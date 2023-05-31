Календарь церковных праздников на июнь 2023: когда Троица и начало Петрова поста

Первый месяц лета отметится четырьмя большими церковными праздниками. Кроме Троицы, которая ожидается в начале месяца, верующие будут праздновать день восхождения Святого Духа на церковь, равноапостольных Константина и Елены, а также начало поста Петра.
Мы подготовил подробный православный календарь праздников на июнь 2023 года. Узнайте, какие важные даты ожидают в первый месяц лета.
Главные церковные праздники июня 2023 года
Какие важные церковные праздники верующие будут отмечать в первый месяц лета — можно узнать из календаря:
1 июня — день памяти священномученика Патрикия;
2 июня — день памяти мученика Талалея;
3 июня — равноапостольных Константина и Елены;
4 июня — Троица или Зеленые праздники;
5 июня — день восхождения Святого Духа;
6 июня — день памяти преподобного Никиты Столпника;
7 июня — третье нахождение председателя Иоанна Крестителя ;
8 июня — день памяти апостола от 70-ти Карпа;
9 июня — день памяти епископа Терапонта;
10 июня — день памяти преподобного епископа Никиты;
11 июня — день памяти преподобномученицы Теодосии;
12 июня — день памяти преподобного Исаакия Далматского, начало Петра поста;
13 июня — день памяти апостола Ермия;
14 июня — день памяти мученика Юстина;
15 июня — день памяти преподобной Евхаристии;
16 июня — день памяти святого мученика Лукилиана;
17 июня — день памяти святого патриарха Царьградского Митрофана;
18 июня — день памяти мученика Космы;
19 июня — день памяти преподобных Висариона и Иллариона;
20 июня — день памяти священномученика Тедота;
21 июня — перенос мощей Теодора Стратилата;
22 июня — день памяти архиепископа Кирилла;
23 июня — день памяти священномученика Тимофея;
24 июня — день памяти апостолов Вартоломия и Варнавы;
25 июня — день памяти преподобного Онуфрия;
26 июня — день памяти мученицы Акилины;
27 июня — день памяти блаженного священномученика Методия;
28 июня — день памяти пророка Амоса;
29 июня — день памяти епископа Тихона;
30 июня — день памяти Мануила и других мучеников.
Когда родительские субботы в июне
В первый месяц лета будет только одна родительская суббота, накануне Троицы. Она называется Троицкая родительская суббота.
В этот день принято молиться за умерших родственников и знакомых. В храмах верующие ставят свечи за упокой. Также в этот день посещают кладбища.
Какие будут посты в июне
В июне начинается пост Петра — ровно через неделю после Троицы. Он продлится до 12 июля, праздники Петра и Павла. Этот пост не очень суров — разрешается рыба, кроме среды и пятницы.
Новый церковный календарь в Украине — перенесут ли дату Троицы
С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины переходит с юлианского на новоюлианский календарь. Это означает, что даты всех непереходных церковных праздников смещаются 13 дней раньше.
Это не касается Пасхи и тех праздников, которые связаны с ней (Вербное воскресенье, Вознесение Господне, Троица).
Следовательно, Троицу или Зеленые праздники мы будем праздновать по установившемуся календарю, потому что этот праздник является переходным.