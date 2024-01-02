Як отримати довідку про доходи онлайн в 2024 році — інструкція від податкової

Регіональне управління Державної податкової служби (ДПС) розповіло, як фізособі отримати довідку про доходи в електронному вигляді. Документ потрібен для участі в кампанії декларування доходів за 2024 рік, яка триватиме до 30 квітня 2024 року.

Хто має подавати декларації

Liga.net з посиланням на офіційне видання ДПС повідомляє, що обов’язково подавати декларацію мають особи, які отримали дохід:

від інших фізичних осіб, не зареєстрованих як самозайняті. До таких доходів належать, зокрема: доходи від оренди майна; спадщина не від членів сім’ї першого та другого ступеня споріднення, якщо під час нотаріального оформлення спадщини не було сплачено податок на доходи фізосіб та військовий збір тощо;

від податкових агентів, які не підлягали оподаткуванню під час виплати, але не звільнені від оподаткування. Зокрема дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податків, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним із банкрутством, до закінчення строку позовної давності, якщо його сума перевищує 25% однієї мінімальної заробітної плати (з розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року, а також інвестиційних доходів;

іноземний дохід;

та в інших, передбачених Податковим кодексом України, випадках.

Як отримати довідку про доходи онлайн

Увійти до «Електронного кабінету» через вебпортал ДПС або за адресою cabinet.tax.gov.ua. Для цього потрібно скористатися електронним ключем, покрокову інструкцію з ілюстраціями можна побачити за посиланням.

Після ідентифікації вибрати розділ «ЕК для громадян» та «Запити»;

Заповнити всі поля, виділені блакитним кольором.

Натиснути «Підписати та надіслати», використовуючи електронний ключ.

Зайти до вкладки «Надіслані документи» й перевірити наявність запиту.

Після оброблення запиту довідка з’явиться в розділі «Вхідні документи». Документ називатиметься «Відомості з Державного реєстру фізосіб — платників податку про суму/джерела сплачених податків…».

Її можна переглянути, завантажити чи видрукувати.

Як подати декларацію

Особисто чи уповноваженою на це особою.

Надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.

В електронному вигляді з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу. Це також можна зробити в «Кабінеті платника податків», виконуючи покрокову інструкцію.

Відео інструкція