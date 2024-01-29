Карпати, про які ви не чули: що подивитися та як дістатися до загадкової Тустані

Українські Карпати — це не лише гори та гірськолижні курорти, а й унікальні історичні та туристичні об'єкти. Тустань — одна з таких. Це середньовічна наскельна фортеця-град і митниця IX-XVI століть, давньоруський наскельний і оборонний комплекс. Його залишки розташовані у Сколівському районі Львівської області, поблизу села Урич.

Сайт ТСН.ua розповідає, що подивитися, де зупинитися, як доїхати до Тустані, а також скільки це коштує.

Тустанські скелі

Наскельна фортеця Тустань ХІII-ХVІ століть — це унікальна пам’ятка природи та будівництва, яка не мала аналогів у Європі. Фортеця діяла як потужний оборонний, митний та адміністративний центр. Комплекс був вершиною майстерності тогочасних будівельників.

Сьогодні можні прогулятися маршрутом довкола скель та піднятися на дитинець. Звідти відкривається неймовірний краєвид на Сколівські Бескиди і долину села Урич.

Там зберіглися рештки забудови — чотири тисячі пазів і врубів у камені. За цими слідами український науковець Михайло Рожко під час експедицій у 1971-2004 роках створив графічну реконструкцію наскельної дерев’яної фортеці. Який вигляд мала споруда вісім сторіч тому, можна побачити у 3D-моделі.

Скелі цікаві також через свою значно давнішу історію. На каменях, яким 55 мільйонів років, люди поклонялися давнім богам. Після себе вони залишили петрогліфи — наскельні малюнки. Там збереглося викарбуване зображення вовка, що наздоганяє лося, коня та вершника, а ще сокири та хрести.

Спускаючись із дитинця, туристам радять завернути до середньовічної криниці. Вона слугувала порятунком у разі тривалої облоги фортеці.



Тустань взимку / Фото з відкритих джерел

Якщо прогулятись селом Урич, можна пройти давнім торговим шляхом, який пролягав тут у часи Русі. Купці везли сіль із Дрогобича у Європу саме через Тустань, а фортеця діяла ще й як митниця.

Заповідник працює щодня. З листопада по березень — від 09:30 до 17:00, з квітня по жовтень — від 10:00 до 18:00. Вихідні дні: Різдво, Водохреща та Великдень.

Дорослий квиток коштує 90 грн. Пільговий квиток (для дітей, студентів та пенсіонерів за наявності підтверджуючих документів) — 45 грн. Купуючи один квиток ви можете відвідати територію заповідника, музей Тустані та Центр локальної історії “Хата у Глубокім”.



Тустань взимку / Фото з відкритих джерел

Музей Тустані

Усі скарби, які знаходили археологи серед залишків фортеці Тустань, можна подивитися в унікальному мультимедійному музеї. Його відкрили 1997 року. Там розміщені оригінали і копії найцікавіших знахідок, які виявили під час експедицій.

Завдяки ним відвідувачі можуть уявити побут і військову справу залоги фортеці. Особливий артефакт — щиток персня XIV століття з гравійованим малюнком птаха. На експозиції також представлено реконструкції готичних кахлів XVI ст., фрагменти яких знайшли під час розкопок. До них можна доторкнутися. В окремому залі відтворено кімнату воєводи XIII ст. Поруч працює крамниця із сувенірами.

Музей та сувенірна крамниця працюють за таким самим графіком, як заповідник.



Тустань / Фото: instagram.com/ukraine_is_

Хата у Глубокім

Урич — це гірське село. У ньому збереглися кілька десятків автентичних бойківських хат і дерев’яних криниць початку XX століття. Їм можна побачити, якщо прогулятися уздовж дороги.

Одну із таких хат заповідник відреставрував і пристосував під культурно-громадський центр села та Центр локальної історії “Хата у Глубокім”. Там проводять майстер-класи народних ремесел.

У центрі діє сучасна етнографічна виставка “Непотріб? Історія Урича в предметах і зображеннях”. Їй передувала експедиція: працівники музею обійшли кожну хату села, збирали старі світлини, речі побуту, а також спілкувалися із місцевими мешканцями, записували їхні спогади про громадське і культурне життя села, діяльність УПА.



Тустань / Фото: instagram.com/n.hlevchuk

Як дістатися до Тустані

Скельний комплекс та заповідник розташовані в селі Урич, Сколівського району за 120 кілометрів від Львова. Існує кілька варіантів доїзду до міста-фортеці: автомобілем, автобусом та потягом.

Доїхати на авто можна зі Львова через Східницю. Дорога становить близько 110 кілометрів. Також до Тустані можна дістатися трасою Київ — Чоп. Цей шлях становить 118 кілометрів.



Тустань / Фото: instagram.com/oleksandra.moroz

Якщо ви хочете дістатися до скельного комплекса громадським транспортом, спочатку необхідно доїхати потягом до Львова. Звідти організований рух маршрутних автобусів. Подивитися їхній розклад можна на сайті Тустані. Автобуси також їздять до Підгородців. Звідти до Урича п’ять кілометрів.

Де зупинитися

Туристам, які приїхали до заповідника, пропонують заночувати в автентичній хаті — еко-садибі “Хата до Сонця”. Це дерев’яна давня хата, збудована у народному бойківському стилі. Господарі зберегли її архітектуру, але всередині пристосували до нинішніх потреб.

В будинку є кухня (електроплита, мікрохвильова піч, електрочайник, холодильник, кавоварка, мийка, посуд); двомісна кімната з пічкою (двоспальне ліжко, стіл з лавами); шестимісна кімната (2 двоярусні ліжка, стіл з лавами); роздільний санвузол (душова кабіна, умивальник; окремо — туалет, умивальник). Садиба розрахована на шість-вісім місць. Адреса: вул. Шевченка, 108 с. Урич, Стрийський район Львівської області

Також можна зупинитися в селищі Східниця — за вісім кілометрів від Тустані. Там багато варіантів житла: бюджетні хостели, готельні номери та вілли.

Більше про заповідник можна прочитати на його сайті.