Зарплати айтівців знову виросли. 5 висновків з опитування українських ІТ-спеціалістів взимку 2024

Зарплати Machine Learning / Deep Learning фахівців зростають, як і кількість самих спеціалістів. Про це йдеться у великому опитуванні РМ, DevOps/SRE, HR, дизайнерів, аналітиків та інших спеціалістів. Хто в українському IT заробляє найменше й найбільше.

Видання DOU зібрало відповіді 12 074 українських айтівців щодо їхніх зарплат, з них — 5959 розробників, 2205 тестувальників і 3910 інших технічних і нетехнічних фахівців. Раніше воно показало, що зарплати в QA за останні пів року практично не змінилися.

Висновки з дослідження

Найменше заробляють айтівці з підтримки, сисадміни й HTML-програмісти. Найбільше (сюрприз) — керівники компаній.

Медіанна зарплата Director of Engineering $7215, Engineering Manager $6500, CTO $6000, CEO/(co-)founder $5870. На цьому ж рівні зарплати System Architect ($6500).

За ними — фахівці з DevOps/SRE та РМ високого рівня. Найвищі зарплати серед РМ у Program Manager ($4300) і Delivery Manager ($4200), хоча вони й дещо знизилися у другій половині 2023 року. Далі — Product Owner ($3900), Scrum Master ($3600) і Product Manager ($3500).

Зарплати фахівців з DevOps і SRE суттєво відрізняються. Медіанна зарплата SRE — $4500, DevOps — $3500.

Наступні за рівнем зарплат — фахівці з Data Science, Data Engineers, ML Engineers (медіана $3100).

Найменше отримують Customer/Technical Support ($1100-1200), сисадміни ($1000) і HTML-кодери ($800).

Зарплати Machine Learning / Deep Learning фахівців зросли у другому півріччі. Data Science спеціалісти також почали отримувати більше, а Data Engineers — дещо менше.

Зарплати фахівців з роботи з великими даними змінювалися неоднаково в другому півріччі 2023 року. Data Scientists і Machine Learning / Deep Learning Engineers стали отримувати більше (+$330 та +$475).

Водночас медіанна зарплата Data Engineers знизилася на $300. Падіння зачепило досвідчених Data Engineers: у фахівців рівня Middle -$350, до $2650, у Senior -$450, до $5200.

Кількість фахівців із HR, рекрутингу та навчання, які взяли участь в опитуванні, поменшало на третину. Але медіанна зарплата дещо збільшилась.

Порівняно літом минулого року, HR в опитуванні стало менше на 34%. Кількість опитаних HR-фахівців впала в компаніях всіх типів та розмірів. Зменшилась як кількість фахівців, що займалися пошуком і рекрутингом фахівців, так і HR-менеджерів і People partners. Єдина категорія, у якій зросла кількість фахівців — HR Business Partner.

Водночас медіанна зарплата HR-фахівців зросла на $200, до $1500. Найбільше — у HR Director (+$462, до $3500). Зменшилися медіанні зарплати Talent Acquisition Manager (-$150) і Talent Researcher/Sourcer (-$100).

Медіанні зарплати за посадами на основі 2306 відповідей. Інфографіка DOU

Зарплати у Product Analysts також виросли.

Через зростання зарплат Product Analyst (+$300 за пів року) вони практично зрівнялися з Business Analyst. 94% цих фахівців працюють у продуктових компаніях.

«Є тенденція до зростання зарплат аналітиків рівня Middle: +$270 у Data Analyst та +$75 у Business Analyst. Зарплати сеньйорів, навпаки, зменшилися з $3800, до $3500», — йдеться в дослідженні.

Медіанна зарплата Data Analyst навпаки — знижується (-$155). Передусім у великих компаніях з більш ніж 200 співробітниками. На третину зменшилась кількість опитаних фахівців з аналізу даних в аутсорсингових та аутстафінгових компаніях.

Зростання зарплат в Designer.

Тенденція до зростання зарплат дизайнерів простежується в компаніях всіх розмірів і напрямів роботи.

Медіанна зарплата Product Designer дещо відновилася після падіння в першій половині 2023 року: +$100 за останні пів року. Медіанна зарплата UI/UX Designer майже без змін (+$25 за останні пів року), але стали менше отримувати початківці (з $700 до $600 у джуніорів).

Зросли зарплати у 3D і 2D художників рівня Middle — до $1700 у фахівців із 3D і до $1300 у фахівців із 2D.