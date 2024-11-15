Розпочався Різдвяний піст. Коли Миколая і Різдво за новим церковним календарем 2024

Сьогодні 15 листопада почався Різдвяний піст за новим церковним календарем, на який значна частина України перейшла минулого року. Вже вдруге українці відзначатимуть свята по-новому.

За новим церковним календарем, який ухвалений Православною Церквою України та Українською Греко-Католицькою Церквою, дати свят у грудні змістилися. Ось перелік основних свят:

Грудневі свята за новим календарем:

День святого Андрія Первозванного — 30 листопада (замість 13 грудня).

— (замість 13 грудня). Свято Миколая Чудотворця — 6 грудня (замість 19 грудня).

— (замість 19 грудня). Різдво Христове — 25 грудня (замість 7 січня).

Інші свята грудня:

Введення в храм Пресвятої Богородиці — 21 листопада (замість 4 грудня).

— (замість 4 грудня). Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці (відзначається у греко-католиків) — 8 грудня (замість 22 грудня).



Різдвяний піст по-новому розпочався 15 листопада. Він триватиме сорок днів – до 24 грудня, до Святвечора.

Для тих, хто його дотримується, Різдвяний піст за душевним настроєм є радісним, бо передує великому святу народження Христа, а тому й не такий суворий порівняно з Великоднім.

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На зимові свята цього року у Києві буде ялинка на Софіївській площі, але без ярмарків, фудкортів та атракціонів.

Традиційно ялинку відкриють на День Святого Миколая 6 грудня.

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Разом з Різдвом перенесли інші релігійні свята, тому колядки, щедрівки і посівання теж будуть в інші дні.

Різниця між старим Юліанським і новим так званим Новоюліанським (бо на чистий Григоріанський церкви не перейшли, адже Пасхалію відзначають по-старому), на який перейшли ПЦУ, УГКЦ і навіть частина УПЦ МП, - 13 днів.

Тому свята, які в Україні відзначали за Юліанським календарем, відзначають по новому - на 13 днів раніше.

Коли колядувати

Коляда починається у переддень Різдва, тобто в Святвечір, який тепер 24 грудня.

Різдво Христове - 25 грудня.

Автор фото,unian Коляда

В Україні є традиція колядувати три дні, розповідали ВВС Україна в пресслужбі ПЦУ.

Але, за церковною традицією, колядувати можна до Богоявлення, а у 2025 році це до 6 січня.

Коли щедрувати і засівати

Щедрують та водять козу в Україні на Святої Меланки або в Щедрий вечір, що раніше припадав на 13 січня.

Наступний день 14 січня ще називали Старим Новим роком.

Тепер Меланки буде 31 грудня, тому і щедруватимуть українці ввечері цього дня.

Посівали в Україні раніше в переддень Святого Василя, на ранок 14 січня.

Але тепер Василя - 1 січня. Тому посівальники прийдуть на ранок після святкування Нового року.

Коли Водохреща

Післяноворічне Водохреще (Богоявлення) буде 6 січня.

Тож святять воду, а найбільші відчайдухи купаються в ополонці, тепер у цей день.

Календар великих церковних свят:

Стрітення Господнє — 2 лютого;

Благовіщення Пресвятої Богородиці — 25 березня;

Вознесіння Господнє - 29 травня;

Святих апостолів Петра і Павла — 29 червня;

Преображення Господнє — 6 серпня;

Успіння Богородиці — 15 серпня;

Різдво Богородиці — 8 вересня;

Воздвиження Господнього Хреста — 14 вересня;

Покрова — 1 жовтня.

Введення в храм Пресвятої Богородиці — 21 листопада.

Автор фото,unian Митрополит Епіфаній на богослужінні з нагоди Стрітення в Трапезному храмі Києво-Печерської Лаври

На новий календар минулого року перейшли Православна церква України та Українська греко-католицька церква. При цьому вони зберегли традицію визначення Великодня і всіх свят, прив'язаних до нього. Показово, що навіть кілька парафій УПЦ МП в центрі України теж перейшли на новий календар, а румунські парафії цієї конфесії на Буковині та Закарпатті вже давно живуть за новим календарем.

У 2025 році Великдень припадає на 20 квітня - разом у всіх християн. Трійця буде 8 червня.

Такий перехід зі старого Юліанського календаря на новий без врахування Великодня називають "Новоюліанським календарем".

Більшість православних церков світу живуть за новим календарем, а старим досі користуються Російська православна церква, Сербська і Грузинська і Українська православна церква (колишня назва УПЦ МП).