День святого Валентина 2024: дата і як з’явилося свято

Щороку 14 лютого світ відзначає День закоханих, що також відомий як День святого Валентина. Це свято є одним з найромантичніших і найпопулярніших в різних країнах. Багато хто з українців у цей день обмінюється милими листівками – валентинками – та має зайву нагоду нагадати про свої почуття коханим людям.

Факти ICTV не лише дізналися, коли відзначають День святого Валентина у 2024 році, а й звідки взялася ця дата та з якою історією повʼязують День закоханих.

День святого Валентина – дата й історія появи свята

У найпоширенішому переказі про появу Дня закоханих йдеться про святого Валентина, що жив у Римі у ІІІ столітті. Він був священником за часів імператора Клавдія II. За легендою, імператор вирішив заборонити брати шлюб воїнам, щоб родина не заважала їм виконувати обовʼязок перед державою та віддаватися військовій справі.

Попри цей наказ, священослужитель Валентин продовжував таємно вінчати всіх охочих. За це його заарештували й ув’язнили під наглядом офіцера, що мав сліпу доньку. Священнику вдалося зцілити дівчинку, після чого її батько та всі його домочадці прийняли віру Христову. Імператора це розгнівало, і він наказав відтяти Валентину голову. Страта відбулася 14 лютого приблизно у 269 році, і саме цей день був обраний для вшанування святого, а потім перетворився на День закоханих.

День святого Валентина – традиції свята

За легендою, перед смертю священник написав листа своїй коханій, що підписав словами “Ваш Валентин”. Згодом це перетворилося на символ любові та вияву почуттів. В англомовних країнах у листівках-валентинках так і звертаються до коханих з проханням “Let me be your valentine”, що можна перекласти як “Дозволь мені бути твоїм коханим/коханою”, адже імʼя святого давно стало вживатися у загальному значенні.

У цей день люди висловлюють свої почуття одне до одного, обмінюючись не лише листівками, а й квітами, подарунками та солодощами. Цікаво, що в Японії це свято вважається можливістю для дівчини зізнатися в коханні хлопцю, вручивши йому спеціальний шоколад. Також там продають ласощі, що можна подарувати друзям чи колегам, але вони не матимуть романтичного підтексту.

У світі вистачає й тих, хто критикує День святого Валентина та вважає його можливістю для маркетологів підвищити продажі різних товарів. Тож відзначати його чи ні – справа кожного, проте ніколи не буде зайвим сказати коханим про те, як ви сильно любите їх та цінуєте.