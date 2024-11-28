Попри сніг і мороз вижив. Як турист загубився і п'ять тижнів провів у лісах Канади

Туриста, який зник у Канаді у лісах Британської Колумбії понад п'ять тижнів тому, знайшли живим.

20-річного Сема Бенастіка оголосили зниклим безвісти 19 жовтня - після того, як він не повернувся з 10-денного походу в парку Редферн-Кейлі на півночі Скелястих гір.

Наприкінці жовтня влада припинила пошуково-рятувальні роботи. Температура в цьому регіоні протягом цього часу іноді опускалася приблизно до -20C.

Бенастіка знайшли у вівторок двоє людей, які працювали на туристичному маршруті до озера Редферн. Вони впізнали зниклого туриста, коли він ішов їм назустріч.

З огляду на те, як давно він зник, багато хто боявся іншого результату, сказала BBC капрал канадської королівської кінної поліції Мадонна Сондерсон.

"Ми дуже вдячні. Сім'я в захваті", - сказала вона і додала, що чоловік просто загубився.

Сам Бенастік розповів поліції, що пробув кілька днів у своїй машині, а потім пішов до струмка, де він зупинився на 10-15 днів. На той момент, коли він зник безвісти, у нього був брезентовий намет, рюкзак і деякі речі для кемпінгу.

Потім він вирушив у долину й розклав табір у висохлому річищі струмка. Погодні умови погіршилися, випав невеликий сніг.

Зрештою Бенастік дістався до місця, де його знайшли рятувальники.

"Це дуже складні умови для виживання, особливо з обмеженими запасами, обладнанням і їжею", - сказав BBC керівник пошуково-рятувальної служби принца Джорджа Адам Гокінс. "Це складне завдання навіть для людини із досить великим досвідом", - додав він.



Кілька команд рятувальників, канадські рейнджери, RCMP, родина та друзі провели наземні та повітряні пошуки на величезній території, сказав Гокінс.

За його словами, цей суворий віддалений регіон розташований за кілька годин від будь-яких населених пунктів і має низинні пагорби, круті альпійські скелі та навіть льодовиковий ландшафт.

Зараз Бенастік перебуває у лікарні. Про його стан або про те, як він вижив у глухому лісі, наразі відомо небагато.

Місцевий власник корчми Майк Рейд, який познайомився з родиною Бенастіка, поки вони зупинялися в його закладі під час пошукових робіт, розповів телекомпанії CBC, що турист розрізав свій спальний мішок і обгорнув його навколо ніг, щоб зігрітися.

За його словами, молодий чоловік ледь не знепритомнів, коли його помістили в машину швидкої допомоги, і він був у "важкому стані".

Керівник пошуків Гокінс додав, що він дуже хоче дізнатися більше про район, де знайшли Бенастіка, а також про те, що він робив під час зникнення, щоб допомогти майбутнім пошуково-рятувальним операціям.

Як вижити в горах, якщо загубився

Виживання в горах з обмеженими ресурсами може стати серйозним викликом, особливо у суворих кліматичних умовах. Ось кілька практичних порад, які можуть врятувати життя:

1. Не панікуйте і оцініть ситуацію

Зупиніться, глибоко вдихніть і спокійно проаналізуйте обстановку.

Визначте, де ви перебуваєте, використовуючи карту, компас або навколишні орієнтири.

2. Організація тимчасового укриття

Знайдіть або створіть захист від вітру та дощу: використовуйте намет, брезент чи природні укриття, наприклад, печери або заглиблення в скелі.

Якщо у вас є спальний мішок, використовуйте його ефективно, як це зробив Сем Бенастік, розрізавши та утепливши ноги.

3. Збереження тепла

Створіть багаття для зігріву та сигналів допомоги.

Утепліть себе шарами одягу, використовуючи все, що є під рукою (навіть рослинність чи шматки тканини).

Уникайте потіння, адже волога тканина швидше втрачає тепло.

4. Пошук води

Шукайте джерела води: струмки, талий сніг чи росу.

Воду завжди намагайтеся кип’ятити, щоб уникнути інфекцій.

5. Харчування

Споживайте їжу з рюкзака економно.

Шукайте їстівні ягоди, гриби або коріння, але тільки якщо впевнені, що вони не отруйні.

Використовуйте енергію раціонально, уникаючи зайвого руху.

6. Сигнали допомоги

Створіть сигнали для рятувальників: розкладіть яскраві речі, використовуйте дзеркало для сонячних відблисків або дим від багаття.

Якщо є можливість, рухайтеся до відкритих місць чи долин — це збільшує шанс бути поміченим.

7. Планування дій

Не рухайтеся хаотично. Якщо вирішили залишатися на місці, розвивайте табір.

Якщо потрібно рухатися, робіть це вдень, коли видимість найкраща, і залишайте позначки свого маршруту.

Що робити, якщо запаси вичерпуються?

Раціональне використання ресурсів. Споживайте воду та їжу повільно, розподіляючи їх на якомога більше днів.

Споживайте воду та їжу повільно, розподіляючи їх на якомога більше днів. Адаптуйтеся до умов. Використовуйте підручні матеріали для захисту від холоду, створення інструментів чи пасток.

Використовуйте підручні матеріали для захисту від холоду, створення інструментів чи пасток. Залишайтеся на зв’язку. Якщо у вас є гаджети, економте заряд, вмикаючи їх лише для сигналу SOS або зв’язку.



Навіть у найважчих умовах, як показує історія Сема Бенастіка, головне — не втрачати сили духу, діяти розумно та зберігати витривалість.