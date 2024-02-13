День святого Валентина 2024 року: чи змінилася дата за новим календарем, традиції різних країн

Найромантичнішим святом зими за правом можна назвати День святого Валентина або День усіх закоханих. Пари з нетерпінням чекають на нього, щоб розповісти про свої почуття та обмінятися подарунками. Чи змінилася дата Дня святого Валентина за новим календарем?

Традиційно День святого Валентина весь світ святкує 14 лютого. І навіть після переходу ПЦУ та УГКЦ на новий календар, який відбувся 1 вересня 2023 року, це свято не змінило своєї дати в Україні.

Жодних змін не відбулося тому, що свято має фіксовану дату. За традицією, закохані проводять цей день разом, готують одне одному різноманітні подарунки та приємні сюрпризи. Головними атрибутами свята вважаються листівки у формі сердечка, м'які іграшки, шоколад і квіти.

День святого Валентина: історія

Навколо цього свята було сформовано багато різноманітних міфів і легенд, тому достеменна історія давно стерлася з пам'яті людей. У більшості переказів свято було створене на честь ранньохристиянського мученика святого Валентина, який був єпископом в італійському місті Терні і жив у III столітті.

День святого Валентина: історія / Фото: Unsplash

За найбільш популярною версією святкування Дня усіх закоханих почалося приблизно 270 року в Римській імперії, коли імператором був Клавдій II. Імператор вів довготривалу війну і не хотів, щоб його солдати вступали у шлюб. Він вважав, що кохання і сімейні вузи роблять їх слабкими. Однак священнослужитель Валентин таємно вінчав закохані пари. А коли правитель дізнався про це, то святого схопили, кинули до в'язниці і вирішили стратити за "антидержавницьку" діяльність. У ніч перед стратою (14 лютого приблизно 269 року) він написав любовний лист доньці тюремного наглядача, в яку був закоханий. Підписав він його "Твій Валентин". Звідси і пішла традиція підписувати "валентинки" — листівки у формі серця.

День пам'яті святого Валентина був заснований 496 року папою Геласієм I, щоб витіснити язичницьке свято "люперкаліїв", яке щорічно припадало на 15 лютого. Цього дня люди приносили в жертву кіз і цапів. Образ святого Валентина мав підкреслити духовне кохання між чоловіком і жінкою.

Як святкують День святого Валентина в Україні та інших країнах світу

Як святкують День святого Валентина в Україні / Фото: Unsplash

Зазвичай на День святого Валентина закохані влаштовують романтичну вечерю, обмінюються подарунками, роблять приємні сюрпризи. В Україні заведено дарувати шоколад, ювелірні прикраси, м'які іграшки, букети квітів. Але в кожній країні існують свої цікаві традиції.

Так, у Франції найкращим подарунком вважаються коштовності та ювелірні прикраси, а ось у Данії коханим дарують білі засушені квіти. В Італії свято заведено називати "солодким днем", тому що дарують італійці зазвичай солодощі і торти з голубами.

В Нідерландах існує цікава традиція, за якою жінка може зробити пропозицію своєму коханому. Якщо чоловік хоче відмовити, то повідомляє, що подарує їй шовкову сукню. На Ямайці в День святого Валентина часто проводять "голі весілля", під час яких на парі з одягу є лише обручки.

Існують і такі країни, в яких День святого Валентина заборонений. Це, зокрема, Саудівська Аравія та Іран. Тут вважають, що свято є пропагандою сексуальності й розбещенності.