Розпочався Різдвяний піст. Коли Миколая і Різдво за новим церковним календарем 2024

|ЖЖ » Новини » Мистецтво і культура » 2024 Ноябрь 15 » 17:50:51
Сьогодні 15 листопада почався Різдвяний піст за новим церковним календарем, на який значна частина України перейшла минулого року. Вже вдруге українці відзначатимуть свята по-новому.
За новим церковним календарем, який ухвалений Православною Церквою України та Українською Греко-Католицькою Церквою, дати свят у грудні змістилися. Ось перелік основних свят:
Різдвяний піст по-новому розпочався 15 листопада. Він триватиме сорок днів – до 24 грудня, до Святвечора.
Для тих, хто його дотримується, Різдвяний піст за душевним настроєм є радісним, бо передує великому святу народження Христа, а тому й не такий суворий порівняно з Великоднім.
На зимові свята цього року у Києві буде ялинка на Софіївській площі, але без ярмарків, фудкортів та атракціонів.
Традиційно ялинку відкриють на День Святого Миколая 6 грудня.
Разом з Різдвом перенесли інші релігійні свята, тому колядки, щедрівки і посівання теж будуть в інші дні.
Різниця між старим Юліанським і новим так званим Новоюліанським (бо на чистий Григоріанський церкви не перейшли, адже Пасхалію відзначають по-старому), на який перейшли ПЦУ, УГКЦ і навіть частина УПЦ МП, - 13 днів.
Тому свята, які в Україні відзначали за Юліанським календарем, відзначають по новому - на 13 днів раніше.
Коляда починається у переддень Різдва, тобто в Святвечір, який тепер 24 грудня.
Різдво Христове - 25 грудня.
В Україні є традиція колядувати три дні, розповідали ВВС Україна в пресслужбі ПЦУ.
Але, за церковною традицією, колядувати можна до Богоявлення, а у 2025 році це до 6 січня.
Щедрують та водять козу в Україні на Святої Меланки або в Щедрий вечір, що раніше припадав на 13 січня.
Наступний день 14 січня ще називали Старим Новим роком.
Тепер Меланки буде 31 грудня, тому і щедруватимуть українці ввечері цього дня.
Посівали в Україні раніше в переддень Святого Василя, на ранок 14 січня.
Але тепер Василя - 1 січня. Тому посівальники прийдуть на ранок після святкування Нового року.
Післяноворічне Водохреще (Богоявлення) буде 6 січня.
Тож святять воду, а найбільші відчайдухи купаються в ополонці, тепер у цей день.
Календар великих церковних свят:
Стрітення Господнє — 2 лютого;
Благовіщення Пресвятої Богородиці — 25 березня;
Вознесіння Господнє - 29 травня;
Святих апостолів Петра і Павла — 29 червня;
Преображення Господнє — 6 серпня;
Успіння Богородиці — 15 серпня;
Різдво Богородиці — 8 вересня;
Воздвиження Господнього Хреста — 14 вересня;
Покрова — 1 жовтня.
Введення в храм Пресвятої Богородиці — 21 листопада.
На новий календар минулого року перейшли Православна церква України та Українська греко-католицька церква. При цьому вони зберегли традицію визначення Великодня і всіх свят, прив'язаних до нього. Показово, що навіть кілька парафій УПЦ МП в центрі України теж перейшли на новий календар, а румунські парафії цієї конфесії на Буковині та Закарпатті вже давно живуть за новим календарем.
У 2025 році Великдень припадає на 20 квітня - разом у всіх християн. Трійця буде 8 червня.
Такий перехід зі старого Юліанського календаря на новий без врахування Великодня називають "Новоюліанським календарем".
Більшість православних церков світу живуть за новим календарем, а старим досі користуються Російська православна церква, Сербська і Грузинська і Українська православна церква (колишня назва УПЦ МП).