Якою була смерть Ісуса з наукового погляду

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Якщо не брати до уваги релігійні вірування, мало хто сумнівається, що чоловік на ім’я Ісус жив 2000 років тому на території, яка зараз відома як Ізраїль.

І ніхто не сумнівається, що він був євреєм-дисидентом, який очолив групу послідовників. В підсумку його дії викликали занепокоєння Римської імперії.

Тому напередодні Великодня — або Неділі воскресіння — його остаточно засудили, піддали тортурам і стратили через розп’яття, що було звичайною практикою смертної кари того часу.

Після смерті Ісуса його послідовники взялися за поширення його вчення. Історія закінчилася і тут почалися міф, релігія та теологія.

Цей перехід відбувся головним чином завдяки плідному письменнику того часу, апостолу християнської церкви та автору багатьох текстів, які зараз містяться в Біблії: Павлу з Тарсу (5-67).

У 50-х роках першого століття нашої ери, приблизно через 20 років після смерті Ісуса, апостол Павло написав сім листів.

"У цих листах ми помічаємо зміну фокусу. Павло більше не описує історичного Ісуса, він описує Ісуса віри", — пояснює історик Андре Леонардо Чевітарезе, автор роботи "Ісус з Назаре: інша історія" та професор з порівняльної історії в Інституті історії Федерального університету Ріо-де-Жанейро (UFRJ).

Тим не менш, перший висновок полягає в тому, що, не беручи до уваги релігійність, яка випливає з його постаті, Ісус був засудженим політиком.

"Історичний Ісус зазнав політичної смерті. Релігія та політика пов’язані між собою, особливо коли йдеться про народне лідерство", – додає Чевітарезе.

"Немає способу відокремити мандри [Ісуса] як щось лише політичне чи просто релігійне. Кордони не є чітко визначеними. І це в підсумку стає ключовим для сприйняття Ісуса, коли він був живим, і сприйняття Ісуса без Ісуса [після його смерті, з проповідями перших послідовників]".

Пристрасть і смерть

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Смерть на хресті, символізм якої згодом сплутали з самою християнською релігійністю, не була рідкістю для того часу.

"Розп’яття було смертною карою, яка застосовувалася римлянами з 217 року до нашої ери для рабів і всіх, хто не був громадянами імперії", — пояснює політолог, історик, що спеціалізується на Близькому Сході, італійський письменник Герардо Феррара з Папського університету Святого Хреста в Римі.

"Це була настільки жорстока і принизлива тортура, що її не застосовували до римських громадян. Їй передувало бичування різними знаряддями, залежно від місця народження та соціального походження засудженого".

"Розп'яття не було римським винаходом, але воно було широко поширене в Римській імперії. Це було частиною рутини на територіях, які ми зараз називаємо Ізраїлем", - зазначає Чевітарезе.

"Приблизно через 40 років після смерті Ісуса, коли пав Єрусалим, тисячі євреїв розіп’яли".

Євангеліє оповідає про останні години Ісуса, докладно описуючи його страждання.

Згідно зі Святим Письмом, у ці години суду його переводили з одного місця на інше, з деякими ваганнями з боку влади.

Чевітарезе каже, що з історичної точки зору в цьому не може бути певності. І це тому, що, за переказами, Ісуса вбили напередодні єврейської Пасхи.

"Свято Великодня — це політичне свято, бо саме тоді відзначається перехід від рабства до свободи, вихід єврейського народу з Єгипту в "країну, де тече молоко та мед", — нагадує історик.

"Тож уявіть собі: місто, переповнене євреями, як римська влада могла змусити єврея нести хрест по всьому місту серед такої кількості євреїв? Це було б запрошенням до повстання. З такою людиною, як Ісус, ніхто не міг втратити час, його схопили і розіп'яли", - каже він.

На думку Чевітарезе, наявні оповіді про події між арештом Ісуса в ранкові години четверга і п’ятниці та його розп’яттям через кілька годин не є історичними; вони є теологією.

За кілька днів до цього, у Вербну неділю, Ісус увійшов до Єрусалиму. Це була рідкісна його поява у великому місті, яка зробила б його легкою мішенню для влади.

Чотири стовпи

Але чому це було незручно? Тому що він очолював групу, яка щойно проголосила нове царство, Царство Небесне або царство його батька.

Його промови були про королівство, протилежне Римській імперії, створене згідно з чотирма основними стовпами.

"Завдяки цій ідеї він стає месією", — каже Чевітарезе.

Першою опорою Царства, яке захищав Ісус, була справедливість. Не просто справедливість, а божественна справедливість.

"Він називав Бога своїм батьком, своїм небесним батьком. Ця врівноважена справедливість, звичайно, протиставлялася іншому царству, тому, яке вже було встановлено і домінувало в Юдеї: царству римлян", — порівнює історик.

"Він каже: тут, у моєму царстві, є справедливість, у кесаря (імператора) — царство несправедливості".

Другий момент полягає в тому, що Ісус проголосив царство миру, також на противагу войовничому правлінню, встановленому римлянами, імперії, яка наступала на інші народи.

Третій стовп — спільнота: їжа, пиття, достаток на столі бідних, селян.

"Група, яка супроводжувала Ісуса, слухала його проповідь і якось зацікавилася тим, що він говорив", — каже Чевітарезе.

Нарешті, Ісус говорив про царство рівності, в якому беруть участь усі. Служіння Ісуса — як для чоловіків, так і для жінок", — зазначає історик.

"Важливо те, що [у цих промовах] політика, релігія, економіка, суспільство, все це було частиною месіанської програми. Не було зрозуміло, де починається політика і де закінчується релігія, де закінчується релігія і починаються "соціальні проблеми". .. Усе було взаємопов’язано", – продовжує він.

"Ісус помирає через царство, царство Боже. Це рух Ісуса з Ісусом. Наступне покоління, рух Ісуса без Ісуса, змінює його смерть на жертовну смерть, яка набуває суто релігійного виміру".

Римські високопосадовці, які керували регіоном, вже стежили за пересуваннями Ісуса. І вони знайшли ідеальну нагоду, коли він вирішив увійти в Єрусалим.

"Вони побачили, як він створив сум'яття в храмі, напередодні Великодня, коли місто було повне євреїв із найрізноманітніших регіонів, і подумали: швидко цю людину треба заарештувати й розіп’яти", — розповідає історик.

Смерть на хресті

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У Стародавньому Римі існували три способи страти засудженого. За словами історика, їх об'єднувала одна мета: не допустити збереження слідів пам'яті, тобто унеможливити поховання тлінних останків.

Як правило, засуджених доставляли до римських цирків за такі речі, як вбивство, батьковбивство, злочини проти держави та зґвалтування. На арені ці злочинці стикалися з жорстокістю аж до смерті: їхні останки пожирали комахи. Другою формою страти був вогонь, який також не залишав багато слідів.

Розп'яття було покаранням для рабів, які вчинили замах на життя своїх господарів і тих, хто брав участь у повстаннях, а також для всіх тих, хто не був римським громадянином, як Ісус.

"Ще коли люди були живими і перебували на хресті, хижі птахи починали їсти цих засуджених. Через три-чотири дні м’ясо людей, гниючи, падало з хреста, а собаки та інші тварини закінчували роботу", - контекстуалізує Чевітарезе.

На початку 2000-х років американський судово-медичний експерт Фредерік Томас Зугібе (1928-2013), професор Колумбійського університету, провів серію експериментів на добровольцях, щоб відстежити наслідки, які мало б розп'яття для тіла людини.

Результати він опублікував в книзі The Crucifixion of Jesus: A Forensic Inquiry.

Для дослідження використовували дерев'яні хрести 2,34 на 2 метри. Учасники, всі молоді люди у віці 30 років, були підвішені на них, і їхні реакції контролювали за допомогою електрокардіограми, вимірювання пульсу та артеріального тиску.

Зв’язані, добровольці не могли впертися спиною в хрест і повідомили про сильні судоми, викликані незручністю положення, а також про постійне поколювання в литках і стегнах.

За часів Ісуса під час страт використовували різні форми хрестів. Основними були Т-подібні та кинджалоподібні. Серед дослідників немає єдиної думки щодо того, який із них був використаний для Ісуса. Феррара вважає, що другий.

На думку доктора Зугібе, Ісус ніс лише горизонтальну частину дорогою до місця страти. Він писав, що вертикальний стовп раніше зберігався на місці розп'яття, за містом.

Горизонтальна частина повинна була важити близько 22 кілограмів. Сума обох частин була від 80 до 90 кілограмів, що унеможливило б довгу прогулянку, яка, згідно з їхніми дослідженнями, становила б 8 кілометрів у випадку Ісуса.

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"Подробиці покарання підтверджені римськими звичаями та історичними документами: засуджених прив’язували або прибивали з витягнутими руками та піднімали на вже закріплену вертикальну щоглу", — пояснює Феррара.

"Ноги були прив’язані або прибиті, з іншого боку, до вертикального стовпа, на якому на висоті сідниць виступало своєрідне опорне сидіння. Смерть була повільною, дуже повільною і супроводжувалася жахливими стражданнями. Жертва піднялася не вище ніж півметра від землі, була абсолютно гола і могла лишатися висіти годинами, якщо не днями, мучитися больовими спазмами, нудотою та нездатністю нормально дихати, оскільки кров не могла навіть припливати до ніг. І так до виснаження".

Дослідники сходяться на думці, що цвяхи вбивалися в зап’ястя, а не в долоні. Завдяки своїй структурі руки "відривалися" б від тіла.

"Структура рук і відсутність важливих кісток заважали б підтримувати таку важку вагу, і м’ясо відривалося б", — підкреслює Феррара.

Доктор Зугібе дійшов висновку, що цвяхи були довжиною 12,5 сантиметрів, і стверджував, що Ісус був прибитий до рук, але не в центрі долоні, а трохи нижче великого пальця.

Уже підвішені на хресті стопи Ісуса також були закріплені цвяхами, за словами лікаря, одна біля одної, а не накладені одна на одну. Ці отвори, оскільки вони досягли важливих нервів, спричинили б нестерпний і безперервний біль.

"Скільки часу потрібно людині, щоб так померти? Вона помирає від судом, які атрофують її м’язи та спричиняють смерть від нестачі повітря, з сильним болем, величезним болем у всьому тілі", — каже Чевітарезе.

Феррара натомість вважає, що Ісус помер від інфаркту міокарда в результаті виснажливих зусиль.

Завдяки своїм експериментам Зугібе проаналізував три найбільш прийнятні гіпотези про смерть Ісуса: асфіксію, серцевий напад і геморагічний шок. Їхній висновок полягає в тому, що в Ісуса була зупинка серця через гіповолемію, тобто значне зменшення об’єму крові після всіх тортур і годин, прибитих до хреста. Тому він би помер від геморагічного шоку.

"[Смерть на хресті] — це смерть від абсурдного фізичного насильства. Час залежав від фізичних умов, у яких була знайдена розіп’ята людина. Якби попередні тортури були дуже інтенсивними, це могло якось змусити його померти швидше", - каже Чевітарезе.

Феррара, зі свого боку, вважає, що "агонія Ісуса тривала не більше кількох годин, можливо, менше двох, ймовірно, через величезну втрату крові від [попереднього] бичування".

Тортури

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Людину, засуджену на смерть на хресті, римляни сприймали як "наволоч", негромадянина, якого вважали злочинцем і який походив з найнижчих соціальних верств. І навіть кати не рятували цих людей від різних типів насильства.

Для них використовувався спеціальний батіг під назвою азорраг.

У випадку з Ісусом, Феррара вважає, що використовувався такий з металевими кульками з кістковими наконечниками, здатними розривати шкіру та шматки м’яса.

"Саме тому, що він "злочинець" низького соціального і нешляхетного походження, в даному випадку єврей із невеликої східної провінції Імперії, — пояснює він.

Згідно з дослідженням, проведеним доктором Зугібе, модель батога, яким шмагали Ісуса, складалася з трьох смуг.

Таким засудженим наносили 39 ударів цим знаряддям. Таким чином, на практиці це було наче 117 ударів, оскільки ці точки, зроблені з баранячої кістки, функціонували як проколи.

Це, за поясненнями лікаря, призводило до тремору і навіть непритомності, а також інтенсивної кровотечі, пошкодження печінки та селезінки, накопичення крові та рідини в легенях.

По дорозі до місця розп'яття тортурам не було меж. В’язнів били, висміювали, вони ставали жертвами жорстокого насильства. Біблійні розповіді стверджують, що заради сарказму на голову Ісуса поклали терновий вінець.

Зугібе хотів знати, яку рослину використали для вінка. Він опитав ботаніків і вчених Близького Сходу, і визначив два можливі види, які могли б мати досить великі колючки. Він отримав насіння і сам виростив кущі, а потім проаналізував їх.

Зрештою він дійшов висновку, що використали те, що зараз відомо як корона Христа або молочай Міля (Euphorbia milii). За словами коронера, рани, завдані колючками цієї рослини на голові, не викликають сильної кровотечі на обличчі та шкірі голови, але могли досягати нервів у голові, викликаючи нестерпний біль.

Могила

Чевітарезе стверджує, що розп'яття Ісуса, всупереч тому, що розповідає Біблія, сталося далеко від очевидців, саме тому, що все було б зроблено швидко, щоб не спровокувати повстання серед населення.

І що, на відміну від релігійної історії, не було поховання Ісуса чи збережених останків.

"Розп'ятих не ховали. Вони залишалися на хресті, і навіть якщо вони були живі, хижі птахи вже знали, що вони не можуть рухатися. І вони з'їдали їм очі, ніс і щоки", - пояснює він.

"[Тіло] пробуло там кілька днів, чотири-п’ять днів, у підвішеному стані. Плоть почала гнити. Вона відвалилася і розвалилася. Собаки та інші тварини скористалися людськими останками, щоб влаштувати собі свято", — каже він.

Для нього ця теза доводить те, що тисячі рабів розіп’яли в той час, і немає жодних записів про кладовища чи знайдені там кістки.

"Історично склалося так, що розіп’ятих не ховали", — каже він. "Теологічно очевидно, що Ісуса потрібно було поховати, щоб він потім міг воскреснути".