Японія несподівано втратила позицію третьої економіки світу: чому в неї такі проблеми зі зростанням

Японія несподівано увійшла в рецесію після того, як її економіка скоротилася другий квартал поспіль, поступившись Німеччині третьою сходинкою у рейтингу країн світу за валовим внутрішнім продуктом (ВВП).

ВВП Японії впав на 0,4% за останні три місяці 2023 року порівняно з тим же періодом 2022 року - після скорочення економіки на 3,3% за попередні три місяці.

Такі дані оприлюднив уряд Японії. Цифри були несподіваними, бо економісти прогнозували зростання понад 1% в останньому кварталі року.

Два послідовні квартали економічного спаду вважаються типовим визначенням технічної рецесії.

У жовтні Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозував, що Німеччина випередить Японію і стане третьою за величиною економікою світу.

МВФ оголосив про зміну в рейтингу лише після того, як обидві країни опублікують остаточні версії своїх економічних показників.



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Слабка єна

АВТОР ФОТО,GETTY Девальвована валюта може сприяти збільшенню експорту, але також може зменшувати купівельну спроможність споживачів



Економіст Ніл Ньюман сказав ВВС, що останні дані показують, що економіка Японії в 2023 році мала обсяг у близько 4,2 трильйона доларів, тоді як економіка Німеччини становила близько 4,4 трильйона доларів.

Однією з причин, на думку експерта, стала слабкість єни, японської валюти, щодо долара США.

Ньюман уточнює, що якщо єна відновиться, Японія може повернутися на п'єдестал світової економіки.

Цього місяця на пресконференції в Токіо керівниця МВФ Гіта Гопінат вже зазначила, що основною причиною, чому Японія може впасти в рейтингу, є девальвація єни щодо долара США на 9% у минулому році.

Однак ця слабкість певною мірою сприяла підвищенню цін на акції деяких найбільших японських компаній, оскільки вона зробила експорт товарів, таких як японські автомобілі, дешевшим на зовнішніх ринках.

Останні результати можуть означати, що очікуване підвищення процентної ставки центральним банком Японії відкладається.

У 2016 році Банк Японії запровадив негативні процентні ставки, щоб заохотити споживання та інвестиції, але низькі процентні ставки роблять єну менш привабливою для світових інвесторів, і це погано впливає на вартість валюти.

Падіння попиту

АВТОР ФОТО,GETTY Кількість туристів у Японії у 2023 році перевищила 20 млн, але це не запобігло рецесії в останні місяці року



Як і інші великі економіки світу, Японія страждає від зростання вартості життя та цін.

Йошітака Шіндо, міністр економіки Японії, наголосив, що споживанню "не вистачає імпульсу" і потрібне значне зростання зарплати.

В Японії приватне споживання становить більше половини економічної діяльності. Цей індекс впав на 0,2%, тоді як ринки прогнозували його зростання на 0,1%.

Зниження пояснюють зростанням вартості життя, а також високими температурами, через які люди споживають їжу переважно вдома і не купують теплий одяг.

Капітальні видатки (купівля землі, приміщень, обладнання для виробництва), ще один ключовий показник приватного сектора, впали на 0,1% порівняно з прогнозами зростання на 0,3%.

Вже третій квартал поспіль приватне споживання та капітальні видатки скорочуються, що також сприяло уповільненню економіки.

Населення старіє

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Крім цих показників, японська економіка і далі має величезну проблему старіння населення. З нею вона стикається багато десятиріч, але не може її вирішити.

У вересні 2023 року в Японії вперше в історії зафіксували, що кожна десята людина в країні є старшою за 80 років.

Ті ж дані показали, що 29,1% - майже третина - з 125 мільйонів японців були віком 65 років і старше.

Японія має один із найнижчих показників народжуваності у світі. Вона довго мала труднощі з тим, щоб забезпечити товарами своє старіюче населення.

У січні 2023 року прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда заявив, що його країна практично не зможе функціонувати як суспільство через падіння народжуваності.

Це проблема, яка стосується багатьох країн світу, в Японії особливо гостра через високу тривалість життя. В країні більше літніх людей та менше працівників, які допомагають їх утримувати.

З урахуванням загальних цифр за 2023 рік економіка Японії зросла на 1,9%.

Але результати останніх місяців і те, що Німеччині вдалося обійти її, викликають тривогу.

"Те, що Німеччина обігнала Японію, свідчить про те, що нам необхідно просувати структурні реформи та створювати нову фазу зростання", — сказав міністр Йошітака Шіндо, повідомляє інформаційне агентство Kyodo News.

"Ми впроваджуватимемо всі політичні заходи для підвищення заробітної плати, щоб розчистити шлях до сталого економічного зростання, керованого попитом", – додав він.

Хоча економісти вірять у відновлення Японії, якщо єна зміцниться, МВФ прогнозує, що Японію та Німеччину вже у 2026 та 2027 роках може випередити Індія. Таким чином вона посяде третє місце серед світових економік після США та Китаю, зокрема, завдяки збільшенню молодого населення.