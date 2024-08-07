У Карпатах дозволили вбити 500 ведмедів. Чому Румунія так вирішила

9 липня 19-річну туристку Діану Казаку загризла молода ведмедиця в горах Бучеджі на північ від Бухареста. У відповідь уряд скасував мораторій 2016 року на полювання на ведмедів і знову розпалив запеклі дебати про те, що робити з популяцією ведмедів у Румунії, найбільшою в Європі за межами Росії.

В офісі гірської рятувальної служби Румунії панує спокій і ефективність.

Коли о 15:00 9 липня Діана та її хлопець у паніці зателефонували на екстрену службу 112, виклик перевели сюди.

Сергіу Фрусіною, який був на зміні того дня, негайно вирушив з двома командами. Одна підійшла до місця події згори, друга - знизу. Ведмеді мало коли нападають на людей, якщо тільки не змушені захищатися, тому Сергіу припустив, що рятувальна місія буде простою.

На місці рятувальники виявили розгубленого хлопця дівчини. Ведмедиця схопила Діану і кинула її в яр. Надзвичайники спустилися по мотузці і побачили, що тварина нависла над жертвою.

Ведмедиця атакувала рятувальників, які захищалися перцевим газом, петардами та камінням, поки не прибув мисливець і не застрелив хижака. Але Діану це вже не врятувало, дівчина лежала на животі, головою у струмку.

"Вона могла загинути як від падіння на камені, так і захлинутися", - сказав Сергіу.

За словами рятувальника, помилкою Діани було те, що вона побігла, коли стикнулася з ведмедем. Сергій виріс у цих горах, він не раз зустрічався з ведмедями і це було без пригод.

Сергіу Фрусіною не раз зустрічався з ведмедями, й це не мало трагічних наслідків

Якщо ви опиняєтесь на території, де можуть бути ведмеді, - стандартна порада - шуміти. А якщо ви вже зустріли ведмедя, стійте спокійно, а потім поволі відходьте назад.

Як і з собакою, найгірше, що ви можете зробити, це побігти, адже ведмідь обов’язково буде переслідувати.

На початку стежки, на яку того дня вийшла Діана, стає зрозуміло, чому там опинився ведмідь.

Тут стоять три великі муніципальні сміттєві баки, огорожа навколо них зламана. Один бак перекинутий, а гнила їжа, консервні банки та пластик розкидані повсюди навколо.

У Карпатських горах живе близько 8000 ведмедів. Це один з останніх диких регіонів Європи, але їхнє середовище постійно руйнується через вирубку, поширення міст і туризм.

О сьомій вечора у сусідньому містечку Буштень я отримую на телефон сигнал про ведмедя і мчу на місце події - це житлова вулиця.

Роздратовані місцеві жителі кажуть, що через ведмедів бояться ввечері повертатися додому.

Приїжджає поліція, і місцеві жителі докоряють їм за те, що вони нічого не роблять.

"Але що ми можемо зробити?" - запитує молодий офіцер.

"Захищайте нас!" - кричить один чоловік.

Я зв’язався з мисливцем, який застрелив ведмедицю, що вбила Діану, але він каже: поки не закінчиться розслідування, говорити не буде.

Колишній міністр довкілля Барна Танчос є автором нового закону, який ухвалила Палата депутатів і схвалив президент Клаус Йоганніс у липні. Закон дозволяє вбивати до 500 ведмедів протягом наступних 18 місяців.

"Популяція ведмедів зростає в Румунії щодня, щомісяця, щороку, тому, якщо ми нічого не зробимо, у нас будуть тисячі, десятки тисяч ведмедів, а це не добре ані для людей, ані для самих ведмедів", - сказав Танчос.

"Тому ми повинні встановити контроль, нам потрібен баланс у стосунках між людьми і ведмедями".

Щойно ведмеді спробують людську їжу, їх важко втримати від міст

За словами Крісті Ремуса Паппа, керівника відділу великих хижаків Всесвітнього фонду природи, новий закон не покращить ситуацію, а може навпаки - погіршити її.

Він визнає, що кількість "проблемних" ведмедів зростає, але точної статистики щодо загальної кількості хижаків немає.

У будь-якому випадку, кількість не головне, каже він: "Ми повинні вирішити головну причину конфліктів, починаючи з масового годування ведмедів поблизу населених пунктів і вздовж доріг у туристичних зонах".

З комуністичних часів асоціації мисливців за законом зобов’язані годувати ведмедів.

Ця практика спочатку мала на меті полегшити їхній відстріл і не дозволяти їм пробиратися у міста. Але тепер це роблять для туристів, щоб показати їм ведмедів.

Стрічки соцмереж рясніють відеороликами, на яких туристи годують ведмедів зі своїх машин. Майбутня зміна закону може передбачати штрафування за це.

Деякі методи боротьби з ведмедями мали певний успіх. Наприклад, тварин присипляли і перевозили у дикі райони гір.

Але тепер, коли ведмеді звикли порпатися на смітниках або випрошувати їжу, навіть природоохоронці кажуть, що альтернативи їх відстрілу немає.

Одним із прикладів гарної практики є місто Бейле Туснад.

"У 2021 році ми мали 220 сповіщень про ведмедів. Цього року поки що лише три", – з гордістю каже міський голова Жолт Бутика.

Його муніципалітет придбав 14 охайних урн із нержавіючої сталі, захищених від ведмедів, зрізав 50 фруктових дерев у місті та регулярну роз’яснює людям, як поводитися з цими тваринами.

Біля ратуші плакат: "Годуєш ведмедя - вбиваєш ведмедя".

Міський голова Жолт Бутика проводить у своєму місті регулярні інформаційні кампанії щодо ведмедів

Місто розташоване на головному шляху міграції ведмедів через долину річки Олт, але тепер вони обходять ці місця. "Вони зрозуміли, що для них нічого немає", - каже Бутика.

Задушливого літнього вечора Янош Шін, туроператор, який керує кількома ведмежими засідками в районі Туснад, надсилає мені геолокацію, де його чекати. Мене підвозить лісник на повному приводному джипі.

Коли ми опиняємось за великим скляним вікном на прихованому оглядовому майданчику, він дістає мішок і розкидає кукурудзу.

Приходять ведмеді - дві самки, одна з трьома дитинчатами. Через деякий час зʼявляється великий самець, і всі решта розбігаються. Він стає на ваги, замасковані під годівницю, і ми бачимо, що він важить 240 кг.

У телефонній розмові Шін каже мені, що закон поганий.

Вбʼють "не тих ведмедів" - вбʼють великих самців, які саме допомагають зменшити популяцію, каже він, тому що вони вбивають дитинчат, щоб спаровуватися з самками.

Це звичайна практика серед левів у дикій природі, але експерти розходяться в думках щодо її поширеності серед ведмедів.

Браконьєри, які намагаються викрасти ведмежат, є ще однією проблемою, вважає Шін.

Він боїться, що мисливці з усього світу тепер з’їдуться до Румунії – єдиного місця, де вони тепер можуть здобути шкуру ведмедя та череп, щоб повісити собі на стіну.

Автор: Нік Торп, BBC