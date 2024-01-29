Як українцям отримати візу в Канаду 2024: які документи необхідні

|ЖЖ » Новини » Люди і Суспільство » 2024 » Январь » 29 » 17:26:07
З початком повномасштабної війни в Україні, урядом Канади було запроваджено програму по отриманню візи – CUAET (Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel). Програма передбачала надання українцям і членам їхніх сімей подовжений статус тимчасового резидента й дозволяла їм працювати, навчатися та перебувати в Канаді, допоки вони не зможуть безпечно повернутися додому. Але прийом заявок на отримання візи за програмою CUAET завершився 15 липня 2023 року.
Як українцям отримати візу в Канаду 2024 – далі у матеріалі Фактів ICTV.
Загалом, аби українцям потрапити в Канаду, необхідно оформити одну з віз:
Що стосується перших двох, то вони нічим не відрізняються. Англійською вони обидві записані як Visitor Visa. Наприклад, якщо друзі чи родичі запрошують вас до себе у Канаду, то на паперах це зазначається як гостьова віза. У випадку подорожі українців до Канади (без запрошення родичів чи друзів) віза умовно позначається як туристична.
Бізнес-візу оформлюють, аби успішно вести справи з іноземними партнерами. Вона також необхідна для відвідування країни з метою ділових переговорів, для підписання контрактів і присутності на конференціях.
Для цих трьох віз потрібен однаковий пакет документів, крім того, процес оформлення візи теж майже не відрізняється.
Звичайно, візовий центр Канади може вимагати й додаткові документи, проте усе це вирішується в індивідуальному порядку.
Подавати заяви на отримання візи в Канаду можуть:
Члени сім’ї – це:
Перше, що потрібно зробити – заповнити анкету на сайті Government of Canada. Далі ваша заява передається у візовий центр Канади, де її обробляють.
Якщо у працівників центру виникнуть додаткові питання, з вами обов’язково зв’яжуться. Якщо вашу заявку погодять, вам надішлють лист з вашими подальшими діями для отримання візи.
Вам обов’язково потрібно буде надіслати документи та записатися на біометрію. Варто зазначити, що біометрія (відбитки пальців та фото), як і раніше, – обов’язкова вимога для громадян віком від 18 років до 60 років.
Подається вона після погодження канадською стороною документів для оформлення візи, за попереднім електронним записом у візових центрах Канади VFS global та/або в консульствах Канади.
Аби подати заяву на отримання візи потрібно зібрати такі документи:
Опційно:
Для неповнолітніх дітей:
Уряд Канади в жовтні 2023 року запустив нову програму підтримки біженців з України. Програма розрахована на тих, хто бажає залишитися в Канаді разом зі своєю сім’єю і сприятиме отриманню дозволу на постійне проживання.
Отримати дозвіл на постійне проживання можуть українці, які мають статус тимчасового резидента, а також одного (або більше) родичів у Канаді. При цьому їхні члени сім’ї мають бути громадянами або постійними жителями Канади. Йдеться про близьких родичів, це можуть бути:
Тимчасові резиденти можуть подати заяву на продовження перебування в Канаді до 3 років, якщо отримають дозвіл на працевлаштування або навчання в країні.
Прийом заявок від родин відбуватиметься до 22 жовтня 2024 року, а сама участь у програмі буде безкоштовною для українців.
На спеціальному сайті на іммігрантів можна дізнатися, чи маєте ви право на ПМП у Канаді.