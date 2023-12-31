Відпочинок в Україні взимку: ТОП-18 унікальних місць в Карпатах і не тільки

|ЖЖ » Новини » 2023 » Декабрь » 31 » 12:12:46
Попри війну, українці шукають можливість відпочити від тривог та обстрілів, зняти напруженість та відновитись. Попит на зимовий відпочинок-2024 зростає. Розповідаємо, куди поїхати взимку на вихідні — від гірськолижних курортів у Карпатах до мальовничих селищ на Полтавщині.
ТСН зібрав 18 ідей, куди можна вирушити на відпочинок взимку.
Для тих, хто полюбляє активний відпочинок, в Україні працюють кілька гірськолижних курортів. Найпопулярнішими вважаються Буковель, Драгобрат, Славське, Пилипець та Плай. Там можна насолодитися національним колоритом, смачною кухнею, гірським повітрям та неймовірними зимовими видами.
Буковель — найвідоміший гірськолижний курорт в Україні. Для відпочивальників працює десятки трас як для новачків, так і для професіоналів. Усього тут обладнано понад 60 спусків різного рівня складності. Окрім однойменної вершини, відомими горами також є Чорна Клева і Довга.
Драгобрат — найвисокогорніший курорт. Саме тому тут чи не найдовше є сніг — від листопада майже до травня. Новачків тут менше, ніж в Буковелі, відпочивальників загалом теж. Серед мінусів, про які пишуть в Мережі, — непроста дорога нагору і бугельні підіймачі.
Славське — найстаріший гірськолижний курорт в Україні. Він нараховує 11 трас і так само універсальний, як Буковель. Тут можуть активно провести час і початківці, і професіонали. Славське є відомим центром гірськолижного спорту, саме тут тренується наша олімпійська збірна.
Пилипець — другий за висотою гірськолижний курорт. Неподалік розташована місцева пам’ятка — водоспад Шипіт. Пилипець поєднує траси різної протяжності та складності. Читаючи відгуки про Пилипець, часто можна зустріти порівняння, де його називають "бюджетною версією Драгобрату".
Плай — гірськолижний комплекс, який стає все більш популярним серед туристів. Дехто називає Плай "мініверсією Буковелю". Втім, ціни тут нижчі, ніж в більш розкручених курортах. Верхні траси розраховані на досвідчених відпочивальників, а внизу є пологі схили для новачків.
Зима – це прекрасна пора року, щоб добре провести час та оздоровитися. Крім популярних комплексів в Трускавці та Миргороді, в Україні працюють кілька цікавих варіантів.
Косино — це невелике поселення в Закарпатській області, де розташовані кілька готелів. Вони пропонують номери на будь-який бюджет. Взимку тут можна особливо атмосферно відпочити, адже незважаючи на низьку температуру повітря, вона в термальних джерелах залишається гарячою. Особливість не тільки в їх температурі, але й у хімічному складі, кажуть місцеві.
У Трускавці взимку можна отримати задоволення від відпочинку з оздоровленням. На курорті біля Карпат для туристів пропонують визначні пам’ятки, екскурсії та тури на гірськолижні траси та терапевтичні процедури. Обираючи, що подивитися, варто зауважити — якщо ви приїхали на оздоровлення, то часу на розваги може залишитися небагато. Тричі в день потрібно буде відвідувати бювети, вживати мінеральні води. Також вам можуть призначити водні процедури, лікування грязями та масажі.
Це ще один оздоровчий курорт, розташований у Хмельницькій області. На мінеральні джерела приїжджають поправити здоров'я. Курорт досить розвинений, тут є кілька санаторіїв. У самому селищі Сатанів є кілька цікавих пам'яток.
Для тих, хто любить відпочинок у місті, можна вирушити до казкового Львова, а також Чернівців або Кам'янця-Подільського. Вони прекрасні в будь-яку пору року, але в зимовий період там панує особлива атмосфера. Під час Різдвяних свят можна гуляти засніженими вулицями, пити ароматну каву або гарячий глінтвейн, відвідати ярмарки. Щоб зекономити на житлі, можна зняти квартиру подобово.
У період різдвяно-новорічних свят у Києві можна побачити головну ялинку країни та пройтися святково прикрашеними вулицями. Взимку навіть звичні Золоті ворота, Андріївський узвіз, Києво-Печерська лавра та Маріїнський палац мають особливо чарівний вигляд.
Ще одне маленьке містечко, де можна відпочити взимку, — Яремче в Івано-Франківській області. Тут є багато цікавих локацій для туристів: водоспад Пробій, скелі Довбуша, скеля “Слон”, підвісний міст через річку Прут, зоопарк, де ви можна погодувати оленів, і музей “Карпати в мініатюрі”. Також в Яремче можна спробувати мінеральну воду з цілющого джерела та зігрітися в чанах з видом на гори.
Закарпаття славиться своїми горами, лісами, водоспадами і чанами. Це дерев'яні бочки, наповнені гарячою водою для відпочинку в горах. Якщо ще не вирішили, куди вирушити вихідними або у відпустку, можна обрати одну з туристичних баз із чанами в Івано-Франківській області.
Садиба святого Миколая розташована на території Національного природного парку "Гуцульщина" в селищі Пістинь Івано-Франківської області. Це чудовий варіант для відпочинку на вихідних із дітьми. Зупинитися для відпочинку можна поруч в Івано-Франківську. Діти та дорослі зможуть відвідати робочий кабінет Святого Миколая, зробити новорічні іграшки своїми руками, відвідати музей природи та погуляти парком.
Знамените гірське озеро Синевир прекрасне в будь-яку пору року. Це унікальна природна пам'ятка з мальовничими краєвидами, величними ялинками та чистим повітрям. Біля озера є колиба з місцевою кухнею, а поруч — ярмарок, де продають сушені гриби, смачне домашнє вино та сувеніри. Зупинитися можна в одному з готелів поруч з озером або орендувати житло в приватному секторі.
Навколо озера Світязь у Шацькому районі, що у Волинській області, розташований національний природний парк "Шацькі озера". Він не втрачає привабливості і взимку. Навколо озера можна гуляти, подивитися на замки, палаци, храми і села, подихати свіжим повітрям. На базах відпочинку діють оздоровчі центри з термальними джерелами, санаторіями і масажними кабінетами. Взимку сюди приїжджають насолодитися зимовими видами.
Диканька — ще одне місце, яке можна відвідати у передноворічний період. Селище розташоване у Полтавській області. Локація увібрала в себе та зберегла традиції та культуру місцевих. Дістатися до Диканьки легко — від Полтави ходять регулярні автобуси.