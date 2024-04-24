Квартира в аренду, депозит чи банківське золото: що дасть більше прибутку у 2024 році

У період криз актуальність тих чи інших інвестиційних напрямів змінюється. Що сьогодні цікавить інвесторів найбільше, які плюси та мінуси мають депозити, ОВДП, нерухомість та банківське золото, та й взагалі: як під час війни захистити свої гроші? У відповідях на ці питання Фокус розбирався разом з експертами.

Інвесторів завжди і всюди приваблює максимальна дохідність при мінімальному рівні ризиків, кажуть економісти. Але під час війни ризики зростають, майбутнє стає непрозорим, а впевненість у тому, що завтра буде краще, ніж учора, знижується.

Обрій інвестування у разі масштабних військових дій стискається до півроку-року, а у "фільтрах" вибору інвестиційних інструментів головними налаштуваннями стають ліквідність та захищеність, зазначив у розмові з Фокусом аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак. Ліквідність — це швидкість, з якою можна продати актив без великих витрат, навіть якщо умови погіршуються. А захищеність — це позитивна чи нейтральна реакція ціни активу на ескалацію воєнних дій, за рахунок підвищення попиту на ці активи. Традиційними захисними активами, крім твердої валюти, вважаються короткострокові держоблігації, дорогоцінні метали, нерухомість, депозити.

Депозити в банках: зручні та зрозумілі

За словами Дмитра Замотаєва, директора департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку, для фізичних осіб найбільш зрозумілим, відносно простим та прийнятним механізмом не лише для збереження, але й для отримання пасивного прибутку, залишаються гривневі депозити.

По-перше, каже експерт, відкрити депозит можна за кілька секунд у мобільному застосунку, що є дуже швидким і зручним способом інвестицій.

По-друге, попри поступове зниження ставок за гривневими вкладами, вони залишаються досить привабливими для громадян, адже "чистий" дохід, що враховує інфляцію, залежно від терміну вкладу складає до 16% річних. При цьому середні ставки за вкладами на 3-6 місяців складають 12,5-13% річних, а середні ставки на депозити з розміщенням від 9 місяців до 1 року — 12% річних.



Чистий дохід за гривневими вкладами майже втричі перевищує прибуток за валютними депозитами

По-третє, отримання прибутку за гривневими депозитами відносно не тривале в часі, а сам прибуток чітко визначений та не залежить від біржових котирувань, наприклад, як дорогоцінні метали.

"Чистий дохід за гривневими вкладами майже втричі перевищує прибуток за валютними депозитами, — відзначив Дмитро Замотаєв у коментарі Фокусу. — Прибуток за доларовими вкладами не перевищує 1,8% річних, а вклади в євро дають максимально 1,6% річних. Але, можна сказати, що громадяни використовують валютні вклади, скоріше, як "сейф", а не як джерело отримання прибутку".

Отримання прибутку за гривневими депозитами відносно не тривале в часі, а сам прибуток чітко визначений та не залежить від біржових котирувань.

ОВДП: прибутковість та доступність коштів

Хоча банківські депозити залишаються найбільш зручним фінансовим інструментом для накопичення та збереження коштів, державні облігації дають можливість отримувати трохи вищу дохідність, каже директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін.

"Найбільш розповсюджена стратегія для вкладень в ОВДП – це купити і потім тримати їх до погашення. Для більш активних інвесторів також існує можливість торгувати облігаціями на біржі з метою отримати додатковий дохід, якщо вдасться купити в певний момент дешевше, а потім продати дорожче", — зазначив експерт.

Прибутковість ОВДП вища, ніж депозитів: за середньостроковими облігаціями це 13,5-16% річних, за довгостроковими — ще вище

Аналітик Андрій Шевчишин також вважає, що ОВДП як інвестиційний інструмент набагато цікавіший за депозити, а утримує людей від їх купівлі лише низька фінансова грамотність. "Зазвичай люди не хочуть розбиратися, як здійснити покупку і для чого, — зазначив аналітик у коментарі Фокусу. – А коли людина дізнається, що купівля цінних паперів може здійснюватись лише ліцензованими учасниками – брокерами та банками – вона взагалі втрачає до них інтерес".



Державні облігації дають можливість отримувати вищу дохідність, ніж за депозитами

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Проте, каже Андрій Шевчишин, все не таке страшно, як здається. Придбати ОВДП можна, наприклад, через "Дію", яка є торговим майданчиком, а насправді можливість купівлі надають банки, які прямо співпрацюють з "Дією". Прибутковість ОВДП вища, ніж депозитів: за середньостроковими облігаціями це 13,5-16% річних, за довгостроковими — ще вище. Ба більше: на відміну від депозиту отриманий прибуток не оподатковується. Крім того, ОВДП в умовах війни несуть ще й соціальну функцію,бо через них фінансується армія та інші проекти держави. І, нарешті, з ОВДП можна дуже швидко вийти: продати та оперативно отримати гроші.

ОВДП в умовах війни несуть ще й соціальну функцію,бо через них фінансується армія та інші проекти держави.

Тож, підсумував експерт, до переваг даного інструменту перед депозитами можна сміливо віднести прибутковість, неоподатковуваність та доступність коштів. Плюс 100% держгарантія на усі випуски. Навіть якщо виникнуть якісь труднощі, держава завжди може випустити інші папери, а за самого негативного сценарію – надрукувати гроші та погасити.

Купівля нерухомості: дохідна стратегія, але є нюанси

Експерти кажуть, що купівля квартири залишається вигідним способом інвестування навіть під час війни. "В Україні нерухомість традиційно є одним з найбільш стабільних активів. Ціни вже зараз відновилися до довоєнного рівня. Дохідність оренди для найбільш забезпечених регіонів складає щонайменше 7-8% річних у валюті, а різниця між котлованом та готовим об'єктом знаходиться на рівні 25-30%. Тобто, якщо ризикнути на нижчих стадіях будівництва, можна перепродати та заробити", — відзначила у інтерв'ю Фокусу Анна Лаєвська, комерційна директорка "Інтергал-Буд".

Термін повернення інвестицій для приватного інвестора, який здаватиме квартиру в оренду, зазвичай складає 10-12 років. Але при перепродажі квартири вартість інвестиції та прибуток можна отримати значно швидше.

За її словами, термін повернення інвестицій для приватного інвестора, який здаватиме квартиру в оренду, зазвичай складає 10-12 років. Але при перепродажі квартири вартість інвестиції та прибуток можна отримати в значно коротші терміни.

При купівлі житла Анна Лаєвська радить звернути увагу, насамперед, на локацію. Це має бути дуже комфортний для життя район, зручне транспортне сполучення з центром міста, бажано поблизу метро. Важливо, щоб поруч була прогулянкова зона — сквер, парк, зона відпочинку. Також цінуються комплекси з власною інфраструктурою: торгівля, послуги, розваги.



Експерти радять обирати об'єкт, де вже багато будинків збудовано, або знаходяться на завершальній стадії

Фото: Інтергал-Буд

"Звісно, бажано обирати об'єкт, де вже багато будинків збудовано, або знаходяться на завершальній стадії. Але якщо це топове місце в Києві чи Львові, можна купувати на будь-якій стадії", — зауважила експертка.

Оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак погоджується: якщо обрати правильну інвестиційну стратегію, потужну концепцію ЖК та ліквідний лот, який має високий потенціал протягом тривалого часу, навіть в умовах війни інвестиції в нерухомість можна розглядати з точки зору дохідної стратегії. При цьому потрібно розуміти, що наразі це гра "в довгу": зайти та вийти через два роки з високою дохідністю вдасться лише в обмежених випадках і суперліквідних продуктах. Експертка радить розраховувати на строки до кінця війни плюс два роки та більше.

Гарна новина для потенційних покупців з помірними доходами: завдяки програмі "єОселя" вони тепер також можуть стати власниками нових квартир

"Найперспективнішим для інвесторів є столичний регіон, а також міста-хаби, які не просто тимчасово приймають внутрішньо переміщених осіб, а стають для них другим домом, — відзначила Вікторія Берещак у коментарі Фокусу. — Це насамперед Дніпро, Вінниця, Черкаси, Кропивницький. А ось ринок західних областей наразі перегрітий, поки що не раджу на ньому фокусуватись".

Гарна новина для потенційних покупців з помірними доходами: завдяки програмі "єОселя" вони тепер також можуть стати власниками нових квартир.

"В нас з'явилася нова цільова аудиторія людей з доходами на родину 30-40 тис. грн, — розповідає комерційна директорка "Інтергал-Буд". — Держпрограма зробила купівлю квартири для таких клієнтів більш доступною, бо це досить невеликі виплати (10-15 тис грн на місяць), кредит на 20 років, гривня, жодних валютних ризиків. Якщо до війни дозволити собі первинку могли близько 5% населення, то програма "єОселя" збільшила кількість потенційних покупців в рази. Головне — щоб у держави були кошти, і щоб швидше йшла акредитація об'єктів".



Держпрограма "єОселя" зробила купівлю квартири більш доступною

Фото: ТСН

Банківське золото: специфічне, але цікаве

На думку Дмитра Чуріна, працювати з банківським золотом досить складно, що в першу чергу пов`язано з незручністю операцій з золотими злитками, а також досить суттєвою різницею між ціною на покупку та продаж. "Банківське золото як фінансовий інструмент найбільше підходить у якості додаткової диверсифікації активів, а також для цілей довгострокових інвестиційних стратегій", — зазначив експерт.

Андрій Шевчишин вважає золото хоча і специфічним, але цікавим інструментом, який підходить для довгострокових інвестицій, або для тих, хто хоче просто зберегти кошти.



З початку року ціна на золото зросла майже на 17%

Фото: НБУ

"Ставка по банківському золоту низька, а скористатися цим інструментом можна в обмеженій кількості банків, — зазначив експерт у розмові з Фокусом. – Водночас отримання доходу формується не лише за рахунок ставки. По-перше, золото номіновано у валюті, тобто девальвація гривні безпосередньо відбивається на його вартості. По-друге, великий вплив має зміна світових цін на золото".

Сьогодні золото перебуває у висхідному тренді: якщо на початку поточного року вартість золота становила 2050 доларів за унцію, то на 19 квітня – 2394 долари, тобто з початку року ціна зросла майже на 17%. Якщо додати до цього девальвацію гривні (з початку року 4,5%), то навіть без урахування банківського відсотка отримуємо прибутковість 21,5% за 3,5 місяці, наводить цифри Андрій Шевчишин.

Золото стає все більш затребуваним зі зростанням військових ризиків

"Так, це спекулятивне та агресивне зростання, його важко передбачити та оцінити, але все ж таки це чималий прибуток, — підсумував експерт. — Хоча, звісно, варто визнати, що у довгостроковій стабільності золото не таке цікаве з погляду прибутковості".

За словами Максима Орищака, золото стає все більш затребуваним зі зростанням військових ризиків. Враховуючи, що прогнози на літо-2024 невтішні, інвестиційні переваги громадян зміщуватимуться у бік ще більшої захищеності та ліквідності, тож попит на банківське золото може зрости.

Автор: Наталя Мічковська, ФОКУС