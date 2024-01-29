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Консул Росії в Афганістані втратив всі свої заощадження. Українські хакери змусили росіянина фінансувати ЗСУ

29.01.2024, 19:12:10 600 0 Помилка?Помилка в тексті?
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Консул Росії в Афганістані втратив всі свої заощадження. Українські хакери змусили росіянина фінансувати ЗСУ

Українські хакери атакували банківськи рахунки екс-консула Росії в Афганістані Євгена Куліша. Стало відомо, що після успішно проведеної спеціальної фінансової операції (СФО) російський консул перевів на рахунки українцям понад шість мільйонів рублів. Подробиці повідомляє Telegram-канал Baza.

Наприкінці січня 2024 року колишньому представнику Росії зателефонував на WhatsApp чоловік, представився співробітником служби безпеки банку. Він розповів 68-річному чоловікові, що його заощадження ось-ось відберуть російські злочинці, а згодом переконав екс-чиновника відправити всі фінанси на безпечний рахунок, щоб їх не вкрали.

Євген Іванович Куліш клюнув на наживку і зняв з рахунків усі свої накопичення, які лежали в Сбері, Тінькофф-банку та ВТБ. Після цього чоловік перевів усі кошти на український рахунок благодійної організації, яка збирає кошти на fpv-дрони. Таким чином військові ЗСУ отримали 6 мільйонів 284 тисячі рублів (70,5 тис долларів). 

Тільки через тиждень колишній консул зрозумів, що кругленька сума зовсім не в безпеці і вирушив писати заяву до російських правоохоронців. Було навіть порушено кримінальну справу про шахрайство в особливо великому розмірі.
Евгений Иванович Кулиш
Тэги: россия, гроші, Хакеры

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