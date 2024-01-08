Касири в супермаркетах відмовляються приймати гроші певних номіналів: що варто робити покупцям

В українських супермаркетах касири можуть відмовитися приймати ті чи інші купюри та монети під приводом того, що нічим давати решту. Однак такі дії є порушенням законодавства про захист прав споживачів, а тому в такій ситуації необхідно подавати скаргу.

Це пояснили експерти "Захисту прав споживачів". Там зазначили: касири зобов'язані приймати у покупців банкноти та монети всіх номіналів.

Також, наголошується, до обов'язків касирів входить самостійно стежити за тим, щоб у касі були необхідні для решти гроші. А наполеглива вимога певної суми чи примушення розміну великої суми в іншому місці є перекладанням обов'язків на покупця. І в такому разі на касира слід скаржитися адміністрації супермаркету.

"Проблема "у мене немає решти" не ваша, а касира. Якщо касир продовжує говорити так, звертайтеся до керівництва магазину та повідомляйте, що касир перекладає на вас свої обов'язки", – зазначили експерти.

Охоронці не мають права змушувати оплачувати зіпсований товар

Водночас, зазначається, охоронці в магазинах та супермаркетах часто не представляють ці заклади, оскільки працюють за наймом від інших компаній. А тому не мають права змушувати покупців оплачувати зіпсований товар.

"Охоронці не мають права говорити, що робити з товарами, – вони часто не представляють магазин. Якщо змушують сплатити зіпсований товар, це є грубим порушенням багатьох статей Закону України "Про захист прав споживачів", – йдеться у повідомленні.

До того ж експерти нагадують: товару із зіпсованою упаковкою не має бути у магазині. Відповідно, наявність такого є відповідальністю саме закладу, а не покупця.