Сергей Токарев о Сообществе, перспективах tech-индустрии и взаимодействии с властью

6 февраля в Киеве состоялась презентация Сообщества Diia.City United, основанного представителями разных ІТ-бизнесов. Главная цель украинских компаний состоит в том, чтобы отечественная tech-сфера стала более эффективной и полезной для государства. Об этом написал в Facebook Сергей Токарев – партнёр инвестиционной группы Roosh, участвовавшей в основании Diia.City United.

«Как известно, 5% ВВП страны припадает на сферу ІТ. Это около 8 миллиардов долларов оборота. Если нам удастся сделать украинскую tech-индустрию более эффективной, мы сможем улучшить эти показатели», – заверяет Сергей Токарев.

Бизнесмен утверждает, что именно Сообщество станет инструментом, способным решить много актуальных потребностей отечественного ІТ-сектора в сотрудничестве с властями страны. К ним относятся благоприятная бизнес-среда, прогнозируемость работы, правовая прозрачность и т.д. Бизнесмен считает, что особое внимание следует уделить защите и доработке правового режима.

Кто участвовал и что обсуждали на мероприятии



«Цель Сообщества – создание прозрачных и понятных правил для ІТ-сферы, а также налаживание диалога между властью и бизнесом. Таким образом можно достичь благоприятного бизнес-климата для технологической сферы в Украине», – утверждает Сергей Токарев.

Кроме компании Roosh, в состав учредителей Diia.City United входят Ajax Systems, Monobank, Netpeak Group, MacPaw и Genesis. Их представители не только выступали с речами, но и обсуждали главные стратегии: защита и доработка Дія.City, поиск решений актуальных вопросов и проблем, ускорение интеграции украинской tech-сферы в глобальный рынок, двустороннее сотрудничество с властями и прочее.

Среди выступающих присутствовал Александр Косован, основатель и СЕО MacPaw, а также президент Diia.City United: «В Украине достаточно талантливых специалистов, идей и технологий для того, чтобы стать частью лидеров ІТ-рынков. Однако ещё необходимо всё правильно реализовать – создать прозрачные правила. Мы обязаны обеспечить благоприятные условия для продуктивного диалога между бизнесами и властью. Только так у нас получится достичь высокого уровня развития и обеспечить больше инвестиций».



Дополнительно к спикерам присоединился Михаил Федоров – министр цифровой трансформации Украины. Во время выступления он рассказал о возможностях и преимуществах Diia.City United. Министр подчеркнул, что благодаря представителям ІТ-комьюнити, которые присутствовали на мероприятии, можно достичь высоких результатов для сотрудничества между бизнесом и государством.

Сергей Токарев ещё подчеркнул, что кроме членов Сообщества, к дискуссии присоединились народные депутаты, инфлуенсеры, инвесторы и представители посольств G7 и ЕС. Спикеры неоднократно утверждали, что благодаря многочисленным кризисам бизнес в Украине является закалённым и способным к поиску креативных путей решения любых проблем.