Масштабна індексація пенсій: хто отримає на 1000 грн більше від березня 2024

За попередніми розрахунками Мінсоцполітики, індексація може скласти близько 13%. Однак конкретну суму надбавки для кожного пенсіонера назвати поки не можна. За попередніми підрахунками, прибавку в розмірі 1 тис. грн отримають ті українці, які зараз отримують "чисту" пенсію в розмірі 7 692 грн.

Про це стало відомо з інтерв'ю міністерки соцполітики Оксани Жолнович для "Укрінформ".

"Ми не розглядаємо жодних варіантів перенесення. Ми плануємо виконувати всі наші стандарти, що заплановані в межах цього року. Звісно, можуть бути надзвичайні обставини. Це війна. Але зараз в поточному варіанті ми плануємо робити цю індексацію", – розповіла Жолнович.

Індексація запланована на березень. Раніше її провести неможливо, бо дані статистики надходять не раніше лютого. А без статистики розрахувати точний розмір індексації неможливо.

Так, за формулою розмір індексації рахують наступним чином: 50% інфляції за 2023-й + 50% середнього зростання зарплати (річного з урахуванням останніх 36 місяців).

Точний розмір сказати важко, проте і в Мінфіні, і в Мінсоцполітики очікують, що це буде близько 13%. Проте це не означає, що всі пенсії підвищать саме на 13%. Розмір надбавки залежить і від інших факторів.

Зокрема, підвищувати будуть "голу пенсію". Це той розмір виплати, який розрахували за формулою. І розмір пенсії за формулою може бути меншим, ніж фактичний. Так, в Україні пенсії збільшують і за віковими категоріями, і за стаж. Тож деякі українці замість прибавки в 13% можуть отримати підвищення всього, наприклад, на 7%.

Водночас не будуть підвищувати пенсії, які не встигли "застаріти". Індексація потрібна для того, щоб осучаснити пенсії, які було назначено багато років тому. Ті українці, що отримали виплати в минулому і навіть в позаминулому роках, скоріш за все, залишаться без березневої індексації.

Правила виходу на пенсію змінилися

Пенсійна реформа в Україні триває, і умови виходу на заслужений відпочинок поступово ускладнюються. Як повідомили у Головному управлінні Пенсійного фонду України, у 2024 році для призначення пенсії за віком у 60 років знадобиться щонайменше 31 рік страхового стажу.

З кожним роком, щоб отримувати заслужену пенсію, українцям потрібно більше працювати.

Яка кількість страхового стажу, необхідна для виходу на пенсію за віком у 2024 році повідомили у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Луганській області.

2024 року для виходу на пенсію необхідно буде мати щонайменше 31 рік страхового стажу.

Право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років мають особи за наявності страхового стажу:

Від 1 січня 2024 року до 31 грудня 2024 року – не менше 31 року.

За відсутності зазначеного вище страхового стажу право на призначення пенсії за віком особи мають після досягнення віку 63 роки за наявності такого страхового стажу:

Від 1 січня 2024 року до 31 грудня 2024 року – від 21 до 31 року.

За відсутності зазначеного вище страхового стажу (який дає право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 63 роки), пенсія за віком призначається особам після досягнення 65-річного віку за наявності такого страхового стажу:

Від 1 січня 2024 року до 31 грудня 2024 року – від 15 до 21 років.

У Пенсійному фонді нагадують, що якщо стажу не вистачає, то його можна докупити або ще допрацювати. На сьогодні за місяць страхового стажу треба платити 2 948 грн, за рік - 35 376 грн.