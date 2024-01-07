Який потрібен стаж, щоб вийти на пенсію у 60, 63 чи 65 років: таблиця

В Україні щорічно до 2028 року вимога до страхового стажу для виходу на пенсію зростатиме. Тобто з кожним роком мінімальна величина стажу, який дозволяє вийти на пенсію в законні 60 років, буде збільшуватися.

2023 року, щоб стати пенсіонером у 60 потрібно мати 30 років підтвердженого страхового стажу.

Ті пенсіонери, які мають менший стаж роботи, зможуть стати пенсіонерами лише у 63 чи 65 років.

У якому віці, за наявності якого страхового стажу зможуть вийти на пенсію за віком

Громадяни, яким виповниться 2023 року 60 років, якщо у них буде стаж не менше 30 років.

Українці, яким виповниться 63 роки і які накопичать не менше 20 років стажу.

Особи похилого віку, яким виповниться наступного року 65 років зі стажем не менше 15 років.

Ті ж громадяни, хто наступного року не зумів до 65 років накопичити й 15-річний стаж роботи, на пенсію розраховувати взагалі не можуть. Після досягнення 65 років вони зможуть лише отримувати соціальну допомогу від держави.



Поступовий перехід до нових вимог страхового стажу планується завершити 2028 року. Тоді, щоб вийти на пенсію у 60 років, треба буде мати щонайменше 35 років стажу.

Які вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію по роках

У 60 років вийти на пенсію зможуть ті, хто має відповідний стаж, а саме:

2023 року — від 30 років стажу,

2024 року — від 31 року стажу,

2025 року — від 32 років стажу,

2026 року — від 33 років стажу,

2027 року — від 34 років стажу,

2028 року — від 35 років стажу.



З яким стажем, у якому році можна вийти на пенсію у 63 роки

2023 року — від 20 до 30 років стажу,

2024 року — від 21 до 31 року стажу,

2025 року — від 22 до 32 років стажу,

2026 року — від 23 до 33 років стажу,

2027 року — від 24 до 34 років стажу,

2028 року — від 25 до 35 років стажу.



Який стаж потрібен, щоб вийти на пенсію у 65 років

2023 року — від 15 до 20 років стажу,

2024 року — від 15 до 21 року стажу,

2025 року — від 15 до 22 років стажу,

2026 року — від 15 до 23 років стажу,

2027 року — від 15 до 24 років стажу,

2028 року — від 15 до 25 років стажу.

Надбавка за надстаж

Як повідомляють у ПФУ, згідно зі статтею 28 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", за кожен повний рік страхового стажу, що перевищує 35 років для чоловіків і 30 років для жінок, пенсія збільшується на 1% розміру пенсії, однак не більше ніж на 1% мінімального розміру пенсії за віком.

Важливо, щоб розмір пенсії, розрахований згідно зі статтею 27 Закону, перевищував прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, тоді доплата розраховуватиметься, виходячи з цього мінімуму. В ПФУ нагадали, що пенсіонерам, які продовжують працювати, перерахунок доплати за надстаж проводиться після їхнього звільнення з роботи.

Наразі розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, становить 2 093 грн. Отже, максимальний розмір доплати становить 1% від цієї суми, а це 20,93 грн за один додатковий рік стажу. Тобто якщо жінка відпрацювала офіційно 40 років, то доплата до пенсії становитиме 20,93 Х 10 = 209 гривень.

Надбавка за дітей

Пенсіонери, на утриманні яких є діти до 18 років, можуть отримувати по 150 гривень на кожну дитину. Ці гроші доплачують додатково до пенсій за віком, інвалідністю та за вислугою років, призначених відповідно до Законів України "Про пенсійне забезпечення" та "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Щоб оформити отримання цієї надбавки, треба звернутися із заявою до відділення Пенсійного фонду України за місцем отримання пенсії. З собою потрібно взяти документи, що засвідчують особу, підтверджують родинні стосунки з утриманцем, його вік і доводять його перебування на утриманні заявника.

Хто може отримати доплату за донорство

Українці, які мають статус почесного донора, можуть отримувати доплату до пенсії. Статус почесного донора надається громадянам, які здали безкоштовно 40 разових максимально допустимих доз крові або 60 разових максимальних допустимих доз плазми крові.

Відповідно до Закону України "Про донорство крові та її компонентів", почесні донори можуть отримувати доплату в розмірі 292 гривень на місяць.

Ця сума додається до основних виплат пенсіонера. В разі зміни прожиткового мінімуму розмір виплати збільшується на різницю між старою виплатою (до підвищення) і новою (після підвищення).