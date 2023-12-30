Німеччина скасує Bürgergeld - щомісячну допомогу з безробіття в 502 євро, яку отримують біженці

Про це в інтерв'ю Bild "раптово" заявив міністр праці ФРН Хубертус Хайль - за кілька днів до підвищення допомоги з 1 січня на 12% (до 563 євро).

Його міністерство вже готує відповідний законопроект.

Йдеться про тимчасове скасування на строк до двох місяців для тих, хто відмовляється від відповідної пропозиції щодо роботи. При цьому держава продовжуватиме покривати витрати на проживання та комунальні послуги.

Після цього терміну центр зайнятості повинен знову запропонувати одержувачу допомоги варіант працевлаштування, а у разі відмови - санкції будуть продовжені.

"Неприпустимо, щоб невелика меншість виводила з ладу всю систему", - заявив Хайль.

Нині центри зайнятості можуть карати відмовників скороченням допомоги на 30%.

У Німеччині на цю тему розгорнулася дискусія: в опозиції вважають, що система не стимулює пошук роботи. Критики вказують на відсутність механізму, який би гарантував, що ті, хто працюють на повній ставці, заробляли б набагато більше одержувачів допомоги.

Bild припускає, що законопроект незабаром надійде до Бундестагу, і нововведення набудуть чинності на початку наступного року. Особливо гостро дискусія розгорнулася після рішення Конституційного суду ФРН, яке призвело до утворення "дірки" у бюджеті на 60 млрд євро.

Експерти вважають, що це дозволить бюджету заощадити півмільярда євро на рік.

У Німеччині зараз майже чотири мільйони працездатних людей отримують допомогу з безробіття.

Саме через Bürgergeld найбільше українських біженців поїхали до Німеччини – 1,17 млн людей.

За даними німецької влади, Bürgergeld отримують приблизно 700 тисяч українців у Німеччині, зокрема близько 480 тисяч - у працездатному віці.

Про те, як у ФРН хочуть працевлаштувати українських біженців і чому багато хто з них не раді, ми розповідали тут.

У Німеччині анонсували часткове скасування Bürgergeld - щомісячної допомоги з безробіття в 502 євро, яку отримують, зокрема, українські біженці. Його скасують для тих, хто не хоче працювати без поважної причини.