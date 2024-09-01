Зростуть ціни на пальне, тарифи і податки. Які ще зміни у вересні

У вересні на українців очікують зміни у податковій сфері, у послугах "Укрзалізниці" та "Укрпошти", у виплатах для ВПО, а учнів - деякі новації в школі.

Володимир Зеленський із запізненням підписав закон про збільшення акцизів на пальне, тож ціни зростуть вже у вересні.

Підвищення акцизів на пальне таки буде

Згідно із ухваленим в липні законопроєктом, з 1 вересня 2024 року мали зрости акцизи на різні види автомобільного пального.

Але президент так і не підписав ухвалений парламентом документ до кінця літа. Тож ще 1 вересня здавалось, що підвищення може відкластись.

Але, як свідчить сайт Верховної Ради, 1 вересня президент таки підписав закон, а 2 вересня його опублікували. Тож, швидше за все, підвищення акцизів може діяти заднім числом вже з 1 вересня, хоча експерти вказують, що це досить сумнівна практика з точки зору права.

Влада каже про гостру потребу грошей в казну і необхідність цього підвищення.

Зростання буде поетапним – аж до 2028 року.

На першому етапі, з 1 вересня, акцизи мають зрости таким чином:

на бензин — з 213,5 до 242,6 євро за тисячу літрів (+13,6%);

на дизельне пальне — з 139,5 до 177,6 євро за тисячу літрів (+27,3%);

на автогаз — з 52 до 165 євро за тисячу літрів (+217,3%);

на альтернативне моторне паливо — зі 162 до 184,08 євро за тисячу літрів (+13,6%).



Зростання акцизів означатиме також і ріст цін на АЗС, - за різними підрахунками, на 1,5-2 грн за літр бензину і дизпалива. Для автогазу подорожчання може становити 5-6 грн.

Хоча ухвалення закону подавали як один зі кроків із наближення українського законодавства до європейського, уряд не приховує, що очікує збільшення доходів бюджету від підвищення акцизів на пальне.

За розрахунками уряду, підвищені акцизи вже до кінця цього року мають принести в бюджет додатково 13 млрд грн.

За прогнозами НБУ, до кінця року ціни на пальне можуть зрости на 9%.

Чи зростуть інші податки

Підвищення акцизів на пальне – одна зі складових зусиль уряду з пошуку додаткових джерел доходів бюджету.

Уряд також розробив та подав до парламенту проєкти законів, що передбачають підвищення інших податків, зокрема, і військового збору – як для фізичних осіб, так і для певних бізнесів.

Очікувалося, що Верховна Рада може почати розглядати ці пропозиції у двадцятих числах серпня, аби зміни були остаточно схвалені у вересні, - перед тим, як уряд має представити депутатам проєкт бюджету на 2025 рік.

Проте дискусії довкола підвищення податків, і навіть того, які саме податки варто підвищувати, триває. Тож ухвалення законів у тому чи іншому вигляді може відбутися у вересні, а зміни набудуть чинності вже у жовтні.

Учасники дискусій, включно із критиками урядових пропозицій, визнають, що ті чи інші податки мають бути підвищені, аби держава могла фінансувати видатки на оборону.

Пошук додаткових доходів бюджету також актуальний і з огляду на ризики стабільності міжнародної допомоги, за рахунок якої під час війни вдається фінансувати усі невійськові видатки бюджету.

Лише обговорення одного із запропонованих урядом податків – 15% військового збору на першу реєстрацію легкових авто – вже призвело до суттєвого зростання попиту на машини. Якщо це підвищення таки буде схвалено, автодилери прогнозують зростання цін на авто, і, відповідно, падіння продажів.

Весь запропонований міністерством фінансів комплекс податкових змін має принести до бюджету додаткові 140 млрд грн до кінця року.

Зміни у виплатах для ВПО

Пошуком коштів, яких бракує в бюджеті, пояснюється і рішення уряду про припинення деяких виплат на підтримку внутрішньо переміщених осіб.

Зокрема, з 1 вересня 2024 року українці більше не отримуватимуть виплати за програмою "Прихисток", завдяки якій впродовж двох років можна було отримати компенсацію у 450 грн на місяць за витрати на розміщення одного переселенця у своїй домівці. Самі ВПО проживали в помешканнях безкоштовно.

Програма "Прихисток" була спільною ініціативою Товариства Червоного Хреста України та Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

В уряді кажуть, що основною причиною припинення виплат за програмою "Прихисток" стало виснаження фінансових ресурсів, що надходили від міжнародних партнерів, зокрема від УВКБ ООН, які забезпечували фінансування проєкту.

При цьому, як заявив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Роман Усенко, програма довела свою ефективність. А тому, щойно уряд знайде фінансування, її відновлять.

"Тільки ми знайдемо кошти, тоді буде можливе відновлення таких компенсацій. Поки що серпень – це останній місяць, на який ми маємо кошти по компенсаціях", - заявляв представник уряду.

Водночас у серпні завершувалася ще одна програма - з виплат ВПО допомоги на житло. Як повідомили у Мінсоцполітики, програму буде подовжено ще на пів року - до лютого 2025. Відповідну постанову уряд ухвалив в останній робочий день літа - 30 серпня.

Така допомога виплачується щомісяця на кожного члена сім'ї ВПО з вразливих категорій українців. Наразі таку допомогу отримують понад 1,2 млн українців, які через війну змушені були залишити свої домівки, повідомили в уряді.

Відтак, для тих ВПО,у яких в серпні 2024 року мав завершитись період виплат допомоги на проживання, ці виплати будуть автоматично продовжені.

Разом із тим, зазначили в Мінсоцполітики, "аби перевірити, що ці родини і далі відповідають нормам діючої постанови (чи порядку отримання виплат), держава через управління соціального захисту протягом місяця перевірить, чи не змінився суттєво фінансово-майновий стан цих родин".

Автор фото,UNIAN Підпис до фото,Більшість переселенців і надалі отримуватимуть допомогу від держави, але декому виплати скасують

Крім того, виплат позбавлять і деяких із переселенців. Йдеться про ВПО, які показали, що можуть робити дорогі покупки. З 1 вересня виплати вони вже не отримуватимуть. Зокрема, виплати ВПО скасують, якщо вони:

купили житло (земельну ділянку, будинок або квартиру на суму 100 тис. грн і більше), за одним винятком: якщо це помешкання отримали від держави;

придбали авто віком до 5 років (за винятком машин для людей з інвалідністю та купівлі автомобілів волонтерами для ЗСУ);

мають депозит в банку на понад 100 тис. грн;

купили дорогоцінні метали або валюту на суму 100 тис. грн і більше;

є власниками житла поза зоною бойових дій, площа якого становить понад 13,65 кв.м на одного члена сім'ї;

перебувають на повному державному забезпеченні у психоневрологічному інтернаті, дитячому будинку або оселі для літніх людей.



Крім того, не отримуватимуть виплати і ВПО, які повернулися в домівки, з яких евакуювалися раніше, або перебувають за гратами.

Виплат також позбавлять тих, хто понад 30 днів перебуває за кордоном.

Винятком можуть бути такі ситуації:

відрядження;

стажування;

догляд за хворою дитиною;

лікування.



Рішення соціальних органів про припинення виплат ВПО можна оскаржити. Можна також подавати прохання про відновлення соціальних виплат.



Інші ВПО, які вже отримували допомогу від держави, - 3 тис. грн для дітей та інвалідів, 2 тис. грн для інших – і надалі її отримуватимуть. Ці виплати уряд подовжив ще на пів року.

За словами віцепрем’єрки Ірини Верещук, такі виплати отримують близько 1,5 млн українців.

Вона також особливо підкреслила, що ніхто не може позбавити виплат ВПО, чиї діти не навчатимуться в очному режимі з 1 вересня.

Зміни у новому навчальному році

Новий навчальний рік в українських школах розпочнеться з 2 вересня. Раніше через складну ситуацію в енергосистемі в деяких регіонах обговорювали можливість того, щоб розпочати навчання раніше, але зрештою уряд рекомендував розпочати навчання як завжди, у вересні.

Навчальний рік триватиме до 30 червня. В цих часових рамках педагогічні ради кожної школи мають право самостійно визначати структуру та тривалість навчання.

Учнів молодших та старших класів очікують кілька нововведень.

Зокрема, наповнюваність початкових класів у державних та комунальних школах не може перевищувати 24 учні.

У невеликих класах вчителі матимуть більше можливостей приділити увагу кожному учню, що сприятиме кращому засвоєнню матеріалу, пояснили в міністерстві освіти.

Для решти класів максимальна кількість учнів залишається незмінною – це 30 дітей.

Проте для тих, хто вчиться дистанційно під час воєнного стану, наповнюваність класів може перевищувати цю кількість. Діти ВПО, як і раніше, можуть навчатися дистанційно, навіть якщо там, де вони живуть, є можливість очного навчання.

Автор фото,UNIAN Навчання в укриттях стає звичним для українських школярів

Для 5-9 класів навчальне навантаження відтепер базуватиметься на мінімальній кількості годин, а не на рекомендованій, як було раніше.

У Міносвіти вважають, що це дозволить школам краще адаптувати навчальні плани відповідно до потреб учнів і бути гнучкішими. За рішенням педагогічної ради школи час можна буде "резервувати", перерозподіляти між різними предметами або інтегрувати кілька курсів в один.

Для учнів 5-9 класів також є нові рекомендації МОН щодо оцінювання успіхів не лише за 12-бальною шкалою, але й у "Свідоцтві досягнень", де міститимуться не лише бали, але й словесні оцінки умінь та навичок учнів. Наприклад, "Потребує уваги й допомоги", "Демонструє помітний прогрес", "Має значні успіхи".

Для учнів 10-11 класів відбудуться зміни у програмі курсу "Захист України", - замість щотижневих занять запроваджується навчання раз на місяць у форміаті тренінгу на цілий день. На цих заняттях старшокласників вчитимуть як надати медичну допомогу, керувати дроном, протидіяти ІПСО та дотримуватися інформаційної безпеки, а також ознайомлять із основами національної безпеки.

Крім того, з вересня в українських школах розпочнуть роботу офіцери служби освітньої безпеки (СОБ).

Як повідомили в МВС, вони будуть забезпечувати правопорядок у школах, патрулювати територію і запобігати правопорушенням. А також контролювати пропускний режим, щоб запобігти доступу сторонніх осіб або підозрілих предметів, які можуть загрожувати безпеці дітей.

За оцінками уряду, цього року в Україні навчатимуться близько 300 тисяч школярів.

Новий сайт Укрзалізниці

З 1 вересня 2024 року старий сайт "Укрзалізниці", розроблений у 2017 році, де можна було зарезервувати та придбати квитки, припинить свою роботу. Його функції перейдуть до нового порталу та мобільного додатку "Укрзалізниці". Доступ до старого ресурсу залишиться, але з нього автоматично буде відкриватися нова версія.

Нині "Укрзалізниця" продає до 85% квитків онлайн.

Автор фото,UNIAN За даними "Укрзалізниці", за першу половину цього року потягами скористалися понад 13 млн пасажирів, що на 23% більше, ніж торік

В "Укрзалізниці" також продовжують розробку нових тарифів на пасажирські перевезення.

Одна із пропозицій передбачає щорічне підвищення базових тарифів з урахуванням інфляції. Інший варіант — встановлювати вартість квитка залежно від популярності рейсів та часу доби.

Останнє підвищення цін на залізничні квитки було у грудні 2023 року, коли вартість проїзду поїздом зросла від 3% до 72%. Але це не зменшило пасажиропотік, - за даними "Укрзалізниці", за першу половину цього року потягами скористалися понад 13 млн пасажирів, що на 23% більше, ніж торік.

У червні були зафіксовані рекордні показники із понад 100 тисячами пасажирів на добу.

Чи зміняться комунальні тарифи

У вересні практично усі тарифи на комунальні послуги для населення не зазнають змін.

Підвищений у червні тариф на електрику залишиться на рівні 4,32 грн за кВт-год.

Вартість газу для населення від державної компанії "Нафтогаз", який постачає газ 98% домогосподарств, також залишиться незмінною на рівні 7,96 грн за куб.

Завдяки рішенню уряду від 23 серпня про подовження дії газового ПСО (спеціальних обов’язків) з 1 вересня і до кінця опалювального сезону збережеться ціна на газ і для виробників тепла. Тариф на газ для таких цілей становить 7,42 грн за куб.

Подорожчати може лише вода та водовідведення, адже тарифи на них встановлює місцева влада. Утім, за попередніми даними, на вересень у великих містах тарифи на воду мають залишитися без змін.

Водночас, як зазначають оглядачі, через тривалі відключення світла українцям вже варто знати й реальну вартість електрики з "альтернативних" джерел.

Наприклад, як підрахували енергетики, для користувачів зарядних систем типу "екофлоу" кінцева вартість кВт-години становить близько 14-15 грн, якщо врахувати, скільки заряджається подібна станція, і скільки вона може забезпечувати потім автономне живлення (і це без урахування витрат на ремонт такої техніки).

Електрика з генераторів, які працюють на пальному, є найдорожчою – близько 20 грн за кВт-год (і це ще до підняття акцизів на пальне).

Нікотинові подушечки - лише з акцизною маркою

З 1 вересня певні види нікотиновмісних продуктів для орального застосування, зокрема, нікотинові подушечки або "паучі", обкладатимуться акцизом.

Відтепер усі вони - імпортовані чи вироблені в Україні - повинні мати акцизну марку. Виняток зробили лише для продуків, які містять нікотин, але допомагають кинути палити, і внесені до національного реєстру ліків, - наприклад, нікотиновий пластир чи жуйка.

Водночас, залишки нікотиновмісних виробів, які раніше були ввезені в Україну та не мають акцизних марок, можна продавати ще до 1 жовтня 2024 року.

Вважають, що нікотинові подушечки набувають популярності в Україні і створюють конкуренцію електронним сигаретам.

На відміну від сигарет, вони не містять смолистих речовин, а тому їхні виробники часто подають цю продукцію як більш безпечну.

Однак вони містять шкідливий нікотин, а тому їх заборонено продавати особам, молодшим за 18 років.

Автор фото,Getty Images Виробники нікотинових подають їх як безпечнішу альтернативу сигаретам, але нікотин, що в них міститься, так само небезпечний

Коли у січні цього року депутати ухвалили відповідний закон, голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев заявляв, що "виокремлення та оподаткування нової категорії групи підакцизних товарів (так званих нікотинових подушечок "паучів")" має принести додаткові 300 млн грн у бюджет.

У липні в Україні вже набула чинності заброна на рекламу електронних пристроїв для куріння та продаж е-сигарет і рідин до них з ароматичними та смаковими добавками.

Паспорт - Укрпоштою

З 1 вересня українці, які переоформлюють закордонний паспорт, матимуть змогу скористатися оновленою послугою його доставки через сайт "Укрпошти".

Відповідну угоду між "Укрпоштою" та МЗС підписали наприкінці серпня.

Для того, щоб скористатися сервісом, треба буде використовувати електронну марку з QR-кодом, а також сплатити за послугу в особистому кабінеті на сайті державного поштового оператора.

Єдина ціна доставки у будь-яку країну світу становитиме 6 доларів та 10 гривень ПДВ. Як зазначають в "Укрпошті", наразі ціна такої експрес послуги складає від 70 до 100+ доларів залежно від країни.

Автор фото,AFP З початком російського вторгнення мільйони українців отримали тимчасовий захист за кордоном, але їхнім головним документом залишається український паспорт

Коли паспорт виготовлять на території України, "Укрпошта" забезпечить його швидку доставку на адресу закордонної дипломатичної установи в країні, де замовляли документ, для подальшої видачі заявнику.

"Це робиться тому, що згідно з законодавством України при отриманні паспорта необхідна подвійна верифікація. Надалі планується забезпечити доставку на адресу отримувача", - пояснили в "Укрпошті".

Обмін фінансовою інформацією

В останній день вересня Україна перейде до стандарту CRS (Common Reporting Standard) в обміні фінансовою інформацією з іншими країнами. Він поширюється на 123 країни-учасниці, які автоматично обмінюються фінансовою та податковою інформацією, аби боротися із ухилянням від сплати податків через офшори.

Обмін даними поширюватиметься на податкових резидентів України, які мають активи за кордоном, а також на нерезидентів України, які мають активи в Україні.

Те, чи потрапить та чи інша особа під цей обмін, залежить від того, наприклад, коли вона відкрила банківський рахунок – до чи після приєднання України до угоди червень 2023 року), або чи перевищує він 1 млн доларів.

Тож, як зазначають оглядачі, це навряд чи стосуватиметься 99% українців, які отримали статус тимчасового захисту за кордоном через війну.