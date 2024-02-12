Хто в ІТ отримує найбільші зарплати навіть у кризу та війну у 2024 році

Глобальна криза на ІТ-ринку перейшла з 2023 року у 2024. Сухі цифри з аналізу НБУ свідчать, що експорт українських технологічних послуг впав на 7%. Ринок стагнує, зайти в гру тепер набагато складніше, тож, для потенційних джунів настали темні часи.

Загалом попит на ІТ-спеціалістів в Україні є найменшим за останні п’ять років. Звісно, сильно вплинув фактор війни — галузь, яка найуспішніше пройшла 2022 рік, виснажилася.

На зовнішніх ринках ситуація хоча й легша, але також далеко не безхмарна. Ще не встигли вщухнути розмови про глобальні скорочення в Amazon, Meta, Google.

Рівень зарплат в українському ІТ трохи знизився. Але на деякі спеціальності — чек залишається досить високим. На вершині зарплатного рейтингу — СТО. Засновниця рекрутингової агенції Digital Hiring та ex-HRD компаній «Ельдорадо» та «Цитрус» Наталія Фольгіна у своїй авторській колонці для AIN.UA розповіла про те, який стан справ із вакансіями СТО в Україні та як фахівцям такого рівня потрапити у міжнародні компанії.

СТО — найвища ланка розробки і ключова людина в продуктових компаніях, яка за рівнем зарплати може часто змагатися із СЕО.

В Україні середня зарплата СТО — $8 000/місяць плюс бонуси. Тим часом на закордонних ринках середній показник — $10 000/місяць плюс бонуси. Водночас є винятки з піковими значеннями $20 000/місяць і більше. Найвищі офери в США, ОАЕ та Німеччині.

Крім різниці в рівні зарплат — в Україні значно менше вакансій для СТО. Наприклад, якщо проаналізувати пропозиції лише на Linkedin — в усіх Україні наразі відкрита всього одна вакансія, у Берліні — 28, у Нью-Йорку — 23.

Звісно, через це багато українських айтівців дивляться на західний ринок.

Як українському СТО підписати офер із закордонною компанією?

Вчити англійську

Порада ніби й на поверхні, але далеко не всі українські СТО мають достатній рівень мови, щоби «стукати» в каліфорнійські стартапи. Умовного Upper intermediate — недостатньо. Треба впевнений Fluent.

Зазвичай рівень перевіряють просто зідзвоном. Проте інколи клієнт хоче бачити сертифікацію, чи проводить тест індивідуально.

Бути culture fit

Треба знати особливості країни, де хочеться працювати. Наприклад, американська корпоративна культура відрізняється і від української та європейської загалом. Якщо в Європі моветон кидати таски у вихідні, то в США — не дивляться ані на календар, ані на годинник. Якщо треба зараз, то зараз, фокус — на швидкість.

Також у США є культура позитивного зворотного зв’язку. Навіть, якщо керівництво не задоволено роботою — зазвичай це озвучується досить м’яко й люди з іншою ментальністю можуть навіть не зрозуміти, що є якась проблема. Українці, наприклад, більше звикли до категоричних оцінок: добре/погано.

Між тим, закордонні компанії дійсно зважають на цей culture fit і погана пристосованість може стати причиною, що кандидат не приживеться. Тому, якщо збираєтеся на західний ринок — варто проконсультуватися з кимось, хто вже довго там працює, дізнатися про особливості країни та спробувати прийняти нові правила.

Бути лідером

Просто крутих hard skills недостатньо — кандидат повинен мати високі менеджерські навички. СЕО хочуть бачити людину, яка мотивуватиме, надихатиме та вестиме команду за собою. Тому, якщо відчуваєте, що із цим гальмуєте, — час прокачати лідерство. Зараз достатньо коучів та курсів. Впевненості може надати навіть акторський воркшоп.

Мати досвід роботи в міжнародних компаніях

Досвід на позиції Middle в американській компанії оцінять вище за досвід Senior в українській. Тому розпочати свій шлях на закордонних ринках варто чим раніше

Проте навіть відповідаючи всім вимогам, українці можуть не отримати посаду. Через ризики пов’язані з війною деякі закордонні компанії перестали наймати співробітників, які проживають в Україні.

Що з наймом СТО?

Хоча ІТ-ринок переживає складні часи, рекрутери все одно можуть зустрітися з труднощами під час закриття вакансії. Зазвичай це стосується хантингу, наприклад, коли СЕО хоче бачити конкретну людину на посаді.

Зараз СТО, які вже мають роботу, не хочуть розглядати інші пропозиції. Дається в знаки загальна нестабільність у світі — страх втратити те, що маєш. Кандидати бояться, що в новій компанії можуть не прижитися через cultural fit, або не пройти випробувальний термін. Часто переконати їх не може навіть пропозиція підвищення зарплати на 30 %.

Одними грошима класного спеціаліста зацікавити важко.

Інша справа — перспективи.



Важливо надихнути кандидата, розказати про плани компанії, залученість, можливість впливати на процеси, про його майбутні повноваження та виклики. Звісно, тільки чесно, без прикрас. Якщо такі перспективи будуть йому цікаві — спрацює краще за підвищення зарплати.

ІТ у 2024 році

Криза в ІТ затягується. Зважаючи на війну в Україні, не думаю, що можуть бути швидкі позитивні зрушення. Скоріш за все, айтівцям доведеться звикнути до нових умов та конкуренції на ринку.

Проте можливості для розвитку та заробітку завжди є. Хоча багато технологічних компаній виїхали за кордон, впевнена, на їхнє місце прийдуть інші українські стартапи. Ніша залишається однією з найбільш перспективних і високооплачуваних, навіть попри війну.

Авторка: Наталія Фольгіна, засновниця рекрутингової агенції Digital Hiring