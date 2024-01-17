Українцям будуть відключати комуналку за борги: коли лишать без води та світла і що робити

В Україні за час повномасштабної війни значно зросли борги за комуналку. Ситуація досягла таких масштабів, що Кабміну довелось дозволити комунальним підприємствам відключати послуги за борги. Поки субсидіанти та по-справжньому бідні родини вчасно сплачують рахунки, українці, які мають можливість, не платять за комуналку місяцями і продовжують нею користуватись.

Про те, як змінили правила із січня і до чого це призведе, читайте в матеріалі OBOZ.

Пенсіонери та українці з низькими доходами платять завжди вчасно

"У нас ситуація контрольована, великих боргів немає і вони не зростають, до суду ми не подаємо", – розповідає OBOZ.UA директор одного з найменших в Україні "Заліщицького водоканалу" Адам Хом'як. У підприємства є всього близько 2800 абонентів. Якщо хтось накопичує борг, то з ним швидко находять спільну мову. Але навіть у цьому підприємстві серед боржників є ті споживачі, які легко могли б сплачувати рахунки.

"Це загальнонаціональна проблема", – каже Хом'як. Українці, що оформили субсидію, завжди платять вчасно. Вони розуміють: якщо не заплатити, допомогу на оплату комуналки можуть забрати. А ось порівняно багаті споживачі дозволяють собі місяцями накопичувати борги.

За електроенергію в Києві мешканці столиці заборгували вже 482,8 млн грн, а в Дніпропетровській області – 764 млн грн, повідомили в Yasno. Але лише 2-3% споживачів з боргами планують відключити. Це затяті боржники. Наприклад, у Дніпропетровській області планують відключити 46 тис. абонентів. Кожен з них у середньому заборгував 9076 грн. У Києві можуть відключити 28 тис. мешканців, кожен з них у середньому не заплатив по 7357 грн.

Серед боржників є велика кількість заможних українців. На запит нардепа Олексія Кучеренка в компанії (не розкриваючи персональних даних) навели кілька прикладів. У Києві є власник 5 квартир, який минулого року жодного разу не заплатив за світло. Загальна заборгованість склала 91,7 тис. грн. Десятки тисяч споживачів відключать від комунальних послуг вже наприкінці січня.

У "Київводоканалі" боржниками вважають лише тих, хто щонайменше три місяці не платить за комуналку. Близько 35 тис. осіб заборгували більш ніж 10 тис. грн кожен. Українці користуються послугами, але не платять за них. Йдеться навіть про власників новобудов у Печерському районі, де вартість житла може сягати семизначних цифр.

У Нацкомісії з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) заявили, що причина скасування мораторію – заборгованість населення, наприклад, за електричну енергію зросла на 41% (порівняно з періодом до повномасштабної війни). Якщо українці використовують комунальні послуги та не платять за них, страждають усі. У підприємств немає коштів для стабільної роботи, ремонтних робіт. А рано чи пізно тарифи доводиться підвищувати.

Оксана Поліщук, прессекретарка "Вінницяоблводоканал", розповідає OBOZ.UA: загальний борг за час великої війни збільшився на 10 млн грн – до 80 млн. І це при тому, що підприємство пропонує один із найменших тарифів в Україні (25,63 грн за кубометр води з урахуванням водовідведення).

Як українців можуть покарати за комунальні борги

Комунальні підприємства передусім зацікавлені в тому, щоб боржник "одумався" та сам став платити. Подавати в суд – дорого. Наприклад, як розповіли OBOZ.UA в одному з ОСББ Києва, послуги юриста для оформлення заяви в суд, а також отримання судового наказу "під ключ" коштує близько 2-3 тис. грн з кожного боржника. Це без урахування судового збору, який пізніше має повернути боржник.

"Ми намагаємось іти назустріч нашим клієнтам. Ми керуємось чинним законодавством, враховуємо зміни до постанови щодо скасування мораторію на відключення комунальних послуг, проте все одно ми передусім пропонуємо підписати реструктуризацію і на дуже вигідних умовах. Ми готові розтермінувати борг на 12 місяців", – розповідає Оксана Поліщук.

Адам Хом'як також впевнений, що найкращий варіант – розмовляти з боржниками, переконувати добровільно заплатити за борги. "У суди ми майже не звертаємось".

Якщо боржник відмовляється платити, з січня інструментарій комунальних підприємств збільшився. Тепер можна:

відключати воду, електроенергію. Для цього треба завчасно письмово повідомити боржника. Якщо він не скористався останнім правом підписати договір реструктуризації, можна подавати до суду;

Для цього треба завчасно письмово повідомити боржника. Якщо він не скористався останнім правом підписати договір реструктуризації, можна подавати до суду; звертатись у суд та отримувати судовий наказ щодо обов'язку сплатити заборгованість;

щодо обов'язку сплатити заборгованість; якщо боржник відмовляється виконати рішення суду, звертатись у виконавчу службу: арештовувати рахунки боржника, у рахунок боргу домагатись арешту та продажу його майна.



Комунальні послуги – такий самий товар, і як і будь-який інший. Єдина різниця: якщо в супермаркеті ви не можете скористатись товаром, поки не заплатити за нього на касі, то у випадку з комунальними послугами оплата відбувається вже після споживання. При цьому так відбувається далеко не у всіх країнах. У деяких випадках треба зробити передоплату для того, щоб отримати газ чи електроенергію. У жодній розвиненій країні неможлива ситуація, коли клієнти роками споживають комунальні послуги і не платять за них.