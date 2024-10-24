Польща вимагає: «Чоловіків — на фронт, жінок — працювати!» Чи залишаться українські біженці без виплат?

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував Німеччині позбавити українських біженців виплат. Він вважає, що чоловіки повинні воювати на фронті, а жінки – відновлювати податкову базу. Сікорський висловив думку, що краще передавати ці кошти безпосередньо Україні, замість виплати соціальної допомоги в Німеччині.

У відповідь на пропозицію Польщі німецький уряд вирішив переглянути допомогу для українців. Зокрема, пропонується скоротити виплати та стимулювати людей до працевлаштування.

Пропозиція Німеччини щодо змін у допомозі біженцям

Федеральний міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер пропонує залишити статус тимчасового захисту для українців, але зменшити грошову допомогу. Лінднер пропонує нараховувати допомогу за фіксованою ставкою на житло, щоб заощадити бюджетні кошти.

За даними, кількість українських біженців у Німеччині зростає, тоді як у Польщі – зменшується. Станом на 31 серпня 2024 року, в Німеччині перебуває понад 1,12 млн українців, що становить 27% від загальної кількості біженців у ЄС.

Соціальна допомога для українців у Польщі та Німеччині

У Німеччині українські біженці отримують загальну допомогу в розмірі 563 євро на місяць для самотніх осіб, окремо нараховується допомога на житло, опалення та медичне обслуговування. Пропонуються також виплати для дітей та інші соціальні програми.

У Польщі, згідно з новим законом, державна підтримка суттєво скорочується. Відтепер біженці можуть отримувати допомогу тільки в колективних закладах, а допомога на проживання в приватних установах більше не покривається державою.

Зміни у процедурі отримання допомоги

Українцям, які приїжджають до Польщі після 23 лютого 2022 року, необхідно отримати спеціальний ідентифікаційний номер (PESEL) для користування медичними та іншими соціальними програмами. Крім того, батьки можуть отримати допомогу по догляду за дитиною.

У Німеччині, з 2025 року, для біженців запроваджується новий підхід до виплат. Якщо людина відхиляє пропозицію щодо працевлаштування, допомогу знижуватимуть на 30%. Однак, для тих, хто працевлаштувався на рік, передбачений бонус у розмірі 1000 євро.

Зміни в системі соціальної допомоги в Польщі та Німеччині спрямовані на стимулювання українських біженців до працевлаштування. Німеччина планує зменшити виплати, аби українці активніше працювали, тоді як Польща пропонує передавати кошти Україні замість соціальної допомоги біженцям.