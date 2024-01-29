Як українцям отримати візу в Канаду 2024: які документи необхідні

З початком повномасштабної війни в Україні, урядом Канади було запроваджено програму по отриманню візи – CUAET (Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel). Програма передбачала надання українцям і членам їхніх сімей подовжений статус тимчасового резидента й дозволяла їм працювати, навчатися та перебувати в Канаді, допоки вони не зможуть безпечно повернутися додому. Але прийом заявок на отримання візи за програмою CUAET завершився 15 липня 2023 року.

Як українцям отримати візу в Канаду 2024 – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Які візи в Канаду передбачені для українців

Загалом, аби українцям потрапити в Канаду, необхідно оформити одну з віз:

туристична;

гостьова;

бізнес.

Що стосується перших двох, то вони нічим не відрізняються. Англійською вони обидві записані як Visitor Visa. Наприклад, якщо друзі чи родичі запрошують вас до себе у Канаду, то на паперах це зазначається як гостьова віза. У випадку подорожі українців до Канади (без запрошення родичів чи друзів) віза умовно позначається як туристична.

Бізнес-візу оформлюють, аби успішно вести справи з іноземними партнерами. Вона також необхідна для відвідування країни з метою ділових переговорів, для підписання контрактів і присутності на конференціях.

Для цих трьох віз потрібен однаковий пакет документів, крім того, процес оформлення візи теж майже не відрізняється.

Звичайно, візовий центр Канади може вимагати й додаткові документи, проте усе це вирішується в індивідуальному порядку.

Хто може отримати візу

Подавати заяви на отримання візи в Канаду можуть:

Громадяни України.

Члени сімей громадян України (будь-якої національності).

Члени сім’ї – це:

чоловік/дружина або партнер у цивільному шлюбі громадянина України;

дитина на утриманні;

дитина на утриманні чоловіка/дружини або партнера в цивільному шлюбі;

дитина на утриманні їхньої дитини на утриманні.

Як оформити візу в Канаду

Перше, що потрібно зробити – заповнити анкету на сайті Government of Canada. Далі ваша заява передається у візовий центр Канади, де її обробляють.

Якщо у працівників центру виникнуть додаткові питання, з вами обов’язково зв’яжуться. Якщо вашу заявку погодять, вам надішлють лист з вашими подальшими діями для отримання візи.

Вам обов’язково потрібно буде надіслати документи та записатися на біометрію. Варто зазначити, що біометрія (відбитки пальців та фото), як і раніше, – обов’язкова вимога для громадян віком від 18 років до 60 років.

Подається вона після погодження канадською стороною документів для оформлення візи, за попереднім електронним записом у візових центрах Канади VFS global та/або в консульствах Канади.

Які документи потрібні для оформлення візи в Канаду

Аби подати заяву на отримання візи потрібно зібрати такі документи:

всі діючі закордонні паспорти, копії сторінок, де є позначки;

український паспорт, усі сторінки, де є позначки;

копія свідоцтва про шлюб/розлучення, народження дітей.

Опційно:

якщо ви працюєте на компанію: довідка про зарплату за останні 6 місяців;

якщо ви приватний підприємець: витяг з держ. реєстру, податкова декларація за останній рік чи квартал поточного року, квитанція №2;

виписка по рахунку за останні 6 місяців.

Для неповнолітніх дітей:

закордонний паспорт, всі сторінки, де є позначки;

свідоцтво про народження;

дозвіл від батька або матері на виїзд дитини (якщо один із батьків не подається разом з дитиною);

фото – 3,5 на 4,5 см, 80% обличчя, білий фон, в електронному варіанті.

На що можуть розраховувати українці у Канаді

Уряд Канади в жовтні 2023 року запустив нову програму підтримки біженців з України. Програма розрахована на тих, хто бажає залишитися в Канаді разом зі своєю сім’єю і сприятиме отриманню дозволу на постійне проживання.

Отримати дозвіл на постійне проживання можуть українці, які мають статус тимчасового резидента, а також одного (або більше) родичів у Канаді. При цьому їхні члени сім’ї мають бути громадянами або постійними жителями Канади. Йдеться про близьких родичів, це можуть бути:

батьки;

бабусі й дідусі;

брати і сестри;

діти й онуки;

подружжя.



Тимчасові резиденти можуть подати заяву на продовження перебування в Канаді до 3 років, якщо отримають дозвіл на працевлаштування або навчання в країні.

Прийом заявок від родин відбуватиметься до 22 жовтня 2024 року, а сама участь у програмі буде безкоштовною для українців.

На спеціальному сайті на іммігрантів можна дізнатися, чи маєте ви право на ПМП у Канаді.