождественский (Филиппов) пост, который продлится 40 дней, до 6 января 2023 года. Однодневные посты будут 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 ноября . В эти дни следует воздержаться от употребления яиц, мясных и молочных продуктов.

Дни особого поминовения усопших в ноябре 2022 года:

5 ноября – Димитровская поминальная суббота.