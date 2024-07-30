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Українці зможуть отримати ваучери на суму понад 30 тисяч гривень: на що можна витратити гроші

30.07.2024, 19:10:39 501 0 Помилка?Помилка в тексті?
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Українці зможуть отримати ваучери на суму понад 30 тисяч гривень: на що можна витратити гроші

Трьом категоріям українців надають грошові ваучери, які можна використовувати для оплати навчання.

Випускники професійних та закладів вищої освіти із соціально вразливих груп можуть отримати грошовий ваучер, що дасть їм змогу пройти безоплатне навчання на наступному рівні освіти. Про це інформує Державна служба зайнятості.

Грошові ваучери на навчання видають українцям із трьох категорій:

  • учасники бойових дій;
  • внутрішньо переміщені особи;
  • люди з інвалідністю.


Для отримання ваучера потрібно:

  • бути застрахованою особою;
  • мати професійну, фахову вищу або вищу освіту;
  • не бути зареєстрованим безробітним.


Сума ваучера на навчання не повинна перевищувати 10-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних громадян, який наразі становить 30 280 гривень. Якщо вартість навчання перевищує зазначену суму, різницю оплачує сам студент.

Важливо зазначити, що список спеціальностей, за якими можна здобути освіту за допомогою ваучера, обмежений. Наразі Міністерство економіки затвердило 124 такі спеціальності.

Для отримання ваучера на навчання потрібно:

  • обрати професію або спеціальність із затвердженого списку;
  • через сайт Державної служби зайнятості або найближчий центр зайнятості подати заявку на отримання ваучера;
  • надати заяву та пакет документів;
  • протягом п'яти робочих днів з дня затвердження видачі ваучера за заявкою забрати його в центрі зайнятості;
  • обрати навчальний заклад, подати документи для вступу, використовуючи ваучер, та укласти договір про навчання протягом 90 днів з дня отримання ваучера.
Тэги: економіка, гроші, НАВЧАННЯ

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