НБУ передав банкам список 150 українських блогерів на перевірку фінмоніторингу, - ЗМІ

|ЖЖ » Новини » Гроші і Економіка » 2024 » Февраль » 8 » 16:18:29
НБУ розіслав банкам на перевірку фінансового моніторингу список зі 150 ТОПових українських блогерів. Про це пишуть в соцмережах фейсбук і X.
Українські блогери чекають старанних перевірок з фінансового моніторингу в їхніх банках. Про це повідомили джерела у банківській системі, але відмовилися підтвердити неанонімно, посилаючись на конфіденційність інформації.
Джерела говорять, що минулого тижня від Національного банку до різних банків прийшла неофіційна вказівка щодо перевірки в межах фінмоніторингу ряду блогерів за списком. У списку близько 150 осіб, але він є секретним, і сама вказівка від Нацбанку надійшла у словесній формі.
«Це звичайний файл Excel із іменами, всього 150 осіб, без чіткого предпису на бланку НБУ - що і як робити. Все на словах, і з вказівкою не розголошувати історію. Є конфіденційність, і сам файл конфіденційний, так що привести приклад з іменами не зможу. Можу тільки сказати, що деякі особи зі списку мають стосунок до певних політиків і благодійних організацій. Чи всі банки отримали цей список, чи тільки вибрані - невідомо», - розповів джерело в одному з великих банків.
Для розуміння: кожного клієнта в банку регулярно перевіряють за фінмоніторингом - 1-2 рази в рік фізична особа проходить актуалізацію особистих даних. А якщо людина відмовляється це зробити, то йому можуть зупинити всі операції і закрити доступ до рахунку, заблокувати його. Банку потрібно, щоб клієнт надав паспорт і податковий код, також, як і при відкритті рахунку, а також підтвердив (змінив) інформацію про місце роботи, розмір поточного доходу, склад сім'ї та інше. Таке перепідтвердження (уточнення) інформації про кожного клієнта банки проводять або особисто в відділенні, або через мобільний додаток, або через інтернет-банкінг. Після проходження цієї процедури банки ведуть фінмоніторинг за кожною особою в основному в автоматичному режимі.
Діє алгоритм (комп'ютерна програма), яка оцінює операції кожної особи на підозрілість/ризиковість. Все роботизовано, вручну кожну операцію ніхто не досліджує. Але якщо людина починає робити підозрілі операції, то біля його імені загоряється умовна «червона лампочка», і тоді його починають перевіряти вручну і старанно. А якщо виникають підозри по відмиванню грошей (або по фінансуванню тероризму), то рахунок можуть спочатку заблокувати, а після і примусово закрити в односторонньому порядку.
Зараз із списком в 150 блогерів буде відбуватися ручна перевірка. Кожну особу зі списку обстежать уже не за допомогою алгоритму, а руками фахівця фінмоніторингу.
«Перше, що перевіряється, це великі внески/зняття готівки з рахунку. Великі покупки: обов'язковий фінмоніторинг відбувається за всіма проводками від 400 тисяч гривень і вище, але тут будуть обстежуватися операції на менші суми — ми, наприклад, дивимося на перекази/оплати на 80-100 тисяч гривень. А також на природу транзакцій. Якщо, наприклад, у вас лише оплати комунальних послуг чи мобільного, то в цьому немає нічого дивного. Але якщо вам регулярно зараховують з різних місць готівку через платіжні термінали, то у банку можуть виникнути питання», - пояснили в одному з банків.
Там не бачать нічого дивного в розсилці секретних списків на перевірку від НБУ.
«Фінмоніторинг – святий обов'язок кожного банку. Проте списки на перевірку все одно будуть засекречені та не будуть оприлюднені. Особливо коли йдеться про перевірку за якоюсь ознакою: сьогодні перевіряють блогерів, а завтра захочуть перевірити, скажімо, енергетиків чи лікарів. Умовно говорю. За таке Нацбанк можуть звинуватити у дискримінації та нападках на певну групу громадян, та ще через їхню професійну діяльність. Адже перед фінмоніторингом усі мають бути рівними, без виділення якоїсь категорії громадян. Тому якщо інформація про список блогерів спливе десь, то НБУ все заперечуватиме», - сказало джерело.