НБУ передав банкам список 150 українських блогерів на перевірку фінмоніторингу, - ЗМІ

НБУ розіслав банкам на перевірку фінансового моніторингу список зі 150 ТОПових українських блогерів. Про це пишуть в соцмережах фейсбук і X.

Українські блогери чекають старанних перевірок з фінансового моніторингу в їхніх банках. Про це повідомили джерела у банківській системі, але відмовилися підтвердити неанонімно, посилаючись на конфіденційність інформації.



Джерела говорять, що минулого тижня від Національного банку до різних банків прийшла неофіційна вказівка щодо перевірки в межах фінмоніторингу ряду блогерів за списком. У списку близько 150 осіб, але він є секретним, і сама вказівка від Нацбанку надійшла у словесній формі.

«Це звичайний файл Excel із іменами, всього 150 осіб, без чіткого предпису на бланку НБУ - що і як робити. Все на словах, і з вказівкою не розголошувати історію. Є конфіденційність, і сам файл конфіденційний, так що привести приклад з іменами не зможу. Можу тільки сказати, що деякі особи зі списку мають стосунок до певних політиків і благодійних організацій. Чи всі банки отримали цей список, чи тільки вибрані - невідомо», - розповів джерело в одному з великих банків.



Для розуміння: кожного клієнта в банку регулярно перевіряють за фінмоніторингом - 1-2 рази в рік фізична особа проходить актуалізацію особистих даних. А якщо людина відмовляється це зробити, то йому можуть зупинити всі операції і закрити доступ до рахунку, заблокувати його. Банку потрібно, щоб клієнт надав паспорт і податковий код, також, як і при відкритті рахунку, а також підтвердив (змінив) інформацію про місце роботи, розмір поточного доходу, склад сім'ї та інше. Таке перепідтвердження (уточнення) інформації про кожного клієнта банки проводять або особисто в відділенні, або через мобільний додаток, або через інтернет-банкінг. Після проходження цієї процедури банки ведуть фінмоніторинг за кожною особою в основному в автоматичному режимі.



Діє алгоритм (комп'ютерна програма), яка оцінює операції кожної особи на підозрілість/ризиковість. Все роботизовано, вручну кожну операцію ніхто не досліджує. Але якщо людина починає робити підозрілі операції, то біля його імені загоряється умовна «червона лампочка», і тоді його починають перевіряти вручну і старанно. А якщо виникають підозри по відмиванню грошей (або по фінансуванню тероризму), то рахунок можуть спочатку заблокувати, а після і примусово закрити в односторонньому порядку.



Зараз із списком в 150 блогерів буде відбуватися ручна перевірка. Кожну особу зі списку обстежать уже не за допомогою алгоритму, а руками фахівця фінмоніторингу.



«Перше, що перевіряється, це великі внески/зняття готівки з рахунку. Великі покупки: обов'язковий фінмоніторинг відбувається за всіма проводками від 400 тисяч гривень і вище, але тут будуть обстежуватися операції на менші суми — ми, наприклад, дивимося на перекази/оплати на 80-100 тисяч гривень. А також на природу транзакцій. Якщо, наприклад, у вас лише оплати комунальних послуг чи мобільного, то в цьому немає нічого дивного. Але якщо вам регулярно зараховують з різних місць готівку через платіжні термінали, то у банку можуть виникнути питання», - пояснили в одному з банків.



Там не бачать нічого дивного в розсилці секретних списків на перевірку від НБУ.